Бессарабський ринок відмовляється від пластику та поліетилену

З третього липня на Бессарабському ринку почали відмовлятися від пластику та поліетилену.

Натомість планують використовувати пакети, контейнери і стакани з крафтового паперу, повідомляє Хмарочос.

Ініціативу запровадили на 107 річницю ринку.

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Фото Хмарочос, авторка Вероніка Луцька

Для пакування м’яса та риби використовуватимуть підпергамент, який не пропускає вологу, жир та запах.

Першу партію брендованих пакетів і тари продавцям роздали безкоштовно, щоб ті підтримали ініціативу і визначилися з найбільш зручним видом пакування.

Потім екологічне упакування вони зможуть замовляти у КП "Бессарабський ринок" або купувати деінде.

Фото Хмарочос, авторка Вероніка Луцька

Працівники торгівельних точок ініціативу сприймають по-різному.

– Я дуже добре ставлюся до цієї ініціативи, до мене постійно приходять клієнти з подібними проханнями, – розповідає Галина, продавчиня м’яса.

Продавець горіхів та сухофруктів до змін ставиться негативно, зокрема через те, що має важкий товар, який такі пакети можуть не витримати.

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– До мене з власною тарою прийшли лише один раз минулого року, – додає чоловік.

Поки що відмова від платику та поліетилену не обов'язкова, оскільки жоден із зареєстрованих законопроектів про обмеження використання пластику не прийняли, розповіла прес-секретарка комунального підприємства Яна Мірошник.