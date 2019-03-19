Українські чоловіки зможуть брати оплачувану відпустку з народженням дитини. Законопроект

Народження дитини – це велика радість, але й велике навантаження.
Після пологів матері потрібна підтримка, як фізична, так і психологічна. І ніхто не може підтримати жінку краще за батька дитини.
Можливо, в українських чоловіків тепер з’явиться більше можливостей це зробити.
У Верховній раді зареєстрували законопроект "Про внесення змін до статті 17 Закону України "Про відпустки", який дозволить чоловікам брати десятиденну оплачувану відпустку у зв’язку з народженням дитини.
"У зв'язку з народженням дитини, батькові, який перебуває у шлюбі з матір'ю дитини, на підставі свідоцтва про народження надається оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів", – йдеться у проекті закону.
|Фото:monkeybusiness/Depositphotos
Також, у пояснювальній записці автори стверджують:
"Це дозволить батьку проводити перший період після народження дитини із сім’єю, сприятиме догляду за новонародженим, а також рівних можливостей в процесі адаптації до ситуації, викликаної народженням дитини".
Зараз відпустка тривалістю до 14 календарних днів без збереження заробітної плати надається за бажанням чоловікові, чия дружина перебуває у післяпологовій відпустці.
За даними міжнародної організації Save the Children Ukraine, Україна посідає 78 місце у світі за рівнем материнського комфорту.
Можливість отримати відпустку після народження дитини для тата, передбачена у законодавстві ряду країн, зокрема:
Норвегія: два тижні додаткової оплачуваної відпустки.
Ісландія: тато може отримати три місяці нарівні з жінкою. Йому виплачується допомога у розмірі 80% від його середнього заробітку.
Великобританія: батько має право провести 2 тижні з дитиною зі збереженням зарплати до 90%.
Португалія: закон зобов’язує батька провести 5 днів з дитиною. Відпустка оплачується, у разі відмови – штраф.
Вас також може зацікавити:
- Декрет на 3 роки. Чи скасований він, і які ще грощі можна взяти у держави на дитину
- "Прив'язаність виникає з турботи". Як живеться татусям в декреті
- Декрет – це відпустка? Ха! Це 98-годинний робочий тиждень, каже дослідження
- "Залишайся цікавим для дружини у декреті". 17 найважливіших порад молодому батьку
Ми не хочемо втрачати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на нашій сторінці у Facebook.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я.