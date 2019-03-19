Українські чоловіки зможуть брати оплачувану відпустку з народженням дитини. Законопроект

Народження дитини – це велика радість, але й велике навантаження.

Після пологів матері потрібна підтримка, як фізична, так і психологічна. І ніхто не може підтримати жінку краще за батька дитини.

Можливо, в українських чоловіків тепер з’явиться більше можливостей це зробити.

У Верховній раді зареєстрували законопроект "Про внесення змін до статті 17 Закону України "Про відпустки", який дозволить чоловікам брати десятиденну оплачувану відпустку у зв’язку з народженням дитини.

"У зв'язку з народженням дитини, батькові, який перебуває у шлюбі з матір'ю дитини, на підставі свідоцтва про народження надається оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів", – йдеться у проекті закону.

Також, у пояснювальній записці автори стверджують:

"Це дозволить батьку проводити перший період після народження дитини із сім’єю, сприятиме догляду за новонародженим, а також рівних можливостей в процесі адаптації до ситуації, викликаної народженням дитини".

Зараз відпустка тривалістю до 14 календарних днів без збереження заробітної плати надається за бажанням чоловікові, чия дружина перебуває у післяпологовій відпустці.

За даними міжнародної організації Save the Children Ukraine, Україна посідає 78 місце у світі за рівнем материнського комфорту.

Можливість отримати відпустку після народження дитини для тата, передбачена у законодавстві ряду країн, зокрема:

Норвегія: два тижні додаткової оплачуваної відпустки.

Ісландія: тато може отримати три місяці нарівні з жінкою. Йому виплачується допомога у розмірі 80% від його середнього заробітку.

Великобританія: батько має право провести 2 тижні з дитиною зі збереженням зарплати до 90%.

Португалія: закон зобов’язує батька провести 5 днів з дитиною. Відпустка оплачується, у разі відмови – штраф.

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