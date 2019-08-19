В Ісландії влаштували “поминки” першому померлому льодовику. ФОТО

В Ісландії вшанували пам'ять льодовика Окйокулль, який "помер" приблизно у 700 років.

На його місці встановили меморіальну табличку, повідомляє BBC.

Офіційно льодовик оголосили мертвим в 2014 році.

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Приблизно за сто років Окйокулль перетворилося в невеликий шматочок льоду на вершині вулкана.

"Ок – перший ісландський льодовик, який втратив статус льодовика.

Очікують, що у наступні 200 років така ж доля наздожене всі наші льодовики.

Цей монумент – щоб підтвердити, що ми знаємо, що відбувається і що треба зробити.

Тільки ти знаєш, чи ми зробимо це", – написано на меморіальній табличці.