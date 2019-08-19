В Ісландії влаштували “поминки” першому померлому льодовику. ФОТО

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19 серпня 2019

В Ісландії вшанували пам'ять льодовика Окйокулль, який "помер" приблизно у 700 років.

На його місці встановили меморіальну табличку, повідомляє BBC.

Офіційно льодовик оголосили мертвим в 2014 році.

Приблизно за сто років Окйокулль перетворилося в невеликий шматочок льоду на вершині вулкана.

 У наступні 200 років така ж доля наздожене всі наші льодовики

"Ок – перший ісландський льодовик, який втратив статус льодовика. 

Очікують, що у наступні 200 років така ж доля наздожене всі наші льодовики.

Цей монумент – щоб підтвердити, що ми знаємо, що відбувається і що треба зробити.

Тільки ти знаєш, чи ми зробимо це", – написано на меморіальній табличці.

Відповідно до геологічної карти 1901 року льодовик займав приблизно 38 квадратних кілометрів і виглядав як суцільна біла пляма, повідомляє NASA.

У 1978 році аерофотозйомка показала, що льодовик зменшився до 3 квадратних кілометрів. 

Сьогодні залишилося менше одного. На зображенні видно тільки тонкі лінії криги.

 За 55 років людство втратило 9 тисяч гігатонн (або 9 трильйонів тонн) льоду.

Зникнення льодовика – це не тільки скорочення площі.

Льодовики утворюються зі снігу, який з часом ущільнюється в лід.

Лід потім сповзає вниз під власною вагою.

Однак Окйокулль потоншав настільки, що більше не міг рухатися.

Такі льодовики називають мертвими.

Загалом за 55 років людство втратило 9 тисяч гігатонн (або 9 трильйонів тонн) льоду.

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