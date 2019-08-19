В Ісландії влаштували “поминки” першому померлому льодовику. ФОТО

В Ісландії вшанували пам'ять льодовика Окйокулль, який "помер" приблизно у 700 років.
На його місці встановили меморіальну табличку, повідомляє BBC.
Офіційно льодовик оголосили мертвим в 2014 році.
Приблизно за сто років Окйокулль перетворилося в невеликий шматочок льоду на вершині вулкана.
|У наступні 200 років така ж доля наздожене всі наші льодовики
"Ок – перший ісландський льодовик, який втратив статус льодовика.
Очікують, що у наступні 200 років така ж доля наздожене всі наші льодовики.
Цей монумент – щоб підтвердити, що ми знаємо, що відбувається і що треба зробити.
Тільки ти знаєш, чи ми зробимо це", – написано на меморіальній табличці.
Відповідно до геологічної карти 1901 року льодовик займав приблизно 38 квадратних кілометрів і виглядав як суцільна біла пляма, повідомляє NASA.
У 1978 році аерофотозйомка показала, що льодовик зменшився до 3 квадратних кілометрів.
Сьогодні залишилося менше одного. На зображенні видно тільки тонкі лінії криги.
|За 55 років людство втратило 9 тисяч гігатонн (або 9 трильйонів тонн) льоду.
Зникнення льодовика – це не тільки скорочення площі.
Льодовики утворюються зі снігу, який з часом ущільнюється в лід.
Лід потім сповзає вниз під власною вагою.
Однак Окйокулль потоншав настільки, що більше не міг рухатися.
Такі льодовики називають мертвими.
Загалом за 55 років людство втратило 9 тисяч гігатонн (або 9 трильйонів тонн) льоду.
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