Кабмін планує навчати менше "магістрів" за кошти бюджету. "Бакалаврів" теж перерозподілять

Міністерство економічного розвитку затвердить обсяги державного замовлення у вищих навчальних закладах України.

Кількість бюджетних місць планують зменшити майже на всіх спеціальностях за рівнем "магістр".

Бюджетні місця за рівнем бакалаврат – перерозподілять.

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Про це повідомляє прес-служба кабінету міністрів України.

Студенти, які навчаються за рівнем підготовки "Молодший спеціаліст", отримують більшу кількість державних місць майже за всіма спеціальностями, окрім:

журналістики;

математичної статистики;

IT;

Сфери обслуговування.

У цих сферах очікується незначне скорочення обсягів державного замовлення.

Для рівня підготовки "бакалавр" планують збільшити кількість бюджетних місць за такими спеціальностями:

освіта/педагогіка;

математична статистика;

механічна інженерія;

електрична інженерія;

автоматизація та приладобудування;

виробництво та технології;

аграрні науки та продовольство;

соціальні науки.

Скорочуються обсяги підготовки за такими галузями:

право;

публічне управління.

Обсяги державного замовлення для магістрів планують скоротити майже за всіма спеціальностями, окрім:

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воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону;

цивільна оборона;

публічне управління та адміністрування.

Уряд не передбачатиме обсяг державного замовлення на підготовку фахівців за спеціальністю "Право" заочної форми підготовки.

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