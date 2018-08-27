Як МОН планує вирішити проблему вчителів-пенсіонерів – пояснила Гриневич

У проекті закону "Про загальну середню освіту", який міністерство освіти і науки має внести в парламент, є положення про те, що всі працівники пенсійного віку, незалежно від того, вчитель це чи директор, переводяться на контрактну форму.

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Це означає, що з ними щоразу перезаключатимуть контракт, розповіла в інтерв'ю "Українській правді. Життя" міністр освіти Лілія Гриневич.

"Є старші викладачі-пенсіонери, які в 70 активно працюють, а є такі, що вже не здатні працювати… Тоді вони відпрацювали контракт – і його далі можуть не продовжити", – пояснила Гриневич.

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За її словами, у контракті має бути чітко прописано, як людина проводить навчальний процес, чи володіє сучасними методиками навчання, чи в неї хороша результативність роботи з учнями.

"Якщо педагог може пропускати уроки, бути на заняттях бездіяльним, є прояви знущання над дітьми – є підстави розірвати контракт", – зазначила міністр.

Тривалість контракту визначатиме директор школи.