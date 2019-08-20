ТОП-200 найкращих шкіл України. Рейтинг за результатами ЗНО-2019

У перелік кращих 200 шкіл України потрапили навчальні заклади Львова, Києва, Харкова і Дніпра.

"Освіта.ua" традиційно склала рейтинг загальноосвітніх шкіл України за підсумками ЗНО 2019 року.

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Укладачі враховували середній бал ЗНО учнів та кількість складених тестів на школу.

У п'ятірку потрапили три київські школи, одна львівська та дніпровська.

Найкращим став Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка із середнім балом ЗНО 183.5.

На другому місці київський оіцей "Інтелект" із середнім балом тесту 187.7.

На третьому – Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва.

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Рейтинг шкіл України за результатами ЗНО

Назва навчального закладу Регіон Місце 2019р. Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%) Місце 2018р. Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка м.Львів 1 168.9 183.5 147/529 100 1 Ліцей "Інтелект" м.Київ 2 164.1 187.7 59/183 100 3 Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва м.Київ 3 163.3 183.7 88/292 100 2 Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва м.Київ 4 162.7 183.7 82/269 100 5 КЗ освіти "Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара" Дніпровської міськради м.Дніпро 5 161.9 179.6 109/388 100 10 Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка м.Київ 6 161.4 181.2 85/307 100 7 Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка м.Київ 7 161.3 182.4 81/257 100 11 Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва м.Київ 8 160.2 184.6 40/131 100 22 КЗ "Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міськради Харківської обл." м.Харків 9 159.2 181.2 63/217 100 4 Українська гімназія № 1 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. м.Івано-Франківськ 10 158.7 182.7 42/139 100 13 Ліцей "Наукова зміна" м.Київ 11 158.5 177.7 93/314 100 9 Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міськради Черкаської обл. м.Черкаси 12 158 178.2 81/273 100 12 КЗ освіти "Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат "Дніпро" м.Дніпро 13 158 180.1 52/205 100 6 Ліцей №208 м. Києва м.Київ 14 157.9 178.5 79/262 100 38 Києво-Печерський ліцей № 171 "Лідер" Печерського р-ну м. Києва м.Київ 15 157.9 178.2 80/268 100 8 Ліцей №142 м.Києва м.Київ 16 157.7 178.6 72/248 100 21 КЗ освіти "Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю" м.Дніпро 17 157.2 182.7 23/78 100 115 Калуська гімназія імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл. Івано-Франківська обл. 18 157.2 179.5 55/192 100 55 Русанівський ліцей м. Києва м.Київ 19 157.2 179.5 55/191 99 16 Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" м.Львів 20 156.8 176.9 84/273 100 20 Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Ліцей №100 "Поділ" Подільського р-ну м.Києва м.Київ 21 156.4 177.3 78/243 100 23 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №155 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва м.Київ 22 156.2 180.3 37/124 100 17 Кіровоградський обласний НВК (гімназія-інтернат-школа мистецтв) м.Кропивницький 23 155.8 173.2 122/372 100 32 Волинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради м.Луцьк 24 155.8 177.7 58/201 100 52 КЗ освіти "Українсько-Американський ліцей" Дніпровської міськради м.Дніпро 25 155.2 178.9 37/132 99 14 Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" м. Києва м.Київ 26 154.9 174.5 80/283 100 18 КЗ "Навчально - виховний комплекс "Спеціалізована школа І ст. – гімназія" №143 Оболонського р-ну м.Києва" м.Київ 27 154.9 176.3 62/215 100 29 КЗ "Вінницький технічний ліцей" м.Вінниця 28 154.9 172.5 100/358 100 49 КЗ "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міськради" м.Вінниця 29 154.7 177.1 50/177 99 102 Ліцей №8 Львівської міськради м.Львів 30 154.6 177.5 47/159 100 158 Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка м.Львів 31 154.5 176.4 59/192 100 51 Середній загальноосвітній заклад "Слов’янська гімназія" м.Київ 32 154.4 173.9 86/283 100 46 КЗ "Рішельєвський ліцей" м.Одеса 33 154 172.4 88/324 100 42 Гімназія №153 імені О.С.Пушкіна Шевченківського р-ну м.Києва м.Київ 34 154 178.9 27/83 100 25 Технічний ліцей м. Києва м.Київ 35 153.9 170.7 114/388 100 40 Гімназія "Троєщина" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва м.Київ 36 153.8 170.6 113/387 100 19 Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка Тернопільської міськради Тернопільської обл. м.Тернопіль 37 153.6 173.3 79/273 100 72 Львівська гімназія "Євшан" м.Львів 38 153.5 176.4 44/148 100 70 НВК "Домінанта" (ДНЗ-спеціалізована школа І ст. - суспільно-гуманітарна гімназія – СШ №204 з поглибленим вивченням фізичної культури) м.Київ 39 153.2 176.4 43/137 99 58 ТОВ "НВК "НОВОПЕЧЕРСЬКА ШКОЛА" м.Київ 40 153.1 177.3 31/104 100 168 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва м.Київ 41 152.9 175.7 47/151 100 113 КЗ "Харківська гімназія № 169 Харківської міськради Харківської обл." м.Харків 42 152.6 174 61/201 100 129 Одеська спеціалізована школа №117 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. м.Одеса 43 152.5 175.9 41/127 100 57 КЗ "Харківська гімназія № 6 "Маріїнська гімназія"" Харківської міськради Харківської обл. м.Харків 44 152.3 173.9 60/191 100 138 Чернівецька гімназія №4 Чернівецької міськради м.Чернівці 45 152.1 172.6 72/236 100 122 Гімназія "Києво - Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва м.Київ 46 152 173.8 55/182 100 24 Харківська гімназія № 47 Харківської міськради Харківської обл. м.Харків 47 151.9 173.8 58/180 100 36 Гімназія "Академія" м.Київ 48 151.9 173.8 55/179 100 37 Харківський технічний ліцей №173 Харківської міськради Харківської обл. м.Харків 49 151.8 174.3 45/157 99 67 КЗ "Луцька гімназія №18 Луцької міськради Волинської обл." м.Луцьк 50 151.7 174.5 44/143 100 47 КЗ "Рівненський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ст." Рівненської обласної ради м.Рівне 51 151.6 168 113/395 99 69 Гімназія біотехнологій №177 Солом’янського р-ну м.Києва м.Київ 52 151.5 173.9 49/158 100 117 Запорізька гімназія № 93 Запорізької міськради Запорізької обл. м.Запоріжжя 53 151.5 175.5 31/97 100 99 Комунальна установа Сумська класична гімназія Сумської міськради м.Суми 54 151.4 168.3 109/370 100 44 Херсонський фізико-технічний ліцей Херсонської міськради при Херсонському національному технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті м.Херсон 55 151.4 161.9 177/636 99 27 Запорізька гімназія №28 Запорізької міськради Запорізької обл. м.Запоріжжя 56 151.4 170.3 85/289 100 39 Гімназія №191 ім. П.Г.Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва м.Київ 57 151.3 172.2 65/216 100 60 Загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ст. "Фінансовий ліцей" Подільського р-ну м. Києва м.Київ 58 151.3 175.5 28/93 100 199 Гімназія №32 "Успіх" м.Київ 59 151.1 175.9 22/69 100 90 НВК "Школа І ст. - гімназія "Оболонь" Оболонського р-ну м. Києва м.Київ 60 150.9 176 17/56 100 568 Спеціалізована ЗОСШ №1 з поглибленим вивченням іноземних мов м.Чернігів 61 150.6 171.5 64/212 100 142 КЗ "Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міськради Волинської обл." м.Луцьк 62 150.6 170.1 78/266 100 43 Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 162 Харківської міськради Харківської обл. м.Харків 63 150.6 174.3 33/103 100 395 Харківський приватний НВК "Вересень" Харківської обл. м.Харків 64 150.5 176.6 5/17 100 15 КЗ "Полтавська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 Полтавської міськради Полтавської обл." м.Полтава 65 150.5 173.9 37/118 99 416 Хмельницький ліцей ІІ-ІІІ ст. Хмельницької обласної ради м.Хмельницький 66 150.5 158.6 199/740 98 75 КЗ "Луцький НВК "Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського" Луцької міськради Волинської обл." м.Луцьк 67 150.5 172.2 52/180 100 207 Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міськради м.Чернівці 68 150.4 173.2 41/139 100 89 КЗ "НВК "Спеціалізована школа І-ІІ ст. – ліцей" № 157 Оболонського р-ну м. Києва" м.Київ 69 150.4 168.6 97/317 100 45 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №125 м.Києва з поглибленим вивченням англійської мови м.Київ 70 150.4 174.4 28/93 100 212 КЗ "Гуманітарна гімназія №1 імені М.І.Пирогова Вінницької міськради" м.Вінниця 71 150.4 166.2 121/410 100 114 Каховський НВК "Гімназія-спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням іноземних мов" Каховської міськради Херсонської обл. Херсонська обл. 72 150.2 175.4 15/48 100 448 Житомирський міський ліцей при Житомирському державному технологічному університеті м.Житомир 73 150.2 169.2 79/280 100 146 Угерська середня ЗОШ І-ІІІ ст. Стрийського р-ну Львівської обл. Львівська обл. 74 150.1 176.1 6/19 100 1844 КЗ "Луцька гімназія №4 імені Модеста Левицького Луцької міськради Волинської обл." м.Луцьк 75 150 170.8 67/211 100 128 Приватне підприємство "Спеціалізована школа "Тріумф" м.Київ 76 150 175.7 10/30 100 171 Класична гімназія Ужгородської міськради Закарпатської обл. м.Ужгород 77 150 166.6 111/373 100 239 Рівненська спеціалізована школа І-ІІІ ст. "Центр надії"ім. Надії Маринович Рівненської міськради м.Рівне 78 149.9 174.9 17/54 98 162 Харківський приватний НВК "Авторська школа Бойка" Харківської обл. м.Харків 79 149.9 172.7 42/135 99 71 КЗ "Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. "Обдарованість" Харківської обласної ради" м.Харків 80 149.8 169.6 72/249 100 76 Миколаївська гімназія №2 Миколаївської міськради Миколаївської обл. м.Миколаїв 81 149.8 171.4 54/178 100 68 Одеський навчально - виховний комплекс "Гімназія № 2 - спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням англійської мови" Одеської міськради Одеської обл. м.Одеса 82 149.8 170.6 62/207 100 80 Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міськради Черкаської обл. м.Черкаси 83 149.7 172.5 42/135 100 141 Івано-Франківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням німецької мови Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. м.Івано-Франківськ 84 149.7 170 68/230 100 121 НВК № 167 з поглибленим вивченням німецької мови (спеціалізована школа І ст. - гімназія) м. Києва м.Київ 85 149.7 173.3 31/101 100 116 Харківська гімназія № 116 Харківської міськради Харківської обл. м.Харків 86 149.5 171.3 55/168 100 320 Дрогобицька гімназія імені Богдана Лепкого Дрогобицької міськради Львівської обл. Львівська обл. 87 149.4 170.2 61/205 100 233 НВК "Школа-гімназія І-ІІІ ст. Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких" м.Львів 88 149.3 173.8 20/70 100 293 Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов Львівської міськради м.Львів 89 149.3 165.6 114/386 99 79 Херсонська спеціалізована школа I-III ст. № 24 із поглибленим вивченням математики, фізики та англійської мови Херсонської міськради м.Херсон 90 149.3 171.3 51/161 100 253 Харківська гімназія №46 ім. М.В. Ломоносова Харківської міськради Харківської обл. м.Харків 91 149.2 168.5 78/267 100 232 КЗ "Маріупольський технічний ліцей" Маріупольської міськради Донецької обл." Донецька обл. 92 149.1 164.7 117/414 100 94 Надвірнянський ліцей Надвірнянської райради Івано-Франківська обл. 93 149.1 170.1 58/200 100 249 КЗ освіти "НВК № 148" спеціалізована школа-ДНЗ (ясла-садок) "Планета Щастя" Дніпровської міськради м.Дніпро 94 148.9 170.3 58/183 100 471 Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради Львівської обл. м.Львів 95 148.9 166.2 103/343 99 109 Долинський науковий академічний ліцей "Інтелект" Долинської райради Івано-Франківської обл. Івано-Франківська обл. 96 148.9 168.2 71/263 100 136 Товариство з обмеженою відповідальністю "НВК "Святошинська гімназія" м.Київ 97 148.8 174 12/41 98 256 КЗ "Харківський університетський ліцей Харківської міськради Харківської обл." м.Харків 98 148.8 169.1 66/223 100 85 Харківський НВК № 45 "Академічна гімназія" Харківської міськради Харківської обл. м.Харків 99 148.6 169 67/219 99 50 Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича Тернопільська обл. 100 148.6 172.3 29/94 100 100 Гімназія № 283 ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва м.Київ 101 148.5 166.4 96/319 100 166 Ліцей міжнародних відносин №51 м.Київ 102 148.5 169.4 63/199 99 203 Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ст. при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка Полтавська обл. 103 148.5 164.9 110/378 100 86 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов №112 імені Т. Шевченка міста Києва м.Київ 104 148.4 169.5 60/191 98 30 Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні м.Луцьк 105 148.4 148.4 324/1123 98 169 Бучанська Українська гімназія Київська обл. 106 148.3 171.6 35/105 100 84 НВК "Ерудит" дошкільний заклад (дитячий садок)-школа І ст. - гімназія Солом’янського р-ну м. Києва м.Київ 107 148.2 170.3 49/151 99 105 Спеціалізована школа №52 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м.Києва м.Київ 108 148.2 169.2 60/193 100 533 Спеціалізована школа №16 Оболонського р-ну м.Києва м.Київ 109 148.2 170.1 50/158 100 198 Ямницький ліцей Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської обл. Івано-Франківська обл. 110 148.1 173.7 7/22 100 2205 КЗ "Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міськради Полтавської обл." м.Полтава 111 148.1 166.2 89/307 99 130 Славутицький ліцей Славутицької міськради Київської обл. Київська обл. 112 148 170 48/156 99 95 КЗ освіти "Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної справи та фінансів" Дніпровської міськради м.Дніпро 113 148 169 55/191 99 Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови Херсонської міськради м.Херсон 114 147.9 168.3 71/219 100 65 Кам’янець-Подільська спеціальна школа-інтернат І-ІІІ ст. Хмельницької обласної ради Хмельницька обл. 115 147.9 173.4 7/22 100 3497 Боярський академічний ліцей "Гармонія" Києво-Святошинської райради Київської обл. Київська обл. 116 147.9 167.4 85/252 99 Ліцей "Престиж" м.Києва м.Київ 117 147.9 172.1 20/70 100 26 Кременчуцький ліцей № 10 "Лінгвіст" Кременчуцької міськради Полтавської обл. Полтавська обл. 118 147.8 170.1 42/141 100 Селидівська загальноосвітня гімназія Селидівської міськради Донецької обл. Донецька обл. 119 147.8 172.1 22/68 100 183 Ліцей №37 Львівської міськради м.Львів 120 147.8 170.3 40/134 100 133 Ліцей "Універсум" Шевченківського р-ну м. Києва м.Київ 121 147.8 166.4 80/285 100 140 Український колеж імені В.О.Сухомлинського (спеціалізована школа №272) м. Києва м.Київ 122 147.8 168.9 58/188 98 264 Гімназія №315 з поглибленим вивченням іноземних мов м.Київ 123 147.6 165.7 91/309 99 53 Ліцей "Голосіївський" №241 міста Києва м.Київ 124 147.6 169.4 50/160 98 61 Білоцерківське навчально-виховне об’єднання "Ліцей-Мала академія наук" Білоцерківської міськради Київської обл. Київська обл. 125 147.6 168.6 56/190 99 139 Гімназія №117 імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов м.Київ 126 147.6 171.2 27/91 100 200 Авіакосмічний ліцей ім. І.Сікорського НАУ м.Києва м.Київ 127 147.6 164.4 102/358 100 148 Ліцей №144 ім. Г.Ващенка м.Києва м.Київ 128 147.5 169 50/172 99 302 Миколаївський муніципальний колегіум імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міськради Миколаївської обл. м.Миколаїв 129 147.5 163.8 103/377 99 453 КЗ КОР "Фастівський ліцей-інтернат" Київська обл. 130 147.5 169.8 39/141 100 143 Предславинська гімназія №56 м.Київ 131 147.4 172.1 14/47 100 523 Чорноморська гімназія №1 Чорноморської міськради Одеської обл. Одеська обл. 132 147.4 168.8 53/172 100 120 Кіровоградський обласний НВК (гімназія-інтернат-школа мистецтв) м.Олександрії Кіровоградська обл. 133 147.3 169.1 53/161 100 577 Гімназія Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Шевченківського р-ну м.Києва м.Київ 134 147.3 170.2 37/118 100 135 Одеський ліцей "Приморський" Одеської міськради Одеської обл. м.Одеса 135 147.3 162.9 118/407 100 185 "НВК "Школа І-ІІ ст.-ліцей №38 ім. В.М.Молчанова Шевченківського р-ну м.Києва" м.Київ 136 147.3 169.5 44/142 100 196 Івано-Франківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 11 з поглибленим вивченням англійської мови Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. м.Івано-Франківськ 137 147.2 166.2 83/267 99 189 Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Скандинавська гімназія м.Київ 138 147.2 167.1 71/231 99 62 КЗ "НВК: ЗОШ І-ІІ ст. - ліцей №7 Вінницької міськради" м.Вінниця 139 147.1 164.7 92/323 100 222 Ліцей №28 Львівської міськради м.Львів 140 147.1 168.4 46/176 98 Загальноосвітній навчальний заклад І–ІІІ ст. "Спеціалізована школа №17 з поглибленим вивченням математики" Подільського р-ну м. Києва м.Київ 141 147.1 170.8 26/85 100 582 Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міськради м.Львів 142 147.1 166.4 76/256 99 96 Гімназія №172 "Нивки" Шевченківського р-ну м.Києва м.Київ 143 147 168.9 47/153 100 82 КЗ "Луцький НВК №9 Луцької міськради" м.Луцьк 144 147 166.8 72/236 100 434 Запорізька гімназія №6 Запорізької міськради Запорізької обл. м.Запоріжжя 145 146.8 167.3 60/204 100 164 Харківський ліцей № 149 Харківської міськради Харківської обл. м.Харків 146 146.6 167.3 61/196 100 663 Чернівецька гімназія №5 Чернівецької міськради м.Чернівці 147 146.5 168.2 48/159 100 659 Дрогобицький ліцей Дрогобицької міськради Львівської обл. при Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка Львівська обл. 148 146.5 161.9 120/411 98 77 Ніжинський ліцей Ніжинської міськради Чернігівської обл. при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя Чернігівська обл. 149 146.5 162.2 110/395 100 137 Хмельницька гімназія №1 імені Володимира Красицького м.Хмельницький 150 146.4 167.2 56/189 100 92 Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 156 Харківської міськради Харківської обл. м.Харків 151 146.3 167.3 56/185 99 197 Одеська гімназія №5 Одеської міськради Одеської обл. м.Одеса 152 146.3 163.4 101/339 99 219 Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міськради Запорізької обл. м.Запоріжжя 153 146.3 164.1 92/308 99 108 НВК "Нововолинська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №1 - колегіум Нововолинської міськради Волинської обл." Волинська обл. 154 146.2 168.9 34/117 99 427 Одеський ліцей №9 Одеської міськради Одеської обл. м.Одеса 155 146.2 164.4 89/296 100 Спеціалізована школа №89 м.Київ 156 146.2 166 72/230 99 126 Ліцей "Сихівський" Львівської міськради м.Львів 157 146.1 165.2 77/258 99 Новояворівський НВК "ЗОШ ІІ ст. - ліцей" Яворівської райради Львівської обл. Львівська обл. 158 146 166.1 62/220 100 262 НВК "Школа І-ІІ ст.- ліцей "Управлінські технології"№ 240 "Соціум"" м.Київ 159 146 165.7 71/235 100 236 Перша міська гімназія Черкаської міськради Черкаської обл. м.Черкаси 160 146 167.5 50/162 100 167 Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. м.Тернопіль 161 145.9 164.7 74/269 99 106 КЗ освіти "Гімназія №3" Дніпровської міськради м.Дніпро 162 145.8 164.6 80/270 100 386 Івано-Франківський природничо-математичний ліцей Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. м.Івано-Франківськ 163 145.8 163.8 87/300 100 570 Ліцей №81 ім.Петра Сагайдачного Львівської міськради м.Львів 164 145.6 165.8 63/214 99 НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія" м. Копичинці Гусятинського р-ну Тернопільської обл. Тернопільська обл. 165 145.6 169.6 19/64 100 2080 Ліцей "ЕКО" №198 м.Київ 166 145.6 162.9 101/328 99 88 Хмельницький ліцей №17 м.Хмельницький 167 145.5 163.2 86/310 98 194 Кіровоградська гімназія нових технологій навчання Кіровоградської міськради Кіровоградської обл. м.Кропивницький 168 145.4 166.7 53/166 100 289 Опорний заклад "Рудківська середня ЗОШ І-ІІІ ст. імені Володимира Жеребного Самбірського р-ну Львівської обл." Львівська обл. 169 145.4 170.4 9/27 96 3166 Ліцей "Гранд" м.Київ 170 145.4 170 13/39 100 294 Гімназія №2 м.Хмельницького м.Хмельницький 171 145.4 162.5 98/334 99 461 Спеціалізована школа ІІ-ІІІ ст. №159 з поглибленим вивченням англійської мови м.Києва м.Київ 172 145.4 167.4 44/138 100 235 Кловський ліцей № 77 м.Київ 173 145.4 167.4 44/137 99 107 Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради м.Чернігів 174 145.3 163.3 84/298 100 112 КЗ "Маріупольський міський ліцей Маріупольської міськради Донецької обл." Донецька обл. 175 145.3 164.4 71/253 100 101 Білгород - Дністровський навчально - виховний комплекс "ЗОШ ІІ ст. - ліцей" Одеська обл. 176 145.3 167.2 43/144 99 422 Рава-Руська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Жовківської райради Львівська обл. 177 145.2 169.6 13/49 100 827 Миколаївський морський ліцей імені професора М.Александрова Миколаївської міськради Миколаївської обл. м.Миколаїв 178 145.2 163 83/306 100 210 Приватний заклад "Харківська приватна ЗОШ І-ІІІ ст. "Лєствіца" Харківської обл." м.Харків 179 145.2 169.6 14/45 100 388 Бродівська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №2 з вивченням англійської мови з 1 класу Бродівської райради Львівської обл. Львівська обл. 180 145.2 165.9 56/189 100 1104 Приватне підприємство "ЗОШ "Майбуття" I-III ст." м.Одеса 181 145.2 168.7 24/79 100 261 Червоноградська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №8 Червоноградської міськради Львівської обл. Львівська обл. 182 145.2 165.5 60/203 100 405 Харківська гімназія № 144 Харківської міськради Харківської обл. м.Харків 183 145.2 166.7 48/155 99 278 Ліцей №93 Львівської міськради м.Львів 184 145.1 163.3 86/289 99 Загальноосвітній навчальний заклад "Міжнародна школа І-ІІІ ст. "Меридіан" м.Київ 185 145.1 169.5 15/47 100 2262 КЗ освіти "НВК №12 "загальноосвітній навчальний заклад І ст. - гімназія" Дніпровської міськради м.Дніпро 186 145.1 168.4 28/86 100 74 Запорізький багатопрофільний ліцей "Перспектива" Запорізької міськради Запорізької обл. м.Запоріжжя 187 145 165.1 67/211 100 179 Ліцей "Львівський" Львівської міськради м.Львів 188 144.9 167 40/133 100 Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №91 м.Львова м.Львів 189 144.9 165.4 60/197 98 КЗ "Маріупольський НВК "гімназія-школа" № 1 Маріупольської міськради Донецької обл." Донецька обл. 190 144.9 168.9 17/61 100 Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса Львівської міськради м.Львів 191 144.9 165.6 58/185 99 КЗ Сумської обласної ради - Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей м.Суми 192 144.8 162 92/329 100 394 Чернівецька гімназія № 1 імені Тараса Григоровича Шевченка Чернівецької міськради м.Чернівці 193 144.8 165.6 55/184 100 170 Херсонський ліцей Херсонської обласної ради м.Херсон 194 144.7 156.6 163/554 97 214 Краматорська школа І-ІІІ ст. № 25 з профільним навчанням Краматорської міськради Донецької обл. Донецька обл. 195 144.6 163.8 69/245 100 Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради м.Ужгород 196 144.6 157.4 144/514 98 490 Комунальна установа Сумська гімназія № 1 м. Суми Сумської обл. м.Суми 197 144.6 162.2 83/308 98 252 Рівненська гуманітарна гімназія Рівненської міськради м.Рівне 198 144.6 164 69/235 100 125 Спеціалізована школа №197 імені Дмитра Луценка Святошинського р-ну м.Києва м.Київ 199 144.5 166.3 42/141 99 147 Харківська гімназія №82 Харківської міськради Харківської обл. м.Харків 200 144.5 165.3 52/181 99 282

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