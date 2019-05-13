Вступ 2019 на бакалаврат: відповіді МОН на поширені питання

Міністерство освіти і науки опублікувало відповіді на найбільш поширені питання вступників-2019.

У відомстві розповіли, коли слід подавати заяви, як нараховуються додаткові бали за олімпіади, хто може подавати паперові документи до вузу та як нараховуються додаткові коефіцієнти.

Фото denisismagilov/Depositphotos

Розширені відповіді на питання ви можете знайти тут. Ми подаємо найцікавіші з них.

1. Які документи мені потрібно буде подати для вступу до вишу?

Вступники, які подають заяви в електронній формі, реєструють особистий електронний кабінет на сайті, який працює під час вступної кампанії.

Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

адресу електронної пошти, до якої має доступ (вказана адреса буде логіном для входу до кабінету);

пароль для входу до кабінету;

номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

серію та номер документа про повну загальну середню освіту;

середній бал додатка до вказаного документа.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали (і їхні копії):

документа, що посвідчує особу;

військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2, квотою-3 або квотою-4 на основі повної загальної середньої освіти.

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

2. Чи потрібно для вступу подавати медичну довідку?

Може бути по-різному, варто уточнити у приймальній комісії обраного вишу.

3. Сертифікати ЗНО яких років можна подавати 2019 року для вступу до ЗВО?

2019 року приймають сертифікати ЗНО 2017, 2018 та 2019 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з цих іноземних мов приймаються за 2018 та 2019 року.

4. Коли почнеться прийом документів для вступу на бакалавра і до якого числа можна буде подати заяву?

реєстрація електронних кабінетів, завантаження необхідних документів починається 1 липня;

медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано особливими умовами конкурсного відбору, проводять до 9 липня;

прийом заяв та документів починається 10 липня (крім вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів ЗВО), а закінчується о 18-й годині 16 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів; о 18-й годині 22 липня - для осіб, які вступають на основі сертифікатів ЗНО або творчих конкурсів;

творчі конкурси проводяться в кілька сесій з 1 до 10 липня (12 липня для спеціальності 025 "Музичне мистецтво") включно (для вступників на місця державного та регіонального замовлень за графіком, що попередньо погоджений МОН https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2019/tvorchi-konkursi).

З 11 до 22 липня можуть проводитись додаткові сесії творчих конкурсів для вступників на контракт.

вступні іспити проводяться з 17 до 22 липня включно;

співбесіди проводяться з 17 до 19 липня включно.У ці ж строки проводиться вступ на перший курс на основі повної загальної середньої освіти за іншими (крім денної) формами навчання за державним або регіональним замовленням, а також за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб визначаються Правилами прийому ЗВО. Водночас прийом документів починається не раніше 10 липня, тривалість прийому документів становить не більш як 30 днів, зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір.

5. Як мені дізнатися, скільки бюджетних місць виділено на ту спеціальність, на яку я хочу вступати?

Читайте безпосередньо на сайтах вищих навчальних закладів.

6. Як мені дізнатися, який прохідний бал на держбюджет на обрану мною спеціальність?

Прохідний бал визначається щороку за результатами конкурсу, тому буде відомий після оголошення його результатів. Однак вступники можуть переглянути прохідні бали минулих років, щоб оцінити свої шанси для вступу на ту чи іншу спеціальність. Отримати цю інформацію можна за посиланням.

7. Якщо раніше я вже здобув вищу освіту безоплатно, то чи можу я отримати ще одну вищу освіту за іншою спеціальністю також безоплатно?

Ні. Але…

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у державних та комунальних ЗВО за тим же рівнем, що й першу, якщо:

за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом;

якщо вони мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства

8. Чи можу я одночасно вступити на навчання за двома різними спеціальностями, у два різні ЗВО?

Так.

9. Якщо я закінчив навчання за рівнем молодшого спеціаліста за кошти держбюджету, чи можу я вступити на бакалавра на бюджетну форму?

Так.

10. Якщо я певний час провчився у ЗВО за кошти держбюджету, але тепер хочу вступати на цей самий рівень освіти за іншою спеціальністю, чи можу я знову претендувати на бюджетне місце?

Так, за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців. Яким чином відбувається це відшкодування коштів – читайте у відповідній постанові кабміну № 658.

11. Чи можуть іноземці або особи, які мають посвідку на постійне проживання в Україні, навчатися у ЗВО за кошти держбюджету?

В межах квот, визначених Кабміном. Однак, щоб навчатися за кошти державного бюджету, такі вступники повинні мати результати зовнішнього незалежного оцінювання.

12. Як мені подати заяву на вступ до ЗВО на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти?

Вступники подають заяви в електронній формі, крім окремих ситуацій.

Для подачі е-заяв потрібно заповнити електронну форму в режимі онлайн на сайті.

За підсумками цього буде створено особистий електронний кабінет вступника. Через нього 10 липня 2019 р. буде відкрита можливість подання заяв у виші.

Також ви можете переглянути відео-інструкцію щодо роботи з е-кабінетом вступника

13. Хто має право подавати паперові заяви на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань)?

У паперовій формі подають вступники:

для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у ЗВО та/або квотою-1, квотою-2, квотою для іноземців;

для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти;

для реалізації права на першочергове зарахування;

за наявності розбіжностей у даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в документі про повну загальну середню освіту та у сертифікаті ЗНО;

у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів, якщо вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше;

для реалізації права на нарахування додаткових балів призерам та переможцям чемпіонатів Європи та чемпіонатів Світу, всесвітньої Гімназіади, переможцям чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) під час вступу на навчання за спеціальностями "Середня освіта (Фізична культура)" та "Фізична культура і спорт";

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії ЗВО.

14. Скільки можна подати заяв на бюджетну і контрактну форми навчання на основі повної загальної середньої освіти?

Вступники можуть подати до 7 заяв не більш ніж з 4 спеціальностей на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Кількість заяв на контрактну форму навчання не обмежується.

15. Чи встановлюється цього року мінімальний прохідний бал на якісь спеціальності?

Кожен заклад вищої освіти може в своїх Правилах прийому встановлювати мінімальний прохідний бал на ту чи іншу конкурсну пропозицію.

Однак для всіх вступників на спеціальності 221 "Стоматологія", 222 "Медицина" та 228 "Педіатрія" Умовами прийому 2019 року встановлено мінімальний бал 150 з другого та третього конкурсних предметів.

Також для всіх вступників на спеціальності галузей знань 08 "Право", 28 "Публічне управління", 29 "Міжнародні відносини" та в магістратуру спеціальності 226 "Фармація, промислова фармація" встановлено мінімальний КОНКУРСНИЙ БАЛ (тобто комплексна оцінка вступника) 130.

16. На які спеціальності цього року залишилися творчі конкурси? Коли цього року будуть творчі конкурси?

Перелік спеціальностей, для яких третім конкурсним предметом встановлено творчий конкурс, наведений у пункті 3 додатку 4 Умов прийому у 2019 році.

Це такі спеціальності:

017 Фізична культура і спорт

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

022 Дизайн (за спеціалізаціями "Графічний дизайн", "Дизайн одягу (взуття)", "Дизайн середовища", "Промисловий дизайн")

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

024 Хореографія

025 Музичне мистецтво

026 Сценічне мистецтво

191 Архітектура та містобудування

251 Державна безпека

252 Безпека державного кордону

253 Військове управління (за видами збройних сил)

254 Забезпечення військ (сил)

255 Озброєння та військова техніка

256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

261 Пожежна безпека

262 Правоохоронна діяльність

Цього року творчі конкурси проводитимуться з 1 до 10 липня (до 12 липня для вступників на спеціальність "Музичне мистецтво"). Кожен виш проводитиме такі конкурси у два та більше потоків, щоб вступники мали більше можливостей для вступу у разі збігу дат проведення цих випробувань. Для тих, хто вступатиме на контракт, виші можуть проводити додаткові потоки творчого конкурсу з 11 до 22 липня.

Графік творчих конкурсів для вступу на бюджет у вишах, які погодили свої творчі конкурси з МОН, можна переглянути за посиланням (цей список періодично оновлюється).

З розширеними графіками (із зазначенням конкретних годин, аудиторій) можна ознайомитися на сайтах вишів.

Важливо! Реєстрація та проходження творчого конкурсу не є фактом подачі заяви до вишу. Під час реєстрації та складання творчих конкурсів від вас не мають права вимагати результатів ЗНО.

17. Що таке сільський коефіцієнт, хто має на нього право і як ним скористатися?

Сільський коефіцієнт (СК) – це коефіцієнт, на який остаточно множиться конкурсний бал тих вступників, які зареєстровані у селах та в рік вступу отримали повну загальну середню освіту у закладі освіти, що знаходиться на території села. СК дорівнює 1,02 (1,05 - для спеціальностей, яким надається особлива підтримка).

Перелік закладів середньої освіти, випускники яких матимуть право на використання СК, вже вбудовано в систему ЄДЕБО. Право на його застосування підтверджується довідкою про реєстрацію місця проживання особи. Таку довідку вступник має завантажити в електронний кабінет або подати разом з паперовою заявою.

18. Що таке регіональний коефіцієнт, хто має на нього право і як ним скористатися?

Регіональний коефіцієнт (РК) – це коефіцієнт, на який остаточно множиться конкурсний бал, якщо вступник обирає ЗВО не у Києві. РК дорівнює:

1,04 – якщо заклад вищої освіти або його відокремлений структурний підрозділ розташований на території Донецької, Житомирської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Рівненської, Сумської, Херсонської, Хмельницької, Чернігівської, Черкаської областей, а також якщо це один із переміщених ЗВО;

1,00 – якщо заклад знаходиться у Києві;

1,02 – в інших випадках.

Застосовується автоматично і не потребує ніяких дій вступника для його нарахування.

19. Що таке першочерговий коефіцієнт, хто має на нього право і як ним скористатися?

Під час вступної кампанії 2019 року вступники до медичних та педагогічних закладів вищої освіти, які укладуть угоду про відпрацювання у селах або селищах міського типу, отримають право на першочергове зарахування на бюджетну форму навчання.

Щоб скористатися можливістю першочергового вступу, спершу треба пройти відповідний конкурс, оголошений облдержадміністрацією.

Інформацію про конкурси можна знайти на сайтах ОДА або звернувшись в структурні підрозділи облдержадміністрацій, що відповідають за освіту та медицину.

Переможці конкурсів укладають угоду про відпрацювання. Після цього вони подають заяву до вишу в паперовій формі, проставляють у ній відповідну помітку та пред’являють угоду Приймальній комісії вишу.

20. Якщо я брав участь в олімпіадах чи спортивних змаганнях, чи маю я якісь переваги при вступі?

Якщо ви є членом збірних команд України, які брали участь у:

міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України);

Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Мінмолодьспорт України),

то вам зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань на вибір.

Важливо! Інформація про вас повинна бути внесена в базу ЄДЕБО, яка має "ідентифікувати" вашу належність до вказаної категорії під час внесення даних вступника в особистому електронному кабінеті. Якщо така інформація про вас відсутня у кабінеті вступника, звертайтеся на пошту vstup2019@mon.gov.ua з прикріпленими документами, які підтверджують ваше право на застосування додаткових балів.

Якщо Ви є:

призером (нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019 року з базових предметів;

призером III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України 2019 року,

то до вашого конкурсного бала додається 10 балів (крім вступу на спеціальності галузі знань 29 "Міжнародні відносини"). Відповідну інформацію приймальні комісії отримують з ЄДЕБО.

Якщо ви є учасником Всеукраїнської олімпіади закладу вищої освіти для профорієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка, то вам можуть нараховувати додаткові бали до оцінки ЗНО з одного відповідного предмета при розрахунку конкурсного бала в цьому ЗВО в обсязі від 1 до 20 балів.

Якщо ви є:

призером чи переможцем чемпіонатів Європи та чемпіонатів Світу (зокрема, серед школярів);

призером чи переможцем всесвітньої Гімназіади;

переможцем чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту);

спортсменом, який посідав призові місця на чемпіонатах Світу, Європи, а також чемпіоном України з олімпійських видів спорту протягом 2017-2019 років,

то під час вступу на спеціальності 014 "Середня освіта (Фізична культура)" та 017 "Фізична культура і спорт" ви можете отримати додаткові 10 балів до конкурсного бала. Для цього заяву на вступ треба подавати в паперовій формі, додавши до неї документ, що підтверджує статус призера або переможця зазначених змагань.

21. Чи можна змінити пріоритетність заяв?

Ні. Можна лише скасувати заяву з пріоритетністю. У такому разі ви зможете знову подати заяву з цією ж пріоритетністю, якщо вона ще не була прийнята приймальною комісією.

У разі прийняття заяви приймальною комісією замість скасованої заяви подати нову неможливо.

22. Якщо я скасую заяву з першою пріоритетністю, то чи буде наступна заява рахуватися за першою пріоритетністю?

Так.

23. Коли будуть оприлюднені списки тих, хто вступив на держбюджет?

Списки оприлюднюються на інформаційних стендах приймальних комісій, веб-сайті закладу вищої освіти, а також інформація надходить в електронний кабінет вступника та доступна на сайті.

2019 року списки рекомендованих до зарахування на бюджет оприлюднюють: для тих, хто проходив співбесіди та за квотою 2 – не пізніше 20 липня; для інших – не пізніше 26 липня.

24. Як можна оскаржити, на мою думку, неправильний розподіл бюджетних місць?

Потрібно звернутися з відповідною письмовою заявою до закладу освіти, а в разі виникнення проблем – до органу управління або засновника закладу освіти, а якщо скарги стосуються автоматичного розподілу бюджетних місць – на гарячу лінію МОН.

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