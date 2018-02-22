Рятувальники припинили шукати тіло студентки медвишу Богомольця

Рятувальники припинили шукати тіло студентки медвишу Богомольця Мукаддас Насирлаєвої, яка 30 січня стрибнула з моста Патона.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Фото Ірини Андрейців

Річ у тім, що через пониження температури довкілля, початку льодоходу на річці Дніпро та обмерзання легеневих автоматів на водолазному спорядженні створюється загроза життю й здоров'ю водолаза-рятувальника.

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Коли температура знову буде плюсовою, рятувальники планують знову проводити пошукові роботи на поверхні річки Дніпро.

Обстеження проводили водолази Аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС України у м. Києві, водолазами КМДА та рятувальниками мобільного рятувального центру ДСНС України та КП "Плесо".

З початку пошукових робіт водолази обстежили 316,7 га акваторії річки Дніпро.

Нагадаємо, через суїцид 18-річної студентки медуніверситету Богомольця Мукаддас Насирлаєвої університет почали звинувачувати у корупції.

Адвокат родини Насирлаєвих та очільник діаспори туркменського народу Ровшанбек Розметов у Facebook заявив, що деканат з роботи з іноземними студентами вчасно не подав документи Мукаддас у міграційну службу для отримання посвідки тимчасового проживання.

Мовляв, заступниця декана Тетяна Тимохіна порвала заяву дівчини і повідомила їй, що нічого підписувати не буде.

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Виш звинувачують у доведенні студентки до самогубства.

Університет Богомольця спочатку на своєму офіційному сайті розмістив заяву, що Мукаддас відрахували ще 17 грудня "через порушення міграційного законодавства", а 24 січня "їй було вдруге особисто повідомлено про підписання наказу про відрахування з університету".

Адвокат сім'ї дівчини стверджує, що студентку відрахували заднім числом.

19 лютого виш опублікував ще одну заяву: заступника декана по роботі з іноземними студентами Тетяну Тімохіну відсторонили від виконання обов’язків на час розслідування.

Адміністрація вишу запевнила, що всіляко сприятиме правоохоронним органам, а в самому університеті "триває внутрішня службова перевірка".

Київська місцева прокуратура № 9 розпочала процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом доведення до самогубства.

Після цих подій виш Богомольця почало "трясти": ректора Катерину Амосову відсторонили через зрив проведення ліцензійного тестування "Крок", студенти заблокували вхід до ректорату, щоб не впустити на робоче місце призначеного в.о. ректора Михайла Захараша.