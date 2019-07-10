ВСТУП 2019. Стартував прийом заяв: скільки можна подати на бюджет і контракт, як виставити пріоритетності

В Україні почався прийом заяв у виші для вступу на бакалавра та наскрізного магістра.

Можливість подання заяв була відкрита сьогодні, 10 липня, о 9-й ранку, передає прес-служба МОН.

Джерело картинки: 20 хвилин

Більшість вступників мають подавати їх в електронній формі через власні кабінети на сайті https://ez.osvitavsim.org.ua/. Реклама: 🎓 ВАЖЛИВО: Після подання першої заяви в електронному кабінеті вже нічого, жодні дані, змінити не можна.

Тому перед поданням першої заяви перевірте, чи правильно завантажили усі документи та вказали інформацію.

Перевірте, чи завантажені правильні файли:

додатка до документа про освіту;

фото вступника;

довідки про місце реєстрації, якщо вступник претендує на сільський коефіцієнт.

Перевірити в кабінеті потрібно і:

чи правильно вами розрахований середній бал;

чи збігаються бали ЗНО, що відображаються в кабінеті та зазначені в сертифікатах ЗНО;

чи правильно вказаний номер мобільного;

чи правильно визначено громадянство, право на додаткові бали та сільський коефіцієнт.

🎓 Цього року вступники на бакалавра чи наскрізного магістра можуть подати на бюджет 7 заяв на 4 спеціальності.

На контракт можна подати будь-яку кількість заяв.

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Джерело фінансування вступник обирає під час подання кожної заяви. Загалом є 2 опції:

На бюджет, а в разі не отримання рекомендації також на контракт; Виключно на контракт.

🎓 У кожній заяві, яку вступник подає на бюджет, він обов’язково обирає її пріоритетність – від 1 до 7, де 1 – це найвища пріоритетність, а 7 – найнижча.

Так він позначає, на які конкурсні пропозиції у яких вишах хоче вступити найбільше – їм треба присвоїти найвищі пріоритетності, а які є менш бажаними – для них вказуються нижчі пріоритетності.

"Пріоритетність потрібна, щоб алгоритм адресного розміщення держзамовлення "розумів", у якій послідовності треба розглядати заяви вступника.

Розглядають всі заяви. І на порядок цього розгляду впливає лише обрана пріоритетність – більше нічого. Ні час подання, ні розмір конкурсного бала на це не впливають", – зауважив Олег Шаров.

Якщо вступник анулює заяви з першими пріоритетностями, то найвищою в нього буде наступна пріоритетність.

Наприклад, заяви з пріоритетностями 1 та 2 скасовані, отже найвища – 3.

Саме з неї почнеться розгляд заяв вступника, й ця заява розглядатиметься одночасно на рівні з першою пріоритетністю інших вступників.

🎓 Після подання заяви змінити пріоритетність вже неможливо. Але якщо заява з пріоритетом ще не зареєстрована в закладі, то вступник може її скасувати та подати замість неї нову.

Втім, якщо заява вже зареєстрована, то в разі її скасування вступник втрачає пріоритет без можливості його поновлення.

Відслідкувати увесь процес проходження своєї заяви вступник може через її статус, який змінюватиметься в електронному кабінеті. Статуси можуть бути такими:

Зареєстровано в Єдиній базі – підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вишу;

Потребує уточнення вступником – заяву прийнято до розгляду вишем, але дані потребують уточнення (які саме – зазначає ЗВО) ;

Скасовано вступником – заяву скасовано до присвоєння статусів "Зареєстровано у закладі освіти" і "Потребує уточнення вступником" (у такому випадку можливо скасувати заяву на бюджет без втрати пріоритету і подати замість неї нову) ;

Зареєстровано у закладі освіти – заяву прийнято до розгляду;

Допущено до конкурсу – заяву допущено до участі у конкурсі;

Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних і юридичних осіб) ;

Відмовлено закладом освіти – заяву не допущено до участі у конкурсі на підставі рішення приймальної комісії;

Скасовано закладом освіти – заяву скасовано закладом освіти за рішенням приймальної комісії (у разі виявлення технічних помилок, зроблених під час внесення даних до Єдиної бази) ;

Рекомендовано до зарахування – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на бюджетне місце;

Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних і юридичних осіб) ;

Включено до наказу – вступника зараховано на навчання до закладу вищої освіти;

Включено до наказу (навчання за кошти фізичних і юридичних осіб).

Також можна переглянути відео:

Є невеликий відсоток вступників, які подають заяви в паперовій формі до приймальних комісій вишу. Це ті, хто:

вступають за співбесідою, іспитами, квотами 1, 2, квотою для іноземців;

мають розбіжності в даних в ЄДЕБО та в шкільному свідоцтві (атестаті), сертифікаті ЗНО;

вступають для повторного навчання за бюджетні кошти;

мають право на першочергове зарахування (угода про відпрацювання лікарем чи вчителем в селі) ;

подають іноземний документ про освіту;

є іноземцями або особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;

подають документ про освіту старого зразка (виготовлений НЕ за фотополімерними технологіями) ;

можуть отримати додаткові бали для вступу на спеціальності "Середня освіта (Фізична культура)" та "Фізична культура і спорт" (призери та переможці чемпіонатів Європи та чемпіонатів Світу, всесвітньої Гімназіади, переможці чемпіонатів України з олімпійських видів спорту) ;

подають заяву після закінчення терміну роботи електронних кабінетів;

не можуть зареєструвати електронний кабінет або подати електронну заяву з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії вишу.

За даними МОН, на ранок 10 липня зареєстровано понад 138 тис електронних кабінетів вступників, це майже 90% від очікуваної кількості цього року.

Реєструвати кабінети та подавати через них заяви можна буде: 🎓 до 18-ї години 22 липня для тих, хто вступає за сертифікатами ЗНО та/або творчими конкурсами, складеними з 1 до 10 (12) липня, 🎓 до 16 липня – для вступників за співбесідою, іспитами чи творчими конкурсами.

26 липня вступники будуть знати, чи отримали бюджетне місце, до 31 липня вони повинні будуть принести оригінали документів до вишів для зарахування.

1 серпня відбудеться зарахування на бюджет, з цього ж дня починається оприлюднення списків на контракт. Зарахування на контракт може тривати до 30 вересня.

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