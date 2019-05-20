Кабмін планує навчати менше "магістрів" за кошти бюджету. "Бакалаврів" теж перерозподілять

6215
20 травня 2019

Міністерство економічного розвитку затвердить обсяги державного замовлення у вищих навчальних закладах України.

Кількість бюджетних місць планують зменшити майже на всіх спеціальностях за рівнем "магістр".

Бюджетні місця за рівнем бакалаврат – перерозподілять.

Реклама:

Про це повідомляє прес-служба кабінету міністрів України.

 Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

Студенти, які навчаються за рівнем підготовки "Молодший спеціаліст", отримують більшу кількість державних місць майже за всіма спеціальностями, окрім:

  • журналістики;
  • математичної статистики;
  • IT;
  • Сфери обслуговування.

У цих сферах очікується незначне скорочення обсягів державного замовлення.

Для рівня підготовки "бакалавр" планують збільшити кількість бюджетних місць за такими спеціальностями:

  • освіта/педагогіка;
  • математична статистика;
  • механічна інженерія;
  • електрична інженерія;
  • автоматизація та приладобудування;
  • виробництво та технології;
  • аграрні науки та продовольство;
  • соціальні науки.

Скорочуються обсяги підготовки за такими галузями:

  • право;
  • публічне управління.

Обсяги державного замовлення для магістрів планують скоротити майже за всіма спеціальностями, окрім:

Реклама:
  • воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону;
  • цивільна оборона;
  • публічне управління та адміністрування.

Уряд не передбачатиме обсяг державного замовлення на підготовку фахівців за спеціальністю "Право" заочної форми підготовки.

Вас також може зацікавити:

Ми не хочемо втрачати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на нашій сторінці у Facebook.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу або Telegram про здоров'я та здоровий спосіб життя.


Реклама:


Реклама:
 2120
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2975
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20784
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій