510 гривень за дитину без автокрісла. У Раду подали нові штрафи за порушення на дорогах

Паски безпеки та дитячі автокрісла – це основа виживання під час ДТП.
Ці засоби безпеки є обов’язковими в більшості країн Європи. Але Україна продовжує ними нехтувати.
|Дитячі автокрісла – це основа виживання під час ДТП. Фото petrograd99/Depositphotos
В Україні планують істотно збільшити штрафи для водіїв. Відповідні законопроекти вже подані до Верховної Ради.
ЗА ЩО ХОЧУТЬ ШТРАФУВАТИ
Один законопроект (№10131) стосується порушення правил користування ременями безпеки та мотошоломами.
Можливий розмір штрафу: 510 гривень (30 неоподаткованих мінімумів).
Зараз штраф становить 51 гривню (10 неоподаткованих мінімумів).
Другий законопроект (№10130) стосується введення в кодекс "Про адміністративні правопорушення" нового штрафу – за порушення правил перевезення дітей.
Іншими словами йдеться про автокрісла.
Можливий розмір штрафу теж 510 гривень.
Якщо ж водій знову виконає порушення, то штраф становитиме – 850 гривень (50 неоподатковуваних мінімумів доходів).
Нагадуємо, дітей віком до 12 років і зростом до 145 сантиметрів заборонено перевозити у машині без використання спеціальних засобів, які дозволять пристебнути дитину пасками безпеки.
У пояснювальній записці законопроекту йдеться:
"Відсутність законодавчої норми щодо відповідальності за порушення правил перевезення дітей, призводить до їх вибіркового використання.
Відсутність штрафу за це правопорушення створює у суспільстві уявлення, що порушення цих норм є чимось дріб'язковим та несуттєвим.
Це призводить до масового ігнорування встановлених правил перевезення дітей, а особливо, до ігнорування в користуванні автокріслами, хоча наслідком може стати загибель дитини".
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