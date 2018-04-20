Хортинг. Народжене в Україні унікальне бойове мистецтво

У світі бойових мистецтв склалася чітка прив’язка до країн походження: Японія – карате, Китай – кунг-фу, Корея – таеквон до.
Є тайський, англійський, французький бокс. Хоча, насправді, техніки багато в чому схожі.
Здавалося, що нового можна запропонувати в цьому напрямку, все вже давно вигадано і відпрацьовано. Але сучасний світ прагне універсальності, й саме це пропонує нам молоде українське бойове мистецтво хортинг.
|Хортинг – молоде українське бойове мистецтво
ВІД ІСТОРИЧНОГО ДО ВИЗНАНОГО
Хортинг з’явився всього 10 років тому, але за цей час вже встиг стати візитівкою і спортивним брендом України.
Спортивне єдиноборство хортинг названо на честь місця проведення всіх прадавніх козацьких двобоїв – кола козаків "хорт", в який вони збиралися для виявлення найсильніших.
Хортиця – символічне місце для українців, воно асоціюється з оплотом воїнів-козаків, де вони вдосконалювали свої бойові навички для захисту рідного краю.
Саме Січ, на думку засновника хортингу Едуарда Єрьоменка, була місцем народження козацької доблесті і звитяги. Турніри між воїнами проводилися практично постійно і з різних приводів.
Правила козацьких боїв були такими:
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не кусатися
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не лізти в штани (це значить не бити в пах)
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не виколювати очі
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не виламувати пальці
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не замотувати камені в ганчір'я, яким мотали руки
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не бити суперника головою об землю
Система підготовки, виховання характеру козаків в найжорсткіших рукопашних двобоях, в яких дозволялася вся можлива техніка самооборони, і лягла в основу хортингу.
Минули століття, світ дещо змінився. Останнім часом все більшої популярності набирають змішані єдиноборства. Одними голими руками чи лише кидками не будеш готовий реагувати на виклики сьогодення. А хортинг як українське національне бойове мистецтво, за задумом засновника, повинен готувати спортсмена до будь-яких, навіть найжорстокіших викликів життя.
Тож у 2008 році було засноване універсальне бойове мистецтво хортинг, а вже 9 лютого 2010 року Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту хортинг було внесено до переліку визнаних видів спорту в Україні.
В 2011 році хортинг вводиться в якості варіативної частини у програму фізичної культури для 5-11 класів у загальноосвітні навчальні заклади Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
|Денис Іваницький з команди "Галицькі Леви" з Дрогобицького осередку хортингу
в Львівській області
ЩО Ж ТАКЕ ХОРТИНГ?
Хортинг – повноконтактне комплексне єдиноборство, з універсальним набором ударів та прийомів, максимально наближене до змішаних єдиноборств ММА (Mixed Martial Arts).
В хортингу є три основні удари руками – прямий, збоку і знизу.
І немає жодних умовностей, оцінки ступеня дотику чи жодної градації контакту – легкий, середній чи повний. Бал, а значить перемогу в хортингу, приносить лише результативний удар, який наніс видиму шкоду супернику.
Робота в партері (на землі) дозволяє достроково завершити поєдинок больовим чи задушливим прийомом.
Різнопланові два раунди основного розділу хортингу "Двобій" суттєво відрізняють хортинг від інших бойових мистецтв. В змішаних єдиноборствах всі раунди проводяться за єдиною схемою.
|В хортингу є три основні удари руками – прямий, збоку і знизу
А в хортингу перший і другий раунди різняться за екіпіруванням та арсеналом прийомів.
Перший обов'язковий раунд має назву "Сила" і проводиться у спортсменів до 14 років у рукавицях, а після 14-ти років у 10-ти унцових боксерських рукавицях. Дозволяються удари ногами по ногах, руках, тулубу та голові.
Дозволена боротьба в стійці та партері. Двобій спортсменів проходить у високому темпі з ударами руками в голову, короткочасними захватами рук, ніг, дозволені будь-які збивання суперника з ніг.
Другий обов'язковий раунд має назву "Честь" і проводиться без рукавиць. Дозволені удари ногами у голову, тулуб, по ногах, по руках. Голими руками, кулаками, у голову удари заборонені.
Дозволена боротьба в стійці та партері, захвати, кидки, больові та задушливі прийоми і в стійці, і у партері, утримання суперника на підлозі хорту (змагального майданчика) за шию, тулуб та кінцівки.
В розділі "Сутичка" в хортингу дозволені лише кидки, больові та удушливі прийоми, ударів тут немає зовсім. Розділ покликаний дати змогу реалізувати свої здібності, природні задатки людям з розвиненою статичною силою, які не мають достатньо динамічного потенціалу ганяти суперника по хорту руками та ногами, але мають доволі багато енергії для боротьби в партері.
|Другий обов'язковий раунд має назву "Честь" і проводиться без рукавиць
Хортинг прекрасний тим, що в ньому можуть знайти себе як шукачі гострих відчуттів та адреналіну контактного двобою, так і поціновувачі концентрації та майстри акробатики, як хлопці, так і дівчата.
Адже крім контактних розділів "Двобій" і "Сутичка" в хортингу також є розділ "Форма" та "Показовий виступ".
"Форма" – це канони хортингу, вони сформовані на базі основних стійок, переміщень, блоків та ударів руками і ногами, які виконують як навчально-тренувальну так і демонстраційну функцію.
Форми поділяються на захисні та атакувальні й виконуються без музики. На хорті лише спортсмен з демонстрацією техніки хортингу та сили духу.
Хортинг не був би універсальною комплексною бойовою та виховною системою без розділу "Показовий виступ". Композиція в цьому розділі – це цілісна, добре продумана мінівистава.
Окрасою демонстрації вважається вдале поєднання ударної техніки з виконанням акробатичних елементів: статичних вправ, перекидів, перевертань, сальто, рандатів, фляків та кульбітів.
При підготовці та демонстрації показових виступів дозволяється розбивання твердих предметів, використовувати не бойову вогнепальну та незагострену імітаційну холодну зброю – ножі, шаблі тощо. І все це під спеціально підібрану українську музику.
Український гурт Fusion записав пісню про хортинг і зняв на неї кліп:
Неперевершеною в розділі "Показовий виступ" вважається команда "Галицькі Леви" з Дрогобицького осередку хортингу в Львівській області, який у лютому 2012 року заснував спортсмен і тренер Денис Іваницький.
Денис та його спортсмени настільки високо піднімають планку розділу "Показовий виступ", що Денису довіряють очолити цей розділ в Українській Федерації Хортингу.
А вихованці тренера Віталіна Коссак, Христина Піць, Анастасія Фаль, Семен Фаль, Андрій Дубовий та Діана Спариняк стають неодноразовими чемпіонами України, Європи, світу та міжнародних турнірів у розділах "Форма" та "Показовий виступ" та виходять на міжнародний рівень.
ВИХІД НА МІЖНАРОДНУ АРЕНУ
В цілому, Українська Федерація хортингу охопила фізкультурно-оздоровчою та навчально-тренувальною діяльністю всі регіони України і має свої представництва в усіх областях України, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, тісно співпрацює з Міністерством молоді та спорту України.
Сьогодні лише чемпіонат Київського регіону з хортингу збирає 300 сильних яскравих спортсменів.
Не менш потужні осередки хортингу на Закарпатті та Львівщині, в Чернігівській області й Одесі, Кропивницькому та Дніпрі, Херсоні та Черкасах, Луцьку та Рівному.
На Чемпіонат України з хортингу в розділах "Форма" і "Двобій" 16-18 березня 2018 року приїхало понад 600 спортсменів.
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Широкий арсенал прийомів, прості правила та мінімальна кількість обмежень роблять хортинг привабливим для спортсменів зі всіх куточків світу.
Найкращим доказом актуальності та цікавості хортингу є його швидке поширення і вихід на міжнародну арену. Недаремно офіційною емблемою Всесвітньої федерації хортингу є графічне зображення п’яти чоловіків різних націй і рас з усіх континентів у бойових стійках.
Федерації хортингу зареєстровані в Узбекистані, Молдові, Словаччині, Румунії, Франції, Індії, Тайланді, Латвії та на Кіпрі.
За десять років існування хортингу проведено вже два чемпіонати Європи та два чемпіонати світу.
Перший чемпіонат світу пройшов у вересні 2015 року в Польщі в місті Кендзежин-Козле. На змагання з’їхалося більше 250 учасників з 11 країн світу.
У травні 2016 року відбувся чемпіонат Європи з хортингу в місті Бардіїв (Словаччина) і зібрав 12 країн Європи.
У листопаді 2016 року другий чемпіонат світу з хортингу приймала Україна – місто Трускавець. В невеличке курортне містечко в Карпатах з’їхалося 480 спортсменів з 14 країн світу: Україна, Польща, Сполучені Штати Америки, Марокко, Росія, Білорусь, Узбекистан, Азербайджан, Грузія, Угорщина, Молдова, Словаччина, Вірменія, Румунія.
Третій чемпіонат світу з хортингу запланований 20-23 квітня 2018 року в Латвії у місті Даугавпілс.
Тетяна Крижанівська, засновниця та організатор Фестивалю бойових мистецтв "Воїн світла", шеф-редактор українського журналу про бойові мистецтва "Воїн світла", міжнародний промоутер у сфері єдиноборств, чорний пояс з дзю-дзюцу, трене, спеціально для УП.Життя