Нацгромади зможуть впливати на кількість годин мови у школах – МОН

Кожна національна громада зможе впливати на кількість годин вивчення материнської мови в школі.
Це пообіцяв представникам кримськотатарського народу заступник міністра освіти і науки Павло Хобзей під час очних консультацій щодо розробки мовної статті проекту закону "Про загальну середню освіту".
|Кожна нацгромада зможе впливати на кількість годин вивчення материнської мови.
Фото krymr.com
"Кількість навчальних годин, що витрачається на той чи інший предмет, визначається навчальним планом. Базові навчальні плани закладені у Державний стандарт", – пояснив він.
Хобзей уточнив, що у Кабінеті Міністрів вже чекає на прийняття Держстандарт початкової освіти.
У ньому передбачено 4 базові навчальні плани, зокрема ті, що стосуються навчання національних меншин.
"Там ми заклали, що школа сама визначатиме, скільки годин відвести на вивчення рідної мови, а скільки – на іноземну", – розповів заступник міністра.
Представники кримськотатарського корінного народу також попросили міністерство внести зміни до пункту мовної статті проекту закону "Про загальну середню освіту", в якому йдеться, що "особам, що належать до корінних народів або національних меншин України, гарантується право вивчати мову відповідного корінного народу або національної меншини в комунальних і корпоративних закладах загальної середньої освіти або через національні культурні товариства".
Зокрема, йшлося про те, щоб до слова "гарантується" додати слово "забезпечується".
"Розумієте, для нас важливо, аби можливості вивчати рідну мову в школі також забезпечувалися державою, а не лише гарантувалися.
Бо гарантуватися – це право, яке може як підтримуватися, так і не підтримуватися з боку держави", – пояснює голова громадського об’єднання "Кримський інститут стратегічних досліджень" Арсен Жумаділов.
|Заступник міністра освіти і науки Павло Хобзей
Заступник міністра зі свого боку зауважив, що відповідне формулювання закладене в законодавство зараз, і наразі на державному рівні трактується в тому числі, як необхідність забезпечення державою відповідного права.
Однак він також додав, що оскільки слово "забезпечується" жодним чином не змінює задуму і цілей статті, МОН не має заперечень щодо його додавання у відповідний пункт.
Окремою темою обговорення став статус та підтримка функціонування Національно-культурних центрів.
Зокрема, йшлося про те, що невизначеність правових переваг таких центрів не дає цим організаціям успішно співпрацювати з комунальними та державними закладами.
Сторони погодились, що це питання – предмет іншого закону, що також знаходиться на стадії розробки, а саме закону "Про позашкільну освіту".
З текстом мовної статті проекту закону "Про загальну середню освіту", а також планом МОН щодо імплементації статті 7 Закону "Про освіту" можна ознайомитись тут.
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Нагадаємо, що імплементація мовної статті закону "Про освіту" викликала обурення серед представників національних меншин в Україні.
Міністри закордонних справ Болгарії, Румунії, Греції та Угорщини звернулися з листом до міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, а також генсека Ради Європи Торбьйорна Ягланда та Верховного комісару ОБСЄ у справах національних меншин Ламберто Заннієру, в якому закликали Україну не вводити мовні обмеження на освіту.
Міністерство закордонних справ Росії виступило із заявою, що основною метою закону "Про освіту" є встановлення в Україні "моноетнічного мовного режиму".
Закон "Про освіту" відправили до Венеційської комісії для отримання рекомендацій.
Після висновків комісії стартували перемовини з національними громадами, серед яких молдовська, німецька, грецька, болгарська, гагаузька та єврейська меншини.
Проблеми є лише з угорською громадою, представники громадських організацій якої "відмовилися від зустрічі".
Наразі вже є домовленість між Міністерством освіти та науки і національними громадами, що імплементація мовної статті закону "Про освіту" буде відтермінована до 2023 року.