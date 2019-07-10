Зарплату підвищать усім освітянам: від вихователів до майстрів. Коли і на скільки

З січня 2020 року українські освітяни отримають підвищення зарплати від 20 до 70%.

Особливий акцент буде на молодих педагогах, які ще не мають свого стажу.

Низку рішень про це ухвалили на засіданні Кабміну. Це сталося за два тижні до парламенських виборів.

На засіданні було озвучено, що 1 січня 2017 року підвищили зарплату українського вчителя на 50%, в 2018 - ще на 25%, в 2019 - ще на 9%. Але цього недостатньо.

Тому уряд ухвалив ряд змін, їх представила міністерка освіти Лілія Гриневич. Далі - її пояснення.

ВИХОВАТЕЛЬ ДИТСАДКА

Молодий вихователь дитсадка, крім окладу, може отримати надбавку за престижність. Її платить місцева влада, вона коливається від 5 до 30%. Як правило, в більшості це 10% за престиж.

Зараз цей вихователь отримує в місяць мінімальну зарплату 4173 гривні.

У 2020 році дошкільник без урахування надбавки за престижність отримуватиме оклад 6369 гривень.

Це зростання на 52%. Якщо додаємо оздоровлення і винагороду за роботу річну, то середня зарплата складатиме 7427 гривень.

ДОСВІДЧЕНИЙ ВИХОВАТЕЛЬ ДИТСАДКА

Зі стажем 21 рік, наприклад, за що передбачена надбавка 30%, з надбавкою за престижність 10%, отримує за місяць 6509 гривень.

Наступного року такий вихователь отримуватиме 9100 гривень. Це 40% збільшення окладу.

МОЛОДІ ВЧИТЕЛІ

Вчитель, в якого є 10% надбавки за престиж і 20% надбавки за перевірку зошитів, отримує 5410 гривень.

Наступного року місячна зарплатня без оздоровлення і річної винагороди буде 7643 гривні. Це на 41% більше, ніж зараз.

Зарплата разом з винагородами буде 8701 гривня, обіцяє Гриневич.

ДОСВІДЧЕНІ ВЧИТЕЛІ

Досвідчений вчитель математики, наприклад, зазвичай отримує 30% надбавки за педстаж, в середньому 10% надбавки за престижність і 20% за перевірку зошитів.

Щомісяця він має 8182 гривні.

Більшість досвідчених вчителів можуть отримувати і більші надбавки за престиж, але це залежить від місцевої влади.

За нової системи вчитель вищої категорії отримуватиме 10 500 гривень. Зростання на 28%.

ОСВІТЯНИ В ПРОФТЕХОСВІТІ МОЛОДИЙ МАЙСТЕР

Зараз молодий майстер з виробничого навчання отримує одну з найменших зарплат - 4540 гривень, в цю суму входить оклад + 10% за престиж і 10% за завідування майстерною.

За новим підходом наступного року цей майстер отримає 7700 гривень. Зростання на 69%.

ДОСВІДЧЕНИЙ МАЙСТЕР

Досвідчений майстер зі стажем 21 рік, який завідує майстернею, отримує в місячній платіжці 6974 гривні.

За новою системою він отримуватиме вже 9800 гривень, на 40% більше.

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА

Керівник гуртка позашкільної освіти отримує мінімальну зарплату, а з наступного року буде 5781 грн, це понад 50% зростання, каже Гриневич.

ОСВІТЯНИ У ВИЩІЙ ОСВІТІ ТА НАУЦІ

Підвищення торкнеться і їх. Міністерка освіти обіцяє, що у них також зростатимуть зарплати від 10 до 60%.

КОМУ ПІДВИЩАТЬ ЗАРПЛАТНЮ З ПОЧАТКУ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

"Ми ухвалюємо важливу постанову, яка виправить несправедливість щодо тих освітян, які фінансуються з місцевих бюджетів, а також працівників коледжів, яких не торкнулося 10% збільшення з 1 січня 2018 року", - каже Гриневич.

Для них 10% підвищення відбудеться з 1 вересня 2019 року. Це працівники дошкілля, позашкілля, профтехосвіти (крім вчителів, які отримують зп з освітньої субвенції, бо вони вже отримати це підвищення) і працівників фахової передвищої освіти.

ВІДПУСТКА У 56 КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ

Вихователі дошкілля у вузьких сферах уже мають календарну відпустку 56 днів, але для більшості вихователів нема такої відпустки, каже міністерка освіти.

Тому тепер відпустка буде 56 днів, як у всіх освітян.

ЯКОЮ МАЄ БУТИ ЗАРПЛАТА ОСВІТЯН ДО 2023 РОКУ

За словами Гриневич, чинна система оплати праці освітян "породжує велику нерівність". Адже молоді кадри, вихователі дитсадків, майстри виробничого навчання отримують зарплату, через яку їх складно втримувати на посадах.

"Ми вважаємо, що потрібно відійти від єдиної тарифної сітки. І для освітньої сітки створити окремі оплати праці. Керуючись законом "Про освіту", ухваленим у 2017 році, ми вирішили зробити прив’язку до прожиткового мінімуму".

Закон "Про освіту" в прикінцевих положеннях каже, що 2023 року найменший посадовий оклад педпрацівника має складати 4 прожиткові мінімуми.

"У нас мінімальний посадовий оклад отримують, наприклад, асистент вчителя. Це 1,73 прожиткового мінімуму. Наш план щорічно збільшувати оклад.

2020 рік мінімальний оклад - 2,5 прожиткових мінімуми, 2021 - 3 прожиткових мінімуми, 2022 - 3,5, і з січня 2023 року - 4 прожиткових мінімуми для працездатних працівників".

Українська правда.Життя

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