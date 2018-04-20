Хортинг. Народжене в Україні унікальне бойове мистецтво

засновниця та організатор Фестивалю бойових мистецтв "Воїн світла", шеф-редактор українського журналу про бойові мистецтва "Воїн світла", міжнародний промоутер у сфері єдиноборств, чорний пояс з дзю-дзюцу, тренер

У світі бойових мистецтв склалася чітка прив’язка до країн походження: Японія – карате, Китай – кунг-фу, Корея – таеквон до.

Є тайський, англійський, французький бокс. Хоча, насправді, техніки багато в чому схожі.

Здавалося, що нового можна запропонувати в цьому напрямку, все вже давно вигадано і відпрацьовано. Але сучасний світ прагне універсальності, й саме це пропонує нам молоде українське бойове мистецтво хортинг.

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Хортинг – молоде українське бойове мистецтво

ВІД ІСТОРИЧНОГО ДО ВИЗНАНОГО

Хортинг з’явився всього 10 років тому, але за цей час вже встиг стати візитівкою і спортивним брендом України.

Спортивне єдиноборство хортинг названо на честь місця проведення всіх прадавніх козацьких двобоїв – кола козаків "хорт", в який вони збиралися для виявлення найсильніших.

Хортиця – символічне місце для українців, воно асоціюється з оплотом воїнів-козаків, де вони вдосконалювали свої бойові навички для захисту рідного краю.

Саме Січ, на думку засновника хортингу Едуарда Єрьоменка, була місцем народження козацької доблесті і звитяги. Турніри між воїнами проводилися практично постійно і з різних приводів.

Правила козацьких боїв були такими:

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не кусатися

не лізти в штани (це значить не бити в пах)

не виколювати очі

не виламувати пальці

не замотувати камені в ганчір'я, яким мотали руки

не бити суперника головою об землю

Система підготовки, виховання характеру козаків в найжорсткіших рукопашних двобоях, в яких дозволялася вся можлива техніка самооборони, і лягла в основу хортингу.

Минули століття, світ дещо змінився. Останнім часом все більшої популярності набирають змішані єдиноборства. Одними голими руками чи лише кидками не будеш готовий реагувати на виклики сьогодення. А хортинг як українське національне бойове мистецтво, за задумом засновника, повинен готувати спортсмена до будь-яких, навіть найжорстокіших викликів життя.

Тож у 2008 році було засноване універсальне бойове мистецтво хортинг, а вже 9 лютого 2010 року Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту хортинг було внесено до переліку визнаних видів спорту в Україні.

В 2011 році хортинг вводиться в якості варіативної частини у програму фізичної культури для 5-11 класів у загальноосвітні навчальні заклади Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Денис Іваницький з команди "Галицькі Леви" з Дрогобицького осередку хортингу

в Львівській області

ЩО Ж ТАКЕ ХОРТИНГ?

Хортинг – повноконтактне комплексне єдиноборство, з універсальним набором ударів та прийомів, максимально наближене до змішаних єдиноборств ММА (Mixed Martial Arts).

В хортингу є три основні удари руками – прямий, збоку і знизу.

І немає жодних умовностей, оцінки ступеня дотику чи жодної градації контакту – легкий, середній чи повний. Бал, а значить перемогу в хортингу, приносить лише результативний удар, який наніс видиму шкоду супернику.

Робота в партері (на землі) дозволяє достроково завершити поєдинок больовим чи задушливим прийомом.

Різнопланові два раунди основного розділу хортингу "Двобій" суттєво відрізняють хортинг від інших бойових мистецтв. В змішаних єдиноборствах всі раунди проводяться за єдиною схемою.

В хортингу є три основні удари руками – прямий, збоку і знизу

А в хортингу перший і другий раунди різняться за екіпіруванням та арсеналом прийомів.

Перший обов'язковий раунд має назву "Сила" і проводиться у спортсменів до 14 років у рукавицях, а після 14-ти років у 10-ти унцових боксерських рукавицях. Дозволяються удари ногами по ногах, руках, тулубу та голові.

Дозволена боротьба в стійці та партері. Двобій спортсменів проходить у високому темпі з ударами руками в голову, короткочасними захватами рук, ніг, дозволені будь-які збивання суперника з ніг.

Другий обов'язковий раунд має назву "Честь" і проводиться без рукавиць. Дозволені удари ногами у голову, тулуб, по ногах, по руках. Голими руками, кулаками, у голову удари заборонені.

Дозволена боротьба в стійці та партері, захвати, кидки, больові та задушливі прийоми і в стійці, і у партері, утримання суперника на підлозі хорту (змагального майданчика) за шию, тулуб та кінцівки.

В розділі "Сутичка" в хортингу дозволені лише кидки, больові та удушливі прийоми, ударів тут немає зовсім. Розділ покликаний дати змогу реалізувати свої здібності, природні задатки людям з розвиненою статичною силою, які не мають достатньо динамічного потенціалу ганяти суперника по хорту руками та ногами, але мають доволі багато енергії для боротьби в партері.

Другий обов'язковий раунд має назву "Честь" і проводиться без рукавиць

Хортинг прекрасний тим, що в ньому можуть знайти себе як шукачі гострих відчуттів та адреналіну контактного двобою, так і поціновувачі концентрації та майстри акробатики, як хлопці, так і дівчата.

Адже крім контактних розділів "Двобій" і "Сутичка" в хортингу також є розділ "Форма" та "Показовий виступ".

"Форма" – це канони хортингу, вони сформовані на базі основних стійок, переміщень, блоків та ударів руками і ногами, які виконують як навчально-тренувальну так і демонстраційну функцію.

Форми поділяються на захисні та атакувальні й виконуються без музики. На хорті лише спортсмен з демонстрацією техніки хортингу та сили духу.

Хортинг не був би універсальною комплексною бойовою та виховною системою без розділу "Показовий виступ". Композиція в цьому розділі – це цілісна, добре продумана мінівистава.

Окрасою демонстрації вважається вдале поєднання ударної техніки з виконанням акробатичних елементів: статичних вправ, перекидів, перевертань, сальто, рандатів, фляків та кульбітів.

При підготовці та демонстрації показових виступів дозволяється розбивання твердих предметів, використовувати не бойову вогнепальну та незагострену імітаційну холодну зброю – ножі, шаблі тощо. І все це під спеціально підібрану українську музику.

Український гурт Fusion записав пісню про хортинг і зняв на неї кліп:

Неперевершеною в розділі "Показовий виступ" вважається команда "Галицькі Леви" з Дрогобицького осередку хортингу в Львівській області, який у лютому 2012 року заснував спортсмен і тренер Денис Іваницький.

Денис та його спортсмени настільки високо піднімають планку розділу "Показовий виступ", що Денису довіряють очолити цей розділ в Українській Федерації Хортингу.

А вихованці тренера Віталіна Коссак, Христина Піць, Анастасія Фаль, Семен Фаль, Андрій Дубовий та Діана Спариняк стають неодноразовими чемпіонами України, Європи, світу та міжнародних турнірів у розділах "Форма" та "Показовий виступ" та виходять на міжнародний рівень.

ВИХІД НА МІЖНАРОДНУ АРЕНУ

В цілому, Українська Федерація хортингу охопила фізкультурно-оздоровчою та навчально-тренувальною діяльністю всі регіони України і має свої представництва в усіх областях України, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, тісно співпрацює з Міністерством молоді та спорту України.

Сьогодні лише чемпіонат Київського регіону з хортингу збирає 300 сильних яскравих спортсменів.

Не менш потужні осередки хортингу на Закарпатті та Львівщині, в Чернігівській області й Одесі, Кропивницькому та Дніпрі, Херсоні та Черкасах, Луцьку та Рівному.

На Чемпіонат України з хортингу в розділах "Форма" і "Двобій" 16-18 березня 2018 року приїхало понад 600 спортсменів.

Широкий арсенал прийомів, прості правила та мінімальна кількість обмежень роблять хортинг привабливим для спортсменів зі всіх куточків світу.

Найкращим доказом актуальності та цікавості хортингу є його швидке поширення і вихід на міжнародну арену. Недаремно офіційною емблемою Всесвітньої федерації хортингу є графічне зображення п’яти чоловіків різних націй і рас з усіх континентів у бойових стійках.

Федерації хортингу зареєстровані в Узбекистані, Молдові, Словаччині, Румунії, Франції, Індії, Тайланді, Латвії та на Кіпрі.

За десять років існування хортингу проведено вже два чемпіонати Європи та два чемпіонати світу.

Перший чемпіонат світу пройшов у вересні 2015 року в Польщі в місті Кендзежин-Козле. На змагання з’їхалося більше 250 учасників з 11 країн світу.

У травні 2016 року відбувся чемпіонат Європи з хортингу в місті Бардіїв (Словаччина) і зібрав 12 країн Європи.

У листопаді 2016 року другий чемпіонат світу з хортингу приймала Україна – місто Трускавець. В невеличке курортне містечко в Карпатах з’їхалося 480 спортсменів з 14 країн світу: Україна, Польща, Сполучені Штати Америки, Марокко, Росія, Білорусь, Узбекистан, Азербайджан, Грузія, Угорщина, Молдова, Словаччина, Вірменія, Румунія.

Третій чемпіонат світу з хортингу запланований 20-23 квітня 2018 року в Латвії у місті Даугавпілс.

Тетяна Крижанівська, засновниця та організатор Фестивалю бойових мистецтв "Воїн світла", шеф-редактор українського журналу про бойові мистецтва "Воїн світла", міжнародний промоутер у сфері єдиноборств, чорний пояс з дзю-дзюцу, трене, спеціально для УП.Життя