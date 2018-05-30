Держава компенсує родинам гроші на няню для догляду за дитиною

В Україні з 1 січня 2019 року держава щомісяця компенсуватиме родинам фінансування роботи нянь для догляду за дитиною.

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Про це повідомила заступниця міністра соціальної політики Олександра Чуркіна.

Мова йде про дітей до 3-х років.

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За рік батькам, які офіційно найняли на роботу няню, відшкодовуватимуть розмір прожиткового мінімуму для дітей до 6 років.

Наразі це – 1500 гривень на місяць. Але з підняттям прожиткового мінімуму ця цифра буде зростати.

Загальна відшкодована сума у кінці року буде залежати від того, скільки місяців працювала няня.

За словами Чуркіної, така практика необхідна для того, щоб батьки могли повернутися на роботу.

Нагадаємо, з 1 вересня кожна родина, у якій народилася дитина, отримуватиме від держави спеціальні "бейбі-бокси".