Мін'юст заперечило, що планує легалізувати одностатеві шлюби. Але відео показує інше

Міністерство юстиції заперечує, що розробляло і подавало на розгляд проекти нормативних актів щодо легалізації цивільного партнерства для одностатевих пар.

Фото marcbruxelle / Depositphotos

Про це на сайті Мін'юсту повідомив генеральний директор Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції України Владислав Власюк.

На сайті пишуть, що в офісі Омбудсмена 12 червня у відповідь на питання щодо легалізації одностатевих шлюбів Власюк відповів наступне: "У зв’язку з великою кількістю звернень, питання потребує подальшого вивчення та опрацювання і наразі не може бути виконано".

Реклама:

Мін'юст запевняє, що інформація, яка поширюється у ЗМІ щодо подання законопроекту про легалізацію цивільного партнерства для одностатевих пар на розгляд Кабінету Міністрів України не відповідає дійсності.

Втім, на аудіо- та відеозаписі чути, як Власюк заявляє, що у плані дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини залишать запровадження в Україні цивільних партнерств.

"Ми лишаємо його у плані, воно там має бути. Незважаючи на те, що ми отримали дуже багато звернень, які просили виключити цей пункт, ми його лишаємо – це я точно кажу.

До четвертого кварталу 2019 року Кабмін має розробити та поставити на розгляд проект нормативно-правового акту про легалізацію в Україні зареєстрованого цивільного партнерства для одностатевих пар", – сказав він під час круглого столу в офісі Омбудсмена.