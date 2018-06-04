Клуб єдиноборств Енергодару заявляє, що це він імітував "перерізання горла" в Енергодарі

Показові бої з імітацією перерізання горла на дитячому святі в Енергодарі нібито показували спортсмени місцевого клубу змішаних єдиноборств ММА.

Про це заявив керівник клубу Антон Шибаєв-старший у "ВКонтакте", пише "Громадське".

За його словами, керівництво військової частини 3042 Національної гвардії відмовилося від участі у святі з нагоди Дня захисту дітей через "службові причини".

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"Я прошу вибачення, якщо ми переборщили з барвами, але ми робили не спортивні прийоми, а шоу, і хотіли показати, що наші воїни сильні та вправні", – написав він.

Шибаєв додав, що у роки його служби в армії "все було саме так".

"Та нехай наші діти знають, що ми захистимо їх за будь яку ціну. Та і в комп’ютерних стрілялках є картини гірше, слідкуйте за цим батьки", – дописав він.

Нагадаємо, до Дня захисту дітей у Енергодарі, що у Запорізькій області, відбулося представлення, у якому взяли участь люди у військовій формі, на відео видно нашивки на рукавах.

Місцеві видання писали, що це бійці військової частини 3042 показують прийоми рукопашного бою з елементами ножового.

Їх виступ зняли на відео і виклали у YouTube.

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Там видно, як один боєць зімітував перерізання горла своєму супернику. У результаті на землю пролилася червона рідина, схожа на кров.

Увечері 4 червня це відео видалили. Але у Facebook збереглося відео з іншого ракурсу.

Начальник військової частини Ігор Рибак на дзвінок "УП. Життя" про участь частини у святі до Дня дитини відповів, що "не уповноважений це коментувати".

А міський голова Павло Музика у коментарі УП підтвердив, що виступали саме бійці з частини 3042:

"Такий інцидент був, до мене зверталось багато батьків, чиї діти стали свідками ситуації.

Відділ культури був організатором заходу, і, як вони мені пояснювали, це було для популяризації служби в армії, тому залучили бійців частини 3042.

Під час підготовки до свята бійців попереджували, щоб не було зброї, автоматів, пістолетів, щоб показували рукопашний бій і все.

За 15 хв до події провели інструктаж, а результат ми всі побачили.

Зараз відправили лист до керівництва частини з вимогою розібратися, хто таке допустив".

"Українська правда. Життя" продовжить розбиратись в цій історії, щоб з'ясувати, хто все ж виступав перед дітьми.