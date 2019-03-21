510 гривень за дитину без автокрісла. У Раду подали нові штрафи за порушення на дорогах

Паски безпеки та дитячі автокрісла – це основа виживання під час ДТП.

Ці засоби безпеки є обов’язковими в більшості країн Європи. Але Україна продовжує ними нехтувати.

Дитячі автокрісла – це основа виживання під час ДТП. Фото petrograd99/Depositphotos

В Україні планують істотно збільшити штрафи для водіїв. Відповідні законопроекти вже подані до Верховної Ради.

ЗА ЩО ХОЧУТЬ ШТРАФУВАТИ

Один законопроект (№10131) стосується порушення правил користування ременями безпеки та мотошоломами.

Можливий розмір штрафу: 510 гривень (30 неоподаткованих мінімумів).

Зараз штраф становить 51 гривню (10 неоподаткованих мінімумів).

Другий законопроект (№10130) стосується введення в кодекс "Про адміністративні правопорушення" нового штрафу – за порушення правил перевезення дітей.

Іншими словами йдеться про автокрісла.

Можливий розмір штрафу теж 510 гривень.

Якщо ж водій знову виконає порушення, то штраф становитиме – 850 гривень (50 неоподатковуваних мінімумів доходів).

Нагадуємо, дітей віком до 12 років і зростом до 145 сантиметрів заборонено перевозити у машині без використання спеціальних засобів, які дозволять пристебнути дитину пасками безпеки.

У пояснювальній записці законопроекту йдеться:

"Відсутність законодавчої норми щодо відповідальності за порушення правил перевезення дітей, призводить до їх вибіркового використання.

Відсутність штрафу за це правопорушення створює у суспільстві уявлення, що порушення цих норм є чимось дріб'язковим та несуттєвим.

Це призводить до масового ігнорування встановлених правил перевезення дітей, а особливо, до ігнорування в користуванні автокріслами, хоча наслідком може стати загибель дитини".

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на нашій сторінці у Facebook.