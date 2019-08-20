ТОП-200 найкращих шкіл України. Рейтинг за результатами ЗНО-2019

У перелік кращих 200 шкіл України потрапили навчальні заклади Львова, Києва, Харкова і Дніпра.
"Освіта.ua" традиційно склала рейтинг загальноосвітніх шкіл України за підсумками ЗНО 2019 року.
Укладачі враховували середній бал ЗНО учнів та кількість складених тестів на школу.
У п'ятірку потрапили три київські школи, одна львівська та дніпровська.
|Фото: Imilian/Depositphotos
Найкращим став Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка із середнім балом ЗНО 183.5.
На другому місці київський оіцей "Інтелект" із середнім балом тесту 187.7.
На третьому – Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва.
Рейтинг шкіл України за результатами ЗНО
|Назва навчального закладу
|Регіон
|Місце 2019р.
|Рейт. бал
|Бал ЗНО
|Учнів / тестів
|Склав (%)
|Місце 2018р.
|Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка
|м.Львів
|1
|168.9
|183.5
|147/529
|100
|1
|Ліцей "Інтелект"
|м.Київ
|2
|164.1
|187.7
|59/183
|100
|3
|Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва
|м.Київ
|3
|163.3
|183.7
|88/292
|100
|2
|Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва
|м.Київ
|4
|162.7
|183.7
|82/269
|100
|5
|КЗ освіти "Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара" Дніпровської міськради
|м.Дніпро
|5
|161.9
|179.6
|109/388
|100
|10
|Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка
|м.Київ
|6
|161.4
|181.2
|85/307
|100
|7
|Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка
|м.Київ
|7
|161.3
|182.4
|81/257
|100
|11
|Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва
|м.Київ
|8
|160.2
|184.6
|40/131
|100
|22
|КЗ "Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міськради Харківської обл."
|м.Харків
|9
|159.2
|181.2
|63/217
|100
|4
|Українська гімназія № 1 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл.
|м.Івано-Франківськ
|10
|158.7
|182.7
|42/139
|100
|13
|Ліцей "Наукова зміна"
|м.Київ
|11
|158.5
|177.7
|93/314
|100
|9
|Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міськради Черкаської обл.
|м.Черкаси
|12
|158
|178.2
|81/273
|100
|12
|КЗ освіти "Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат "Дніпро"
|м.Дніпро
|13
|158
|180.1
|52/205
|100
|6
|Ліцей №208 м. Києва
|м.Київ
|14
|157.9
|178.5
|79/262
|100
|38
|Києво-Печерський ліцей № 171 "Лідер" Печерського р-ну м. Києва
|м.Київ
|15
|157.9
|178.2
|80/268
|100
|8
|Ліцей №142 м.Києва
|м.Київ
|16
|157.7
|178.6
|72/248
|100
|21
|КЗ освіти "Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю"
|м.Дніпро
|17
|157.2
|182.7
|23/78
|100
|115
|Калуська гімназія імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл.
|Івано-Франківська обл.
|18
|157.2
|179.5
|55/192
|100
|55
|Русанівський ліцей м. Києва
|м.Київ
|19
|157.2
|179.5
|55/191
|99
|16
|Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка"
|м.Львів
|20
|156.8
|176.9
|84/273
|100
|20
|Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Ліцей №100 "Поділ" Подільського р-ну м.Києва
|м.Київ
|21
|156.4
|177.3
|78/243
|100
|23
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №155 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва
|м.Київ
|22
|156.2
|180.3
|37/124
|100
|17
|Кіровоградський обласний НВК (гімназія-інтернат-школа мистецтв)
|м.Кропивницький
|23
|155.8
|173.2
|122/372
|100
|32
|Волинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради
|м.Луцьк
|24
|155.8
|177.7
|58/201
|100
|52
|КЗ освіти "Українсько-Американський ліцей" Дніпровської міськради
|м.Дніпро
|25
|155.2
|178.9
|37/132
|99
|14
|Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" м. Києва
|м.Київ
|26
|154.9
|174.5
|80/283
|100
|18
|КЗ "Навчально - виховний комплекс "Спеціалізована школа І ст. – гімназія" №143 Оболонського р-ну м.Києва"
|м.Київ
|27
|154.9
|176.3
|62/215
|100
|29
|КЗ "Вінницький технічний ліцей"
|м.Вінниця
|28
|154.9
|172.5
|100/358
|100
|49
|КЗ "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міськради"
|м.Вінниця
|29
|154.7
|177.1
|50/177
|99
|102
|Ліцей №8 Львівської міськради
|м.Львів
|30
|154.6
|177.5
|47/159
|100
|158
|Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка
|м.Львів
|31
|154.5
|176.4
|59/192
|100
|51
|Середній загальноосвітній заклад "Слов’янська гімназія"
|м.Київ
|32
|154.4
|173.9
|86/283
|100
|46
|КЗ "Рішельєвський ліцей"
|м.Одеса
|33
|154
|172.4
|88/324
|100
|42
|Гімназія №153 імені О.С.Пушкіна Шевченківського р-ну м.Києва
|м.Київ
|34
|154
|178.9
|27/83
|100
|25
|Технічний ліцей м. Києва
|м.Київ
|35
|153.9
|170.7
|114/388
|100
|40
|Гімназія "Троєщина" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва
|м.Київ
|36
|153.8
|170.6
|113/387
|100
|19
|Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|м.Тернопіль
|37
|153.6
|173.3
|79/273
|100
|72
|Львівська гімназія "Євшан"
|м.Львів
|38
|153.5
|176.4
|44/148
|100
|70
|НВК "Домінанта" (ДНЗ-спеціалізована школа І ст. - суспільно-гуманітарна гімназія – СШ №204 з поглибленим вивченням фізичної культури)
|м.Київ
|39
|153.2
|176.4
|43/137
|99
|58
|ТОВ "НВК "НОВОПЕЧЕРСЬКА ШКОЛА"
|м.Київ
|40
|153.1
|177.3
|31/104
|100
|168
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва
|м.Київ
|41
|152.9
|175.7
|47/151
|100
|113
|КЗ "Харківська гімназія № 169 Харківської міськради Харківської обл."
|м.Харків
|42
|152.6
|174
|61/201
|100
|129
|Одеська спеціалізована школа №117 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл.
|м.Одеса
|43
|152.5
|175.9
|41/127
|100
|57
|КЗ "Харківська гімназія № 6 "Маріїнська гімназія"" Харківської міськради Харківської обл.
|м.Харків
|44
|152.3
|173.9
|60/191
|100
|138
|Чернівецька гімназія №4 Чернівецької міськради
|м.Чернівці
|45
|152.1
|172.6
|72/236
|100
|122
|Гімназія "Києво - Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва
|м.Київ
|46
|152
|173.8
|55/182
|100
|24
|Харківська гімназія № 47 Харківської міськради Харківської обл.
|м.Харків
|47
|151.9
|173.8
|58/180
|100
|36
|Гімназія "Академія"
|м.Київ
|48
|151.9
|173.8
|55/179
|100
|37
|Харківський технічний ліцей №173 Харківської міськради Харківської обл.
|м.Харків
|49
|151.8
|174.3
|45/157
|99
|67
|КЗ "Луцька гімназія №18 Луцької міськради Волинської обл."
|м.Луцьк
|50
|151.7
|174.5
|44/143
|100
|47
|КЗ "Рівненський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ст." Рівненської обласної ради
|м.Рівне
|51
|151.6
|168
|113/395
|99
|69
|Гімназія біотехнологій №177 Солом’янського р-ну м.Києва
|м.Київ
|52
|151.5
|173.9
|49/158
|100
|117
|Запорізька гімназія № 93 Запорізької міськради Запорізької обл.
|м.Запоріжжя
|53
|151.5
|175.5
|31/97
|100
|99
|Комунальна установа Сумська класична гімназія Сумської міськради
|м.Суми
|54
|151.4
|168.3
|109/370
|100
|44
|Херсонський фізико-технічний ліцей Херсонської міськради при Херсонському національному технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті
|м.Херсон
|55
|151.4
|161.9
|177/636
|99
|27
|Запорізька гімназія №28 Запорізької міськради Запорізької обл.
|м.Запоріжжя
|56
|151.4
|170.3
|85/289
|100
|39
|Гімназія №191 ім. П.Г.Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва
|м.Київ
|57
|151.3
|172.2
|65/216
|100
|60
|Загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ст. "Фінансовий ліцей" Подільського р-ну м. Києва
|м.Київ
|58
|151.3
|175.5
|28/93
|100
|199
|Гімназія №32 "Успіх"
|м.Київ
|59
|151.1
|175.9
|22/69
|100
|90
|НВК "Школа І ст. - гімназія "Оболонь" Оболонського р-ну м. Києва
|м.Київ
|60
|150.9
|176
|17/56
|100
|568
|Спеціалізована ЗОСШ №1 з поглибленим вивченням іноземних мов
|м.Чернігів
|61
|150.6
|171.5
|64/212
|100
|142
|КЗ "Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міськради Волинської обл."
|м.Луцьк
|62
|150.6
|170.1
|78/266
|100
|43
|Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 162 Харківської міськради Харківської обл.
|м.Харків
|63
|150.6
|174.3
|33/103
|100
|395
|Харківський приватний НВК "Вересень" Харківської обл.
|м.Харків
|64
|150.5
|176.6
|5/17
|100
|15
|КЗ "Полтавська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 Полтавської міськради Полтавської обл."
|м.Полтава
|65
|150.5
|173.9
|37/118
|99
|416
|Хмельницький ліцей ІІ-ІІІ ст. Хмельницької обласної ради
|м.Хмельницький
|66
|150.5
|158.6
|199/740
|98
|75
|КЗ "Луцький НВК "Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського" Луцької міськради Волинської обл."
|м.Луцьк
|67
|150.5
|172.2
|52/180
|100
|207
|Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міськради
|м.Чернівці
|68
|150.4
|173.2
|41/139
|100
|89
|КЗ "НВК "Спеціалізована школа І-ІІ ст. – ліцей" № 157 Оболонського р-ну м. Києва"
|м.Київ
|69
|150.4
|168.6
|97/317
|100
|45
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №125 м.Києва з поглибленим вивченням англійської мови
|м.Київ
|70
|150.4
|174.4
|28/93
|100
|212
|КЗ "Гуманітарна гімназія №1 імені М.І.Пирогова Вінницької міськради"
|м.Вінниця
|71
|150.4
|166.2
|121/410
|100
|114
|Каховський НВК "Гімназія-спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням іноземних мов" Каховської міськради Херсонської обл.
|Херсонська обл.
|72
|150.2
|175.4
|15/48
|100
|448
|Житомирський міський ліцей при Житомирському державному технологічному університеті
|м.Житомир
|73
|150.2
|169.2
|79/280
|100
|146
|Угерська середня ЗОШ І-ІІІ ст. Стрийського р-ну Львівської обл.
|Львівська обл.
|74
|150.1
|176.1
|6/19
|100
|1844
|КЗ "Луцька гімназія №4 імені Модеста Левицького Луцької міськради Волинської обл."
|м.Луцьк
|75
|150
|170.8
|67/211
|100
|128
|Приватне підприємство "Спеціалізована школа "Тріумф"
|м.Київ
|76
|150
|175.7
|10/30
|100
|171
|Класична гімназія Ужгородської міськради Закарпатської обл.
|м.Ужгород
|77
|150
|166.6
|111/373
|100
|239
|Рівненська спеціалізована школа І-ІІІ ст. "Центр надії"ім. Надії Маринович Рівненської міськради
|м.Рівне
|78
|149.9
|174.9
|17/54
|98
|162
|Харківський приватний НВК "Авторська школа Бойка" Харківської обл.
|м.Харків
|79
|149.9
|172.7
|42/135
|99
|71
|КЗ "Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. "Обдарованість" Харківської обласної ради"
|м.Харків
|80
|149.8
|169.6
|72/249
|100
|76
|Миколаївська гімназія №2 Миколаївської міськради Миколаївської обл.
|м.Миколаїв
|81
|149.8
|171.4
|54/178
|100
|68
|Одеський навчально - виховний комплекс "Гімназія № 2 - спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням англійської мови" Одеської міськради Одеської обл.
|м.Одеса
|82
|149.8
|170.6
|62/207
|100
|80
|Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міськради Черкаської обл.
|м.Черкаси
|83
|149.7
|172.5
|42/135
|100
|141
|Івано-Франківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням німецької мови Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл.
|м.Івано-Франківськ
|84
|149.7
|170
|68/230
|100
|121
|НВК № 167 з поглибленим вивченням німецької мови (спеціалізована школа І ст. - гімназія) м. Києва
|м.Київ
|85
|149.7
|173.3
|31/101
|100
|116
|Харківська гімназія № 116 Харківської міськради Харківської обл.
|м.Харків
|86
|149.5
|171.3
|55/168
|100
|320
|Дрогобицька гімназія імені Богдана Лепкого Дрогобицької міськради Львівської обл.
|Львівська обл.
|87
|149.4
|170.2
|61/205
|100
|233
|НВК "Школа-гімназія І-ІІІ ст. Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких"
|м.Львів
|88
|149.3
|173.8
|20/70
|100
|293
|Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов Львівської міськради
|м.Львів
|89
|149.3
|165.6
|114/386
|99
|79
|Херсонська спеціалізована школа I-III ст. № 24 із поглибленим вивченням математики, фізики та англійської мови Херсонської міськради
|м.Херсон
|90
|149.3
|171.3
|51/161
|100
|253
|Харківська гімназія №46 ім. М.В. Ломоносова Харківської міськради Харківської обл.
|м.Харків
|91
|149.2
|168.5
|78/267
|100
|232
|КЗ "Маріупольський технічний ліцей" Маріупольської міськради Донецької обл."
|Донецька обл.
|92
|149.1
|164.7
|117/414
|100
|94
|Надвірнянський ліцей Надвірнянської райради
|Івано-Франківська обл.
|93
|149.1
|170.1
|58/200
|100
|249
|КЗ освіти "НВК № 148" спеціалізована школа-ДНЗ (ясла-садок) "Планета Щастя" Дніпровської міськради
|м.Дніпро
|94
|148.9
|170.3
|58/183
|100
|471
|Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради Львівської обл.
|м.Львів
|95
|148.9
|166.2
|103/343
|99
|109
|Долинський науковий академічний ліцей "Інтелект" Долинської райради Івано-Франківської обл.
|Івано-Франківська обл.
|96
|148.9
|168.2
|71/263
|100
|136
|Товариство з обмеженою відповідальністю "НВК "Святошинська гімназія"
|м.Київ
|97
|148.8
|174
|12/41
|98
|256
|КЗ "Харківський університетський ліцей Харківської міськради Харківської обл."
|м.Харків
|98
|148.8
|169.1
|66/223
|100
|85
|Харківський НВК № 45 "Академічна гімназія" Харківської міськради Харківської обл.
|м.Харків
|99
|148.6
|169
|67/219
|99
|50
|Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича
|Тернопільська обл.
|100
|148.6
|172.3
|29/94
|100
|100
|Гімназія № 283 ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва
|м.Київ
|101
|148.5
|166.4
|96/319
|100
|166
|Ліцей міжнародних відносин №51
|м.Київ
|102
|148.5
|169.4
|63/199
|99
|203
|Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ст. при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка
|Полтавська обл.
|103
|148.5
|164.9
|110/378
|100
|86
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов №112 імені Т. Шевченка міста Києва
|м.Київ
|104
|148.4
|169.5
|60/191
|98
|30
|Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні
|м.Луцьк
|105
|148.4
|148.4
|324/1123
|98
|169
|Бучанська Українська гімназія
|Київська обл.
|106
|148.3
|171.6
|35/105
|100
|84
|НВК "Ерудит" дошкільний заклад (дитячий садок)-школа І ст. - гімназія Солом’янського р-ну м. Києва
|м.Київ
|107
|148.2
|170.3
|49/151
|99
|105
|Спеціалізована школа №52 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м.Києва
|м.Київ
|108
|148.2
|169.2
|60/193
|100
|533
|Спеціалізована школа №16 Оболонського р-ну м.Києва
|м.Київ
|109
|148.2
|170.1
|50/158
|100
|198
|Ямницький ліцей Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської обл.
|Івано-Франківська обл.
|110
|148.1
|173.7
|7/22
|100
|2205
|КЗ "Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міськради Полтавської обл."
|м.Полтава
|111
|148.1
|166.2
|89/307
|99
|130
|Славутицький ліцей Славутицької міськради Київської обл.
|Київська обл.
|112
|148
|170
|48/156
|99
|95
|КЗ освіти "Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної справи та фінансів" Дніпровської міськради
|м.Дніпро
|113
|148
|169
|55/191
|99
|Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови Херсонської міськради
|м.Херсон
|114
|147.9
|168.3
|71/219
|100
|65
|Кам’янець-Подільська спеціальна школа-інтернат І-ІІІ ст. Хмельницької обласної ради
|Хмельницька обл.
|115
|147.9
|173.4
|7/22
|100
|3497
|Боярський академічний ліцей "Гармонія" Києво-Святошинської райради Київської обл.
|Київська обл.
|116
|147.9
|167.4
|85/252
|99
|Ліцей "Престиж" м.Києва
|м.Київ
|117
|147.9
|172.1
|20/70
|100
|26
|Кременчуцький ліцей № 10 "Лінгвіст" Кременчуцької міськради Полтавської обл.
|Полтавська обл.
|118
|147.8
|170.1
|42/141
|100
|Селидівська загальноосвітня гімназія Селидівської міськради Донецької обл.
|Донецька обл.
|119
|147.8
|172.1
|22/68
|100
|183
|Ліцей №37 Львівської міськради
|м.Львів
|120
|147.8
|170.3
|40/134
|100
|133
|Ліцей "Універсум" Шевченківського р-ну м. Києва
|м.Київ
|121
|147.8
|166.4
|80/285
|100
|140
|Український колеж імені В.О.Сухомлинського (спеціалізована школа №272) м. Києва
|м.Київ
|122
|147.8
|168.9
|58/188
|98
|264
|Гімназія №315 з поглибленим вивченням іноземних мов
|м.Київ
|123
|147.6
|165.7
|91/309
|99
|53
|Ліцей "Голосіївський" №241 міста Києва
|м.Київ
|124
|147.6
|169.4
|50/160
|98
|61
|Білоцерківське навчально-виховне об’єднання "Ліцей-Мала академія наук" Білоцерківської міськради Київської обл.
|Київська обл.
|125
|147.6
|168.6
|56/190
|99
|139
|Гімназія №117 імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов
|м.Київ
|126
|147.6
|171.2
|27/91
|100
|200
|Авіакосмічний ліцей ім. І.Сікорського НАУ м.Києва
|м.Київ
|127
|147.6
|164.4
|102/358
|100
|148
|Ліцей №144 ім. Г.Ващенка м.Києва
|м.Київ
|128
|147.5
|169
|50/172
|99
|302
|Миколаївський муніципальний колегіум імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міськради Миколаївської обл.
|м.Миколаїв
|129
|147.5
|163.8
|103/377
|99
|453
|КЗ КОР "Фастівський ліцей-інтернат"
|Київська обл.
|130
|147.5
|169.8
|39/141
|100
|143
|Предславинська гімназія №56
|м.Київ
|131
|147.4
|172.1
|14/47
|100
|523
|Чорноморська гімназія №1 Чорноморської міськради Одеської обл.
|Одеська обл.
|132
|147.4
|168.8
|53/172
|100
|120
|Кіровоградський обласний НВК (гімназія-інтернат-школа мистецтв) м.Олександрії
|Кіровоградська обл.
|133
|147.3
|169.1
|53/161
|100
|577
|Гімназія Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Шевченківського р-ну м.Києва
|м.Київ
|134
|147.3
|170.2
|37/118
|100
|135
|Одеський ліцей "Приморський" Одеської міськради Одеської обл.
|м.Одеса
|135
|147.3
|162.9
|118/407
|100
|185
|"НВК "Школа І-ІІ ст.-ліцей №38 ім. В.М.Молчанова Шевченківського р-ну м.Києва"
|м.Київ
|136
|147.3
|169.5
|44/142
|100
|196
|Івано-Франківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 11 з поглибленим вивченням англійської мови Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл.
|м.Івано-Франківськ
|137
|147.2
|166.2
|83/267
|99
|189
|Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Скандинавська гімназія
|м.Київ
|138
|147.2
|167.1
|71/231
|99
|62
|КЗ "НВК: ЗОШ І-ІІ ст. - ліцей №7 Вінницької міськради"
|м.Вінниця
|139
|147.1
|164.7
|92/323
|100
|222
|Ліцей №28 Львівської міськради
|м.Львів
|140
|147.1
|168.4
|46/176
|98
|Загальноосвітній навчальний заклад І–ІІІ ст. "Спеціалізована школа №17 з поглибленим вивченням математики" Подільського р-ну м. Києва
|м.Київ
|141
|147.1
|170.8
|26/85
|100
|582
|Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міськради
|м.Львів
|142
|147.1
|166.4
|76/256
|99
|96
|Гімназія №172 "Нивки" Шевченківського р-ну м.Києва
|м.Київ
|143
|147
|168.9
|47/153
|100
|82
|КЗ "Луцький НВК №9 Луцької міськради"
|м.Луцьк
|144
|147
|166.8
|72/236
|100
|434
|Запорізька гімназія №6 Запорізької міськради Запорізької обл.
|м.Запоріжжя
|145
|146.8
|167.3
|60/204
|100
|164
|Харківський ліцей № 149 Харківської міськради Харківської обл.
|м.Харків
|146
|146.6
|167.3
|61/196
|100
|663
|Чернівецька гімназія №5 Чернівецької міськради
|м.Чернівці
|147
|146.5
|168.2
|48/159
|100
|659
|Дрогобицький ліцей Дрогобицької міськради Львівської обл. при Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка
|Львівська обл.
|148
|146.5
|161.9
|120/411
|98
|77
|Ніжинський ліцей Ніжинської міськради Чернігівської обл. при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя
|Чернігівська обл.
|149
|146.5
|162.2
|110/395
|100
|137
|Хмельницька гімназія №1 імені Володимира Красицького
|м.Хмельницький
|150
|146.4
|167.2
|56/189
|100
|92
|Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 156 Харківської міськради Харківської обл.
|м.Харків
|151
|146.3
|167.3
|56/185
|99
|197
|Одеська гімназія №5 Одеської міськради Одеської обл.
|м.Одеса
|152
|146.3
|163.4
|101/339
|99
|219
|Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міськради Запорізької обл.
|м.Запоріжжя
|153
|146.3
|164.1
|92/308
|99
|108
|НВК "Нововолинська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №1 - колегіум Нововолинської міськради Волинської обл."
|Волинська обл.
|154
|146.2
|168.9
|34/117
|99
|427
|Одеський ліцей №9 Одеської міськради Одеської обл.
|м.Одеса
|155
|146.2
|164.4
|89/296
|100
|Спеціалізована школа №89
|м.Київ
|156
|146.2
|166
|72/230
|99
|126
|Ліцей "Сихівський" Львівської міськради
|м.Львів
|157
|146.1
|165.2
|77/258
|99
|Новояворівський НВК "ЗОШ ІІ ст. - ліцей" Яворівської райради Львівської обл.
|Львівська обл.
|158
|146
|166.1
|62/220
|100
|262
|НВК "Школа І-ІІ ст.- ліцей "Управлінські технології"№ 240 "Соціум""
|м.Київ
|159
|146
|165.7
|71/235
|100
|236
|Перша міська гімназія Черкаської міськради Черкаської обл.
|м.Черкаси
|160
|146
|167.5
|50/162
|100
|167
|Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|м.Тернопіль
|161
|145.9
|164.7
|74/269
|99
|106
|КЗ освіти "Гімназія №3" Дніпровської міськради
|м.Дніпро
|162
|145.8
|164.6
|80/270
|100
|386
|Івано-Франківський природничо-математичний ліцей Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл.
|м.Івано-Франківськ
|163
|145.8
|163.8
|87/300
|100
|570
|Ліцей №81 ім.Петра Сагайдачного Львівської міськради
|м.Львів
|164
|145.6
|165.8
|63/214
|99
|НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія" м. Копичинці Гусятинського р-ну Тернопільської обл.
|Тернопільська обл.
|165
|145.6
|169.6
|19/64
|100
|2080
|Ліцей "ЕКО" №198
|м.Київ
|166
|145.6
|162.9
|101/328
|99
|88
|Хмельницький ліцей №17
|м.Хмельницький
|167
|145.5
|163.2
|86/310
|98
|194
|Кіровоградська гімназія нових технологій навчання Кіровоградської міськради Кіровоградської обл.
|м.Кропивницький
|168
|145.4
|166.7
|53/166
|100
|289
|Опорний заклад "Рудківська середня ЗОШ І-ІІІ ст. імені Володимира Жеребного Самбірського р-ну Львівської обл."
|Львівська обл.
|169
|145.4
|170.4
|9/27
|96
|3166
|Ліцей "Гранд"
|м.Київ
|170
|145.4
|170
|13/39
|100
|294
|Гімназія №2 м.Хмельницького
|м.Хмельницький
|171
|145.4
|162.5
|98/334
|99
|461
|Спеціалізована школа ІІ-ІІІ ст. №159 з поглибленим вивченням англійської мови м.Києва
|м.Київ
|172
|145.4
|167.4
|44/138
|100
|235
|Кловський ліцей № 77
|м.Київ
|173
|145.4
|167.4
|44/137
|99
|107
|Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради
|м.Чернігів
|174
|145.3
|163.3
|84/298
|100
|112
|КЗ "Маріупольський міський ліцей Маріупольської міськради Донецької обл."
|Донецька обл.
|175
|145.3
|164.4
|71/253
|100
|101
|Білгород - Дністровський навчально - виховний комплекс "ЗОШ ІІ ст. - ліцей"
|Одеська обл.
|176
|145.3
|167.2
|43/144
|99
|422
|Рава-Руська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Жовківської райради
|Львівська обл.
|177
|145.2
|169.6
|13/49
|100
|827
|Миколаївський морський ліцей імені професора М.Александрова Миколаївської міськради Миколаївської обл.
|м.Миколаїв
|178
|145.2
|163
|83/306
|100
|210
|Приватний заклад "Харківська приватна ЗОШ І-ІІІ ст. "Лєствіца" Харківської обл."
|м.Харків
|179
|145.2
|169.6
|14/45
|100
|388
|Бродівська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №2 з вивченням англійської мови з 1 класу Бродівської райради Львівської обл.
|Львівська обл.
|180
|145.2
|165.9
|56/189
|100
|1104
|Приватне підприємство "ЗОШ "Майбуття" I-III ст."
|м.Одеса
|181
|145.2
|168.7
|24/79
|100
|261
|Червоноградська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №8 Червоноградської міськради Львівської обл.
|Львівська обл.
|182
|145.2
|165.5
|60/203
|100
|405
|Харківська гімназія № 144 Харківської міськради Харківської обл.
|м.Харків
|183
|145.2
|166.7
|48/155
|99
|278
|Ліцей №93 Львівської міськради
|м.Львів
|184
|145.1
|163.3
|86/289
|99
|Загальноосвітній навчальний заклад "Міжнародна школа І-ІІІ ст. "Меридіан"
|м.Київ
|185
|145.1
|169.5
|15/47
|100
|2262
|КЗ освіти "НВК №12 "загальноосвітній навчальний заклад І ст. - гімназія" Дніпровської міськради
|м.Дніпро
|186
|145.1
|168.4
|28/86
|100
|74
|Запорізький багатопрофільний ліцей "Перспектива" Запорізької міськради Запорізької обл.
|м.Запоріжжя
|187
|145
|165.1
|67/211
|100
|179
|Ліцей "Львівський" Львівської міськради
|м.Львів
|188
|144.9
|167
|40/133
|100
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №91 м.Львова
|м.Львів
|189
|144.9
|165.4
|60/197
|98
|КЗ "Маріупольський НВК "гімназія-школа" № 1 Маріупольської міськради Донецької обл."
|Донецька обл.
|190
|144.9
|168.9
|17/61
|100
|Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса Львівської міськради
|м.Львів
|191
|144.9
|165.6
|58/185
|99
|КЗ Сумської обласної ради - Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей
|м.Суми
|192
|144.8
|162
|92/329
|100
|394
|Чернівецька гімназія № 1 імені Тараса Григоровича Шевченка Чернівецької міськради
|м.Чернівці
|193
|144.8
|165.6
|55/184
|100
|170
|Херсонський ліцей Херсонської обласної ради
|м.Херсон
|194
|144.7
|156.6
|163/554
|97
|214
|Краматорська школа І-ІІІ ст. № 25 з профільним навчанням Краматорської міськради Донецької обл.
|Донецька обл.
|195
|144.6
|163.8
|69/245
|100
|Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради
|м.Ужгород
|196
|144.6
|157.4
|144/514
|98
|490
|Комунальна установа Сумська гімназія № 1 м. Суми Сумської обл.
|м.Суми
|197
|144.6
|162.2
|83/308
|98
|252
|Рівненська гуманітарна гімназія Рівненської міськради
|м.Рівне
|198
|144.6
|164
|69/235
|100
|125
|Спеціалізована школа №197 імені Дмитра Луценка Святошинського р-ну м.Києва
|м.Київ
|199
|144.5
|166.3
|42/141
|99
|147
|Харківська гімназія №82 Харківської міськради Харківської обл.
|м.Харків
|200
|144.5
|165.3
|52/181
|99
|282
Вас також може зацікавити:
Українська школа: що з нею далі робити. Про предмети, вчителів, директорів і середню освіту
Домашка для міністра освіти: що чекає на нового очільника МОН
Хто за що відповідає в освіті: МОН, місцева влада і сама школа. ІНФОГРАФІКА
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на нашій сторінці у Facebook.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу або Telegram про здоров'я та здоровий спосіб життя.