У Київському університеті Грінченка будуть вивчати "Гру престолів"

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16 лютого 2018

У Київському університеті імені Бориса Грінченка з наступного семестру з’явиться курс за вибором "Гра престолів: міфи і ритуали".

Фото digitalspy.com

Авторкою та викладачкою курсу є докторка філологічних наук, доцентка Юлія Вишницька, повідомляє STUDWAY.

Студенти, які оберуть цей курс, вивчатимуть бестселер Джорджа Мартіна "Пісня льоду й полум’я" та його екранізації.

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Він розрахований не лише на філологів, студенти інших спеціальностей також можуть відвідувати заняття.

Авторка курсу, Юлія Вишницька, розповіла "Українській правді. Життя", що ініціатива його створення з’явилася не від студентів – абсолютно викладацька.

Деякі колеги навіть відмовляли її, мовляв не варто загравати зі студентами.

"Та я не вважаю це заграванням. Я просто хочу, щоб наші студенти вивчали те, що їм цікаво. А мені як цікаво буде!" – розповіла Юлія Вишницька.

Серіал "Гра престолів" викладачка подивилася після того, як прочитала, що за кордоном університети запускають навчальні курси за ним.

"Мене це вразило: "Як круто! Я і таке хочу зробити!". І після захисту докторської я загорілася цією ідеєю", – додає пані Юлія.

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Студенти аналізуватимуть міфологеми "Гри престолів" (хронотоп Семи Королівств Вестероса, образи-медіатори Стіна, Ліс), досліджуватимуть релігійні культи Семи Королівств (Релігія Сімох, Віра Перших людей, Культ Р’глора, Утоплений Бог, Багатоликий).

Вони також займатимуться реконструкцією міфосценаріїв, які розгортаються в "Грі престолів".

Курс допоможе зрозуміти, наскільки змістовним є світ, який створив Джордж Мартін, та проаналізувати проблематику твору та образів, які в ньому представленні.

У 2017 році у Гарварді професор Шон Гілсдорф запустив навчальний курс із історії Середньовічяя – "Справжня гра престолів: Від сучасних міфів до середньовічних моделей".

Навчальна програма курсу базується на серіалі "Гра престолів".


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