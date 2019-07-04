Бессарабський ринок відмовляється від пластику та поліетилену

6146
4 липня 2019

З третього липня на Бессарабському ринку почали відмовлятися від пластику та поліетилену.

Натомість планують використовувати пакети, контейнери і стакани з крафтового паперу, повідомляє Хмарочос.

Ініціативу запровадили на 107 річницю ринку.

Реклама:
Фото Хмарочос, авторка Вероніка Луцька

Для пакування м’яса та риби використовуватимуть підпергамент, який не пропускає вологу, жир та запах. 

Першу партію брендованих пакетів і тари продавцям роздали безкоштовно, щоб ті підтримали ініціативу і визначилися з найбільш зручним видом пакування.

Потім екологічне упакування вони зможуть замовляти у КП "Бессарабський ринок" або купувати деінде.

Фото Хмарочос, авторка Вероніка Луцька

Працівники торгівельних точок ініціативу сприймають по-різному.

–  Я дуже добре ставлюся до цієї ініціативи, до мене постійно приходять клієнти з подібними проханнями, – розповідає Галина, продавчиня м’яса.

Продавець горіхів та сухофруктів до змін ставиться негативно, зокрема через те, що має важкий товар, який такі пакети можуть не витримати.

Реклама:

–  До мене з власною тарою прийшли лише один раз минулого року, додає чоловік.

Поки що відмова від платику та поліетилену не обов'язкова, оскільки жоден із зареєстрованих законопроектів про обмеження використання пластику не прийняли, розповіла прес-секретарка комунального підприємства Яна Мірошник.

Читайте також:

З'їсти тарілку: у закарпатському ресторані звичайний посуд замінили на еко. ФОТО

4 додатки, щоб вашого сміття було менше. Рекомендує МОН

12 еко-ідей, як зменшити кількість сміття у вашому житті. ФОТО


Реклама:


Реклама:
 11
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2122
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2977
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат