Самозахист та самооборона. Хто ти на вулиці: хижак чи жертва? 

Тетяна Крижанівська засновниця та організатор Фестивалю бойових мистецтв "Воїн світла", шеф-редактор українського журналу про бойові мистецтва "Воїн світла", міжнародний промоутер у сфері єдиноборств, чорний пояс з дзю-дзюцу, тренер
9767
7 грудня 2018

Чи правда, що нападник завжди обирає свою жертву? Як він її відчуває?

Як мислить вуличний злодій і який він реальний бій на вулиці?

"Українська правда. Життя" вирішила розібратися у питанні самозахисту та його доцільності.

Реклама:

В цьому нам допоможуть британський майстер, засновник системи Urban Combatives Лі Ентоні Моррісон та шеф-інструктор Krav Maga Combatives в Україні Ксенія Мошихіна.

ЯК МИСЛИТЬ НАПАДНИК

Жертви, всі як один, коли опиняються в поліцейському відділку, стверджують, що злочинець ніби з’явився нізвідки і зник в нікуди.

Але ж злодії не чаклуни, вони не матеріалізуються просто з повітря.

Злочинці чатують, як правило, на одиноку жертву, а не групу осіб.

Все починається з того, що хижак шукає об`єкт, який здебільшого неуважний, не бачить нічого навколо себе, зосереджений на своїх ґаджетах чи на собі. Загалом жертва виглядає невпевнено та беззахисно.

Реклама:

"Чомусь нікому ж не спаде на думку приставати до Майка Тайсона?

Якщо ви йтимете по вулиці й будете виглядати як жертва, вас оберуть нею. Якщо ви йтимете вулицею і виглядатимете як хижак, до вас не підійдуть.

Коли ви виглядатимете як їжа, вас з’їдять", – пояснює Лі Моррісон.

Лі Ентоні Моррісон, британський майстер, засновник системи Urban Combatives

Він завжди дає своїм учням домашнє завдання: піти в найбільший супермаркет, взяти чашку кави і спостерігати за поведінкою людей.

В процесі поставити собі запитання: якщо я злодій, який хоче когось пограбувати чи вбити, кого б я обрав в якості жертви і чому?

"Коли ви оберете таку людину, то відповісте собі на багато питань і одразу зрозумієте, яка вона жертва, – пояснює експерт.

Просто не робіть так самі. Вчіться поводитись правильно".  

Хижаки нападають лише двома способами: із зони, якої ми не бачимо, чи відволікаючи нашу увагу.

Якщо ж так трапилося, що ви їх зауважили, вони будуть використовувати іншу стратегію. Хтось з них підійде до вас і щось запитає, щоб відвернути увагу. Попросить цигарку, грошей чи запитає, як пройти – для атаки необхідна мінімальна дистанція, дуже близький контакт.

Ми також знаємо, що злочинець налаштований на успіх і він все зробить задля досягнення своєї мети. Тому досить часто у них є спільники. Ще більше шансів на успіх, якщо у когось із них є зброя.

Хижаки нападають лише двома способами: із зони, якої ми не бачимо, чи відволікаючи нашу увагу

АЛГОРИТМ САМОЗАХИСТУ

Прийнято розмежовувати бойові мистецтва і самозахист.

Мовляв, бойові мистецтва – це робота зі свідомістю, увагою, а іноді навіть духовний шлях.

А самозахист – максимально утилітарний, прикладний інструмент для розв’язання проблем. 

Дійсно у самозахисті немає глибокої філософії, його мета і засоби прості, але його шлях анітрохи не легший за шлях бойових мистецтв. Це і робота зі свідомістю – розробка стратегії і тактики безпеки; і робота з увагою – контроль довколишньої обстановки і спостережливість; і формування зусилля – розуміння найкращого моменту для захисту і контратаки. І, зрештою життєва філософія – берегти себе, бути в безпеці.

Ксенія Мошихіна, шеф-інструктор Krav Maga Combatives в Україні

Шеф-інструктор Krav Maga Combatives в Україні Ксенія Мошихіна радить використовувати для самозахисту наступний алгоритм:

(для перегляду скористайтеся стрілочками)

ЧИ ДОПОМОЖУТЬ БОЙОВІ МИСТЕЦТВА У ВУЛИЧНІЙ БІЙЦІ

Існує думка, що усі бойові мистецтва є дуже небезпечними та смертоносними. Це не має нічого спільного з реальністю.

Представник традиційних бойових мистецтв тренується, аби впоратись з проявом насильства. Але традиціоналіст не може перейти певної межі, для нього існують обмеження, що накладаються дисципліною, яку він практикує.

"Я особисто знайомий з таким собі вуличним бандюком. Він ніколи не займався бойовими мистецтвами, але він дуже небезпечна людина, – розповідає Лі Моррісон.

Я б радше волів битися з чемпіоном UFC, ніж з ним. Тому що в чемпіона, скоріш за все, буде певна межа, яку він не перейде. Якби цей чемпіон UFC нокаутував мене на вулиці, він, вірогідніше за все, уклав би мене у зручну позицію, аби я прийшов до тями, та викликав мені швидку.

У випадку бійки з представником кримінального світу він заб’є мене до смерті, ще й запише, як він це робитиме, на свій телефон. Різниця полягає у способі мислення".

Представник традиційних бойових мистецтв не може перейти певної межі

Представник традиційних бойових мистецтв, скоріше за все, не має реального досвіду вулиці, і раптом опинившись у ситуації, коли необхідно захистити себе, зазвичай, матимете справу з двома емоційними бар’єрами.

По-перше, такі люди не хочуть наносити удари на повну силу. Часто трапляється так, що хороша людина не хоче заподіяти шкоди іншій людині.

По-друге, більшість людей, які не мають досвіду отримання ударів, просто заклякнуть – коли ви раптом опиняєтесь у реальній бійці, до вас доходить: "Чорт забирай, я можу постраждати!"

Реальний бій непередбачуваний, і у ньому не існує правил.

Тому відповідь, чи рішення, полягає у справжній бойовій підготовці, яка б включала в себе поступові кроки, які прищеплять звичку бити когось та отримувати удари самому. От тоді ви зможете дістатись до своїх навичок у критичній ситуації.

Наприклад, бійці ММА (змішані єдиноборства) на відміну від представників традиційних бойових мистецтв у подібній ситуації мають більше переваг: вони вміють жорстко бити та звикли отримувати удари самі.

ЯК ДІЯТИ У РАЗІ НЕБЕЗПЕКИ  

"Класичні бойові мистецтва, – на думку Лі Моррісона, – не дають відповіді на усі питання. Бойові мистецтва ‒ на 99% техніка.

Ніхто ніколи не говорить про страх, мову тіла, поведінку хижака та агресію".

90% ефективності у бою – це ваш розумовий стан, а десять – технічні навички

Сам Моррісон свого часу почав шукати інформацію та дізнався з книг, що методи тренувань, які застосовувались під час Другої світової війни, включають у себе ці аспекти.

Після чого почав шукати школи, де б викладали прикладний рукопашний бій. Ці групи зазвичай були невеликими, і там можна було побачити людей, які в силу своєї професійної діяльності мали справу з проявами насильства. Часто це були колишні військові, охоронці тощо.

Лі аналізував спільні риси цих шкіл і усвідомив таке: фізичні навички у них були дуже прості та базувались на грубій моториці й методах дихання для контролю емоційного стану.

"У стресовій ситуації реального бою, коли вас переповнює адреналін і ви просто тремтите, навички, що базуються на тонкій моториці, неодмінно вас зрадять, – пояснює він.

Коли у вас адреналіновий шок, ви можете покластись лише на прості рухи".

Треба впасти у стан первісної людини: підняв із землі камінь та вдарив.

Наразі, найкраща відома Лі Моріссону тактична модель бою полягає у тому, що ви мусите заподіяти щось супротивникові, перш ніж він щось заподіє вам.

Ви мусите заподіяти щось супротивникові, перш ніж він щось заподіє вам.

Майстер стверджує, що 90% ефективності у бою – це ваш розумовий стан, а 10% – технічні навички.

"Найважливіший момент – усвідомленість. Ви мусите помітити та ідентифікувати проблему, перш ніж вона дійсно стане проблемою, – пояснює Лі.

Якщо ви завчасно її помітите, то матимете варіанти дій. І найкращий з них – це втеча або деескалація конфлікту.

Читай також:

Хортинг. Народжене в Україні унікальне бойове мистецтво
Холодна зброя – холодний розум. Навіщо сучасній людині ножовий бій?
Міфічний бренд айкідо. Розтлумачує майстер Андрій Павлович
Феномен бразильського джиу-джитсу. Пояснює майстер Артем Сидоров

Але якщо ці варіанти неможливі, треба битися. Найвищі шанси на перемогу вам можуть дати дії на випередження. Необхідно атакувати нападника. Найкращий захист – це напад!

Отакі мої правила. Власне, вони не мої, багато хто дотримується такої ж точки зору. Просто я на власному досвіді переконався, що вони працюють".

Тетяна Крижанівська, засновниця та організатор Фестивалю бойових мистецтв "Воїн світла", шеф-редактор українського журналу про бойові мистецтва "Воїн світла", міжнародний промоутер у сфері єдиноборств, чорний пояс з дзю-дзюцу, тренер, спеціально для УП.Життя


Реклама:


Реклама:

Олеся Островська-Люта

Український павільйон на Венеційській бієнале під загрозою

директорка Мистецького Арсеналу

Тамара Сухенко

Війна та книги. Зброя, інструмент зцілення та розвитку

співзасновник благодійного фонду "Бібліотечна країна", психолог, фасилітатор

Олексій Ерінчак

Місце мрій: чому книгарня нині більше, ніж просто магазин

засновник книгарні "Сенс"
 2120
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2975
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20784
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій