Атака на Лінчевського – це атака на МОЗ. Заявила Супрун

Очільниця міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун вважає, що резонанс навколо заяви її заступника Олександра Лінчевського – це атака МОЗ і самої реформи.

Про це вона заявила журналістам після засідання дисциплінарної комісії.

– Я думала, що сьогодні, коли послухаємо аудіозапис, поставимо крапку на цю атаку на Олександра Лінчевського і на нас як міністерство. Але, як бачимо, хочуть далі розглядати.

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Це, що відбувається з Лінчем, може статися з кожним з нас, з кожним, хто займається реформою, політикою.

Нас атакують популісти і ті, які не хочуть бачити змін в країні. Я це бачу як атаку на МОЗ, на реформи, на нашу країну і на наше майбутнє.

Вона додала, що їй очевидно, що слова Лінчевського вирвали з контексту, а його пояснення на комісії – дуже чіткі.

– Ми відстоюємо нашого заступника Олександра Лінчевського. Він є частиною нашої команди, яка трансформує систему охорони здоров'я і дуже успішно це робить.

Я відстоюю його позицію, бо це позиція міністерства. Ми стоїмо разом. Ми одна команда і завжди будемо разом.

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Ми відстоюємо життя. Мусимо часом висловлюватися різко. Лінч різко висловився, щоб захищати життя тих людей, які зараз лікуються за кордоном, які сьогодні є за кордоном на лікуванні, які позавчора були поставлені на список. Це наші цінності, наша мета.

Нагадаємо, раніше цього ж дня під час засідання дисциплінарної комісії, яка розглядає виступ Олександра Лінчевського у Рахунковій палаті через його слова "Це рак. Вони всі помруть", Уляна Супрун пояснила, чому, на її думку, відбувається атака на міністерство:

– Ви запитали, чи Олександр думає, що була якась причина, чому його слова були використанні поза контекстом. Олександр зараз дуже коректно напряму не відповідає на ці запитання, але я можу відповісти.

Думаю, що це навмисно було зроблено. Чому? Ми написали листа в той самий день Рахунковій палаті, щоб отримати стенограму за звукозапис.

Нам надали вчора. Як всі побачили, що в пресі це було вже кілька днів тому.

Відповідь (на запит про стенограму – УП) Ольги Богомолець була зроблена 25 травня. Тоді почекали до якогось моменту, і я можу сказати, який момент. Коли підписують договори вже на нове фінансування трансформації системи охорони здоров'я, щоб використати цю атаку на МОЗ через Олександра Лінчевського.

Нагадаємо, скандальні слова Олексанр Лінчевський сказав 15 травня під час обговорення звіту щодо ефективності програми лікування за кордоном важкохворих українців. Це не був публічний виступ.

Цю фразу почали поширювати у ЗМІ після того, як голова Комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець оприлюднила неповну стенограму із засідання.

ПОВНИЙ ТЕКСТ ЗАСІДАННЯ МОЖНА ПРОЧИТАТИ ТУТ

Після цього Лінчевський пояснив, що саме мав на увазі та вибачився за свої слова.

7 червня через ці події зібралася дисциплінарна комісія. Вона вирішила звернутися до Науково-дослідного інституту судових експертиз з пропозицією провести офіційну експертизу фрагменту висловлювання заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського у Рахунковій палаті.

Після експертизи члени комісії мають прийняти рішення щодо дисциплінарного провадження стосовно Лінчевського.

ЦИТАТИ З ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ МОЖНА ПРОЧИТАТИ ТУТ

Як зазначив голова Національної комісії з державної служби Костянтин Ващенко, остаточне рішення комісії буде ґрунтуватися на експертних висновках, науковій базі, оскільки питання моралі і етики не регулюються законом.

Тому вона попросить експертів дати висновки щодо того, чи вирвані висловлювання заступника міністра із загального контексту та чи містять образу.

"Експертний висновок важливий, але остаточне рішення буде приймати комісія, яка буде брати до уваги висновки експертизи, при цьому розуміючи, що треба враховувати і суспільний резонанс, і політизацію цього процесу. Але рішення має бути збалансованим", – прокоментував Ващенко.

Наступне засідання – у понеділок, 11 червня.

"Українська правда. Життя"