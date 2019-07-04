Бессарабський ринок відмовляється від пластику та поліетилену

З третього липня на Бессарабському ринку почали відмовлятися від пластику та поліетилену.

Натомість планують використовувати пакети, контейнери і стакани з крафтового паперу, повідомляє Хмарочос.

Ініціативу запровадили на 107 річницю ринку.

Фото Хмарочос, авторка Вероніка Луцька

Для пакування м’яса та риби використовуватимуть підпергамент, який не пропускає вологу, жир та запах.

Першу партію брендованих пакетів і тари продавцям роздали безкоштовно, щоб ті підтримали ініціативу і визначилися з найбільш зручним видом пакування.

Потім екологічне упакування вони зможуть замовляти у КП "Бессарабський ринок" або купувати деінде.

Фото Хмарочос, авторка Вероніка Луцька

Працівники торгівельних точок ініціативу сприймають по-різному.

– Я дуже добре ставлюся до цієї ініціативи, до мене постійно приходять клієнти з подібними проханнями, – розповідає Галина, продавчиня м’яса.

Продавець горіхів та сухофруктів до змін ставиться негативно, зокрема через те, що має важкий товар, який такі пакети можуть не витримати.

– До мене з власною тарою прийшли лише один раз минулого року, – додає чоловік.

Поки що відмова від платику та поліетилену не обов'язкова, оскільки жоден із зареєстрованих законопроектів про обмеження використання пластику не прийняли, розповіла прес-секретарка комунального підприємства Яна Мірошник.