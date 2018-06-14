Мін'юст заперечило, що планує легалізувати одностатеві шлюби. Але відео показує інше

2877
14 червня 2018

Міністерство юстиції заперечує, що розробляло і подавало на розгляд проекти нормативних актів щодо легалізації цивільного партнерства для одностатевих пар.

 Фото marcbruxelle / Depositphotos

Про це на сайті Мін'юсту повідомив генеральний директор Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції України Владислав Власюк.

На сайті пишуть, що в офісі Омбудсмена 12 червня у відповідь на питання щодо легалізації одностатевих шлюбів Власюк відповів наступне: "У зв’язку з великою кількістю звернень, питання потребує подальшого вивчення та опрацювання і наразі не може бути виконано". 

Реклама:

Читай також:

5 міфів про ЛГБТ активізм та правозахисну діяльність в Україні
17 фото батьків, які підтримують своїх ЛГБТ-дітей
Надежный тыл. Как это – быть мамой гея

Мін'юст запевняє, що інформація, яка поширюється у ЗМІ щодо подання законопроекту про легалізацію цивільного партнерства для одностатевих пар на розгляд Кабінету Міністрів України не відповідає дійсності.

Втім, на аудіо- та відеозаписі чути, як Власюк заявляє, що у плані дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини залишать запровадження в Україні цивільних партнерств

"Ми лишаємо його у плані, воно там має бути. Незважаючи на те, що ми отримали дуже багато звернень, які просили виключити цей пункт, ми його лишаємо – це я точно кажу.

До четвертого кварталу 2019 року Кабмін має розробити та поставити на розгляд проект нормативно-правового акту про легалізацію в Україні зареєстрованого цивільного партнерства для одностатевих пар", – сказав він під час круглого столу в офісі Омбудсмена.


Реклама:


Реклама:
 23
Здоров'я

11 міфів про народні методи лікування ГРВІ: як допомогти та не зашкодити дитині при застуді

Анна Бей
 3878
Здоров'я

"Боже, яке кончене": чому люди хейтять та як на це реагувати

Альона Павлюк
 10567
Здоров'я

Зігріваємося правильно: що робити, аби не застудитися після морозу

Сніжана Добромильська