Остаточного варіанту нового Українського правопису ще немає. Пояснюємо чому

22 травня Кабінет міністрів ухвалив нову редакцію Українського правопису.

Новий правопис замінить редакцію від 1992 року.



ЗМІ публікують різні варіанти змін, беручи за основу варіант, який був винесений на громадські обговорення.

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Проте остаточні правила правопису досі не оприлюднили.

Новий правопис замінить редакцію від 1992 року

Це "Українській правді. Життя" підтвердив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, який в уряді відповідає, зокрема, за мовну політику.

"Цим займалось Міністерство освіти. Сам же проект постанови уряду лише підводить нормативну базу під недіючий український правопис.

Документ широко обговорювався, проходив засідання урядового комітету, там є поступовий період його застосування, думаю, після підписання прем’єром буде оприлюднення", – пояснює Розенко.

Натомість у Міністерстві освіти і науки запевняють, що до правопису стосунку не мають, ним займалася спеціальна мовна комісія уряду. Відповідно – документом розпоряджається уряд.

В МОН документ отримають коли й усі – після того, як його опублікують на сайті Кабміну.

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"Слід" документа "Українська правда. Життя" знайшла у співголови мовної комісії Богдана Ажнюка.

Він каже, що остаточний правопис знаходиться нині "десь в урядових колах". Коли його оприлюднять – поки невідомо.

Ажнюк підтвердив, що у варіант, який був винесений на громадські обговорення, вносилися зміни.

"Українській правді. Життя" пообіцяли надати варіант, який узгодила комісія. Ми одразу поділимося актуальними змінами з читачами.

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