Світлина невидимки. Вперше в світі сфотографували чорну діру. ФОТО

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10 квітня 2019

Століттями для науковців чорна діра лишалася чимось небаченим та неосяжним.

Нікому не вдавалося сфотографувати її. Аж досі.

Астрофізики змогли вперше зробити світлину цього загадкового космічного явища, пише The Guardian.

На знімку, який опублікував Національний науковий фонд США (National Science Foundation), зображено ореол пилу та газів, завдяки якому можна прослідкувати контури чорної діри в центрі галактики Мессьє 87 в сузір'ї Діви за 55 мільйонів світлових років від Землі.

Сама чорна діра, яка створює надпотужну силу тяжіння – невидима. Тож це зображення дозволяє астрофізикам вперше оцінити її межі.

Зображення фактично доводить загальну теорію відносності Альберта Енштейна

Фото зробила мережа з 8 радіотелескопів Event Horizon (EHT), які розміщені в різних місцях від Антарктиди до Чилі.

10 діб у квітні 2017-го пристрої продовжували спостереження. За цей час вони зібрали по 500 терабайт інформації кожен. На обробку отриманих даних знадобилося два роки.  

Один із керівників проекту EHT Лучано Реццол каже, отримане зображення пітверджує існування горизонту подій і фактично доводить загальну теорію відносності Альберта Енштейна. 

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