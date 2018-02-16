У Київському університеті Грінченка будуть вивчати "Гру престолів"

У Київському університеті імені Бориса Грінченка з наступного семестру з’явиться курс за вибором "Гра престолів: міфи і ритуали".
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Авторкою та викладачкою курсу є докторка філологічних наук, доцентка Юлія Вишницька, повідомляє STUDWAY.
Студенти, які оберуть цей курс, вивчатимуть бестселер Джорджа Мартіна "Пісня льоду й полум’я" та його екранізації.
Він розрахований не лише на філологів, студенти інших спеціальностей також можуть відвідувати заняття.
Авторка курсу, Юлія Вишницька, розповіла "Українській правді. Життя", що ініціатива його створення з’явилася не від студентів – абсолютно викладацька.
Деякі колеги навіть відмовляли її, мовляв не варто загравати зі студентами.
"Та я не вважаю це заграванням. Я просто хочу, щоб наші студенти вивчали те, що їм цікаво. А мені як цікаво буде!" – розповіла Юлія Вишницька.
Серіал "Гра престолів" викладачка подивилася після того, як прочитала, що за кордоном університети запускають навчальні курси за ним.
"Мене це вразило: "Як круто! Я і таке хочу зробити!". І після захисту докторської я загорілася цією ідеєю", – додає пані Юлія.
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Студенти аналізуватимуть міфологеми "Гри престолів" (хронотоп Семи Королівств Вестероса, образи-медіатори Стіна, Ліс), досліджуватимуть релігійні культи Семи Королівств (Релігія Сімох, Віра Перших людей, Культ Р’глора, Утоплений Бог, Багатоликий).
Вони також займатимуться реконструкцією міфосценаріїв, які розгортаються в "Грі престолів".
Курс допоможе зрозуміти, наскільки змістовним є світ, який створив Джордж Мартін, та проаналізувати проблематику твору та образів, які в ньому представленні.
У 2017 році у Гарварді професор Шон Гілсдорф запустив навчальний курс із історії Середньовічяя – "Справжня гра престолів: Від сучасних міфів до середньовічних моделей".
Навчальна програма курсу базується на серіалі "Гра престолів".