Які школи Києва – найкращі? Рейтинг за результатами ЗНО-2019

Найкращою школою Києва є ліцей "Інтелект".
Середній бал ЗНО у його учнів – 187.7. Загальний рейтинговий бал – 164.1.
|Укладачі враховували середній бал ЗНО учнів та кількість складених тестів на школу. Фото: VIPDesignUSA/Depositphotos
"Інтелект" очолює рейтинг шкіл Києва за підсумками ЗНО-2019, який щороку складає портал "Освіта.ua".
Укладачі враховували середній бал ЗНО учнів та кількість складених тестів на школу.
У всеукраїнському рейтингу ліцей – другий.
Яка школа найкраща в Україні? Читайте тут:
Друге місце у Києві отримав Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва із середнім балом ЗНО 183.7.
Третє – Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва із таким же балом.
455 найкращих шкіл Києва
|Назва навчального закладу
|Місце
|TOP
|Рейт. бал
|Бал ЗНО
|Учнів / тестів
|Склав (%)
|Ліцей "Інтелект"
|1
|2
|164.1
|187.7
|59/183
|100
|Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва
|2
|3
|163.3
|183.7
|88/292
|100
|Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва
|3
|4
|162.7
|183.7
|82/269
|100
|Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка
|4
|6
|161.4
|181.2
|85/307
|100
|Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка
|5
|7
|161.3
|182.4
|81/257
|100
|Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва
|6
|8
|160.2
|184.6
|40/131
|100
|Ліцей "Наукова зміна"
|7
|11
|158.5
|177.7
|93/314
|100
|Ліцей №208 м. Києва
|8
|14
|157.9
|178.5
|79/262
|100
|Києво-Печерський ліцей № 171 "Лідер" Печерського р-ну м. Києва
|9
|15
|157.9
|178.2
|80/268
|100
|Ліцей №142 м.Києва
|10
|16
|157.7
|178.6
|72/248
|100
|Русанівський ліцей м. Києва
|11
|19
|157.2
|179.5
|55/191
|99
|Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Ліцей №100 "Поділ" Подільського р-ну м.Києва
|12
|21
|156.4
|177.3
|78/243
|100
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №155 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва
|13
|22
|156.2
|180.3
|37/124
|100
|Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" м. Києва
|14
|26
|154.9
|174.5
|80/283
|100
|КЗ "Навчально - виховний комплекс "Спеціалізована школа І ст. – гімназія" №143 Оболонського р-ну м.Києва"
|15
|27
|154.9
|176.3
|62/215
|100
|Середній загальноосвітній заклад "Слов’янська гімназія"
|16
|32
|154.4
|173.9
|86/283
|100
|Гімназія №153 імені О.С.Пушкіна Шевченківського р-ну м.Києва
|17
|34
|154
|178.9
|27/83
|100
|Технічний ліцей м. Києва
|18
|35
|153.9
|170.7
|114/388
|100
|Гімназія "Троєщина" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва
|19
|36
|153.8
|170.6
|113/387
|100
|НВК "Домінанта" (ДНЗ-спеціалізована школа І ст. - суспільно-гуманітарна гімназія – СШ №204 з поглибленим вивченням фізичної культури)
|20
|39
|153.2
|176.4
|43/137
|99
|ТОВ "НВК "НОВОПЕЧЕРСЬКА ШКОЛА"
|21
|40
|153.1
|177.3
|31/104
|100
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва
|22
|41
|152.9
|175.7
|47/151
|100
|Гімназія "Києво - Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва
|23
|46
|152
|173.8
|55/182
|100
|Гімназія "Академія"
|24
|48
|151.9
|173.8
|55/179
|100
|Гімназія біотехнологій №177 Солом’янського р-ну м.Києва
|25
|52
|151.5
|173.9
|49/158
|100
|Гімназія №191 ім. П.Г.Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва
|26
|57
|151.3
|172.2
|65/216
|100
|Загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ст. "Фінансовий ліцей" Подільського р-ну м. Києва
|27
|58
|151.3
|175.5
|28/93
|100
|Гімназія №32 "Успіх"
|28
|59
|151.1
|175.9
|22/69
|100
|НВК "Школа І ст. - гімназія "Оболонь" Оболонського р-ну м. Києва
|29
|60
|150.9
|176
|17/56
|100
|КЗ "НВК "Спеціалізована школа І-ІІ ст. – ліцей" № 157 Оболонського р-ну м. Києва"
|30
|69
|150.4
|168.6
|97/317
|100
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №125 м.Києва з поглибленим вивченням англійської мови
|31
|70
|150.4
|174.4
|28/93
|100
|Приватне підприємство "Спеціалізована школа "Тріумф"
|32
|76
|150
|175.7
|10/30
|100
|НВК № 167 з поглибленим вивченням німецької мови (спеціалізована школа І ст. - гімназія) м. Києва
|33
|85
|149.7
|173.3
|31/101
|100
|Товариство з обмеженою відповідальністю "НВК "Святошинська гімназія"
|34
|97
|148.8
|174
|12/41
|98
|Гімназія № 283 ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва
|35
|101
|148.5
|166.4
|96/319
|100
|Ліцей міжнародних відносин №51
|36
|102
|148.5
|169.4
|63/199
|99
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов №112 імені Т. Шевченка міста Києва
|37
|104
|148.4
|169.5
|60/191
|98
|НВК "Ерудит" дошкільний заклад (дитячий садок)-школа І ст. - гімназія Солом’янського р-ну м. Києва
|38
|107
|148.2
|170.3
|49/151
|99
|Спеціалізована школа №52 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м.Києва
|39
|108
|148.2
|169.2
|60/193
|100
|Спеціалізована школа №16 Оболонського р-ну м.Києва
|40
|109
|148.2
|170.1
|50/158
|100
|Ліцей "Престиж" м.Києва
|41
|117
|147.9
|172.1
|20/70
|100
|Ліцей "Універсум" Шевченківського р-ну м. Києва
|42
|121
|147.8
|166.4
|80/285
|100
|Український колеж імені В.О.Сухомлинського (спеціалізована школа №272) м. Києва
|43
|122
|147.8
|168.9
|58/188
|98
|Гімназія №315 з поглибленим вивченням іноземних мов
|44
|123
|147.6
|165.7
|91/309
|99
|Ліцей "Голосіївський" №241 міста Києва
|45
|124
|147.6
|169.4
|50/160
|98
|Гімназія №117 імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов
|46
|126
|147.6
|171.2
|27/91
|100
|Авіакосмічний ліцей ім. І.Сікорського НАУ м.Києва
|47
|127
|147.6
|164.4
|102/358
|100
|Ліцей №144 ім. Г.Ващенка м.Києва
|48
|128
|147.5
|169
|50/172
|99
|Предславинська гімназія №56
|49
|131
|147.4
|172.1
|14/47
|100
|Гімназія Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Шевченківського р-ну м.Києва
|50
|134
|147.3
|170.2
|37/118
|100
|"НВК "Школа І-ІІ ст.-ліцей №38 ім. В.М.Молчанова Шевченківського р-ну м.Києва"
|51
|136
|147.3
|169.5
|44/142
|100
|Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Скандинавська гімназія
|52
|138
|147.2
|167.1
|71/231
|99
|Загальноосвітній навчальний заклад І–ІІІ ст. "Спеціалізована школа №17 з поглибленим вивченням математики" Подільського р-ну м. Києва
|53
|141
|147.1
|170.8
|26/85
|100
|Гімназія №172 "Нивки" Шевченківського р-ну м.Києва
|54
|143
|147
|168.9
|47/153
|100
|Спеціалізована школа №89
|55
|156
|146.2
|166
|72/230
|99
|НВК "Школа І-ІІ ст.- ліцей "Управлінські технології"№ 240 "Соціум""
|56
|159
|146
|165.7
|71/235
|100
|Ліцей "ЕКО" №198
|57
|166
|145.6
|162.9
|101/328
|99
|Ліцей "Гранд"
|58
|170
|145.4
|170
|13/39
|100
|Спеціалізована школа ІІ-ІІІ ст. №159 з поглибленим вивченням англійської мови м.Києва
|59
|172
|145.4
|167.4
|44/138
|100
|Кловський ліцей № 77
|60
|173
|145.4
|167.4
|44/137
|99
|Загальноосвітній навчальний заклад "Міжнародна школа І-ІІІ ст. "Меридіан"
|61
|185
|145.1
|169.5
|15/47
|100
|Спеціалізована школа №197 імені Дмитра Луценка Святошинського р-ну м.Києва
|62
|199
|144.5
|166.3
|42/141
|99
|Спеціалізована школа №115 імені І.Огієнка Солом’янського р-ну м.Києва
|63
|201
|144.5
|164.8
|60/200
|100
|Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Гімназія №34 "Либідь" ім. Віктора Максименка" Подільського р-ну м.Києва
|64
|204
|144.3
|164.5
|63/203
|99
|НВК "Спеціалізована школа І-ІІІ ст. - ліцей" №20
|65
|206
|144.2
|165.2
|51/173
|99
|Школа І-ІІІ ст. №78 Печерського р-ну м.Києва
|66
|207
|144.2
|165.6
|51/156
|99
|Спеціалізована школа №239 Оболонського р-ну м.Києва
|67
|218
|144.1
|165.3
|48/161
|100
|Спеціалізована школа №173 Солом’янського р-ну м.Києва
|68
|237
|143.5
|165.8
|35/115
|100
|Київська інженерна гімназія
|69
|241
|143.4
|162.9
|65/226
|99
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 106 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва
|70
|242
|143.3
|165.6
|35/115
|100
|Гімназія міжнародних відносин №323 з поглибленим вивченням англійської мови
|71
|246
|143.3
|161.6
|82/275
|99
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 250 з поглибленим вивченням математики Деснянського р-ну міста Києва
|72
|251
|143.2
|163.9
|51/176
|99
|Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов № 329 "Логос" імені Георгія Гонгадзе
|73
|253
|143.2
|159.6
|110/353
|100
|Гімназія імені Т.Г.Шевченка №109
|74
|261
|142.9
|164.6
|42/137
|99
|Спеціалізована школа №200
|75
|267
|142.8
|163.3
|55/182
|99
|Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №314 з поглибленим вивченням іноземної мови
|76
|279
|142.5
|162.7
|57/193
|98
|Гімназія №136 м. Києва
|77
|280
|142.4
|160.6
|77/275
|98
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 202 з поглибленим вивченням природничо-математичних наук Деснянського р-ну міста Києва
|78
|281
|142.4
|164.3
|34/125
|100
|Товариство з обмеженою відповідальністю "Учбовий комплекс "Олександрійська гімназія"
|79
|283
|142.3
|166.8
|8/25
|100
|Гімназія "Консул" №86
|80
|290
|142.2
|164.8
|31/98
|99
|Гімназія №48 Шевченківського р-ну м.Києва
|81
|294
|142
|163.1
|48/153
|99
|Приватна школа "Афіни" м.Києва
|82
|304
|141.7
|164.8
|25/76
|100
|Гімназія № 59 імені О.М.Бойченка міста Києва
|83
|309
|141.6
|162.6
|49/158
|100
|Спеціалізована школа №71 Солом’янського р-ну м.Києва
|84
|311
|141.6
|163.3
|37/126
|100
|Спеціалізована школа №185 імені Володимира Вернадського Святошинського р-ну м.Києва
|85
|318
|141.5
|162.4
|47/156
|100
|Спеціалізована школа №211 Оболонського р-ну м. Києва
|86
|321
|141.4
|162.3
|47/158
|99
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №53 з поглибленим вивченням німецької мови Шевченківського р-ну м.Києва
|87
|322
|141.4
|162.8
|42/140
|99
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №135 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва
|88
|334
|141.1
|163.8
|28/88
|98
|Київська гімназія №287 Святошинського р-ну м.Києва
|89
|340
|141
|162
|45/152
|99
|Спеціалізована школа №194 "Перспектива" Оболонського р-ну міста Києва
|90
|341
|141
|163.2
|31/102
|99
|Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
|91
|350
|140.7
|156.4
|100/374
|98
|Спеціалізована школа №43 з поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного циклу "Грааль"
|92
|355
|140.6
|161.5
|47/154
|99
|Приватне підприємство "Навчальний заклад "Європейський колегіум"
|93
|357
|140.5
|164.2
|13/44
|100
|Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Гімназія №257 "Синьоозерна" Подільського р-ну м.Києва
|94
|359
|140.5
|160.5
|57/191
|99
|Товариство з обмеженою відповідальністю "Загальноосвітній навчальний заклад "Київський ліцей бізнесу"
|95
|365
|140.3
|162.4
|33/103
|99
|Спеціалізована школа №94 "Еллада" Печерського р-ну м. Києва
|96
|368
|140.2
|163.4
|18/57
|100
|Школа І-ІІІ ст. №70 Шевченківського р-ну м.Києва
|97
|379
|139.8
|162.4
|25/82
|99
|Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Спеціалізована школа №118 "Всесвіт" з поглибленим вивченням європейських мов" Подільського р-ну м.Києва
|98
|383
|139.8
|162.3
|24/83
|100
|Гімназія №290
|99
|384
|139.8
|158.5
|72/237
|99
|Гімназія №267 м.Києва
|100
|394
|139.4
|158.8
|61/209
|99
|Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Гімназія №107 "Введенська""Подільського р-ну м.Києва
|101
|398
|139.4
|159.6
|52/175
|99
|Спеціалізована школа №254 Святошинського р-ну м.Києва
|102
|407
|139.1
|159.2
|54/179
|99
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №98 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови
|103
|415
|138.8
|156.7
|75/268
|99
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови № 92 імені Івана Франка міста Києва
|104
|431
|138.5
|158.5
|55/180
|98
|Школа І-ІІІ ст. №286 міста Києва
|105
|438
|138.3
|158.3
|51/177
|99
|Товариство з обмеженою відповідальністю "Заклад загальної середньої освіти "МЕЙНСТРІМ"
|106
|455
|137.9
|160.8
|15/56
|100
|Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Гімназія №19 "Межигірська" Подільського р-ну м.Києва
|107
|458
|137.9
|158.8
|42/135
|99
|Гімназія "Міленіум" № 318 м.Києва
|108
|459
|137.9
|156.2
|73/246
|99
|Гімназія №179 міста Києва
|109
|471
|137.7
|156.7
|61/213
|99
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №41 імені З.К.Слюсаренка з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва
|110
|486
|137.4
|159.6
|27/82
|99
|Спеціалізована школа №304 Святошинського р-ну м.Києва
|111
|492
|137.3
|156.6
|59/203
|100
|Спеціалізована школа №47 імені А.С.Макаренка
|112
|495
|137.3
|158.4
|39/125
|99
|Приватний загальноосвітній навчальний заклад "Фінансово-правовий ліцей"
|113
|500
|137.2
|160.3
|15/44
|98
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 307 з поглибленим вивченням природничих наук Деснянського р-ну міста Києва
|114
|501
|137.2
|153.7
|85/320
|98
|Комунальний навчальний заклад "НВК № 141 "Освітні ресурси та технологічний тренінг" міста Києва
|115
|506
|137.2
|154.8
|84/271
|100
|Ліцей №303 суспільно-природничого профілю
|116
|512
|137.1
|157.1
|50/167
|98
|Гімназія "Діалог"
|117
|514
|137.1
|154.6
|77/272
|99
|Київська середня спеціалізована музична школа-інтернат імені М.В.Лисенка
|118
|518
|137
|158.4
|37/112
|99
|Товариство з обмеженою відповідальністю "Київська загальноосвітня приватна школа І-ІІІ ст. "Британська міжнародна школа - Київ"
|119
|530
|136.8
|160.5
|6/19
|100
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 277 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського р-ну міста Києва
|120
|532
|136.8
|158.3
|33/103
|100
|Ліцей №227 імені М.М.Громова міста Києва
|121
|557
|136.3
|155.9
|54/180
|99
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №129 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови
|122
|570
|136.1
|157.5
|30/107
|100
|Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Романо-германська гімназія № 123" Подільського р-ну м. Києва
|123
|573
|136
|158.9
|14/48
|100
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов №220 міста Києва
|124
|580
|135.9
|158.2
|20/71
|99
|Гімназія "Євроленд" Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет"
|125
|586
|135.9
|159.2
|8/26
|100
|Школа І-ІІІ ст. №84 Печерського р-ну м. Києва
|126
|592
|135.8
|156.7
|34/123
|98
|Технічний ліцей Шевченківського р-ну м.Києва
|127
|593
|135.8
|156.2
|44/143
|99
|Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №274 з поглибленим вивченням англійської мови
|128
|599
|135.7
|157.6
|25/86
|99
|Школа І-ІІІ ст. №186 міста Києва
|129
|601
|135.7
|158
|17/65
|100
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №49 з поглибленим вивченням французької мови Шевченківського р-ну м.Києва
|130
|603
|135.7
|156
|44/145
|100
|Школа І-ІІІ ст. №160 Дарницького р-ну м.Києва
|131
|614
|135.5
|156.3
|40/129
|98
|КЗ "Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 247 з поглибленим вивченням іноземних мов" Деснянського р-ну міста Києва
|132
|647
|135
|155.4
|38/138
|99
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови №15 міста Києва
|133
|652
|134.9
|154.2
|56/186
|100
|Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр освіти "Оптіма"
|134
|664
|134.7
|147.3
|152/482
|97
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №91 з поглибленим вивченням інформатики Шевченківського р-ну м.Києва
|135
|677
|134.5
|157
|15/48
|100
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 264 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського р-ну міста Києва
|136
|678
|134.5
|152
|72/259
|98
|Школа І-ІІІ ст. № 206 імені Леся Курбаса Святошинського р-ну м.Києва
|137
|679
|134.5
|153.8
|50/182
|99
|Спеціалізована школа №317 Святошинського р-ну м.Києва
|138
|685
|134.4
|155
|39/128
|98
|Школа І-ІІІ ст. №90 Печерського р-ну міста Києва
|139
|691
|134.3
|156.6
|17/59
|98
|Приватний загальноосвітній навчальний заклад "Гімназія "Апогей"
|140
|714
|134.1
|156.9
|9/32
|100
|Спеціалізована школа №252 імені Василя Симоненка Оболонського р-ну м.Києва
|141
|719
|134
|152.3
|68/221
|99
|НВК №209 "Сузір’я" (початкова спеціалізована школа-колегіум) м. Києва
|142
|734
|133.6
|153.3
|50/160
|98
|Спеціалізована школа №298 Оболонського р-ну м.Києва
|143
|754
|133.4
|153.3
|43/148
|99
|Школа І-ІІІ ст. №132 міста Києва
|144
|761
|133.3
|152.7
|51/172
|98
|Спеціалізована школа № 216 Оболонського р-ну м. Києва
|145
|762
|133.3
|153.9
|36/121
|97
|НВК № 183 "Фортуна" з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізована школа І ст. - гімназія) м. Києва
|146
|773
|133.1
|153.1
|41/144
|99
|Товариство з обмеженою відповідальністю "Французький ліцей імені Анни Київської" м.Києва
|147
|790
|132.9
|155.8
|8/25
|96
|Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №105 з поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного циклу
|148
|802
|132.8
|154.1
|26/88
|98
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови № 85 міста Києва
|149
|804
|132.7
|152.7
|41/145
|100
|Еколого-природничий ліцей №116 міста Києва
|150
|806
|132.7
|154.1
|22/84
|96
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 320 з поглибленим вивченням української мови Деснянського р-ну міста Києва
|151
|815
|132.5
|153.4
|28/102
|99
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської та італійської мов № 130 імені Данте Аліг’єрі міста Києва
|152
|823
|132.4
|151.3
|56/186
|97
|Спеціалізована школа №76 імені Олеся Гончара Святошинського р-ну м.Києва
|153
|825
|132.4
|151
|56/197
|98
|Спеціалізована ЗОШ №291 з поглибленим вивченням іноземної мови
|154
|834
|132.3
|150
|69/237
|99
|Київська дитяча Академія мистецтв
|155
|835
|132.3
|154
|21/65
|98
|Середня ЗОШ №279 імені Петра Григоренка Солом’янського р-ну м.Києва
|156
|843
|132.2
|153.5
|25/84
|100
|Спеціалізована школа №40 Святошинського р-ну м.Києва
|157
|850
|132.1
|151.8
|42/152
|97
|Спеціалізована школа № 149 м. Києва
|158
|851
|132.1
|152.3
|39/130
|97
|Державна художня середня школа імені Т.Г.Шевченка
|159
|858
|132
|150.7
|64/191
|99
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №61 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Шевченківського р-ну м.Києва
|160
|863
|131.9
|153.8
|16/57
|100
|Гімназія-інтернат №13 Солом’янського р-ну м.Києва
|161
|884
|131.8
|152.9
|25/87
|98
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №137 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови
|162
|886
|131.8
|151.7
|42/141
|99
|Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Середня ЗОШ № 6" Подільського р-ну м. Києва
|163
|894
|131.7
|150.7
|54/182
|97
|Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №296 з поглибленим вивченням іноземної мови
|164
|897
|131.7
|151.2
|47/154
|99
|Печерська гімназія №75
|165
|901
|131.6
|152.2
|32/109
|99
|Школа І-ІІІ ст. № 147 Деснянського р-ну міста Києва
|166
|904
|131.6
|153.5
|16/55
|98
|Спеціалізована школа №80
|167
|905
|131.6
|153.1
|19/69
|100
|Товариство з обмеженою відповідальністю "Колегіум "Олімп"
|168
|914
|131.4
|154.2
|6/20
|100
|Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Спеціалізована школа №3 з поглибленим вивченням інформаційних технологій" Подільського р-ну м.Києва
|169
|925
|131.4
|150.2
|53/184
|97
|НВК "Міжнародний ліцей Міжрегіональної Академії управління персоналом"
|170
|938
|131.3
|153.6
|10/33
|97
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №246 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови
|171
|947
|131.1
|147.7
|88/285
|98
|Школа І-ІІІ ст. №101 Шевченківського р-ну м.Києва
|172
|950
|131.1
|152.3
|25/83
|100
|Школа І-ІІІ ст. №58 Шевченківського р-ну м.Києва
|173
|975
|130.9
|152.1
|21/79
|99
|Економіко-правовий ліцей ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва
|174
|989
|130.7
|149.1
|57/200
|98
|Товариство з обмеженою відповідальністю "Ліцей політики, економіки, права та іноземних мов"
|175
|1000
|130.6
|151.9
|22/72
|99
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №138 з поглибленим вивченням предметів природничого циклу Шевченківського р-ну м.Києва
|176
|1003
|130.6
|151.6
|23/86
|93
|Київська гімназія східних мов №1
|177
|1005
|130.6
|148.2
|68/232
|96
|Спеціалізована школа №181 імені Івана Кудрі
|178
|1014
|130.4
|151.5
|26/83
|98
|Школа І-ІІІ ст. № 8 Оболонського р-ну м. Києва
|179
|1027
|130.2
|148.1
|67/221
|98
|Школа №25 І-ІІІ ст. Шевченківського р-ну м.Києва
|180
|1029
|130.2
|149.2
|50/168
|95
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 255 з поглибленим вивченням природничо-математичних предметів Дарницького р-ну м.Києва
|181
|1039
|130.1
|150.7
|30/102
|97
|Спеціалізована школа № 214 Оболонського р-ну м.Києва
|182
|1043
|130.1
|148.1
|60/213
|98
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №82 імені Т.Г.Шевченка з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва
|183
|1048
|130
|149.4
|46/153
|98
|Середня ЗОШ №288 Святошинського р-ну м.Києва
|184
|1067
|129.8
|149.5
|40/135
|99
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №102 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва
|185
|1070
|129.7
|150.9
|22/73
|97
|Київський державний коледж туризму та готельного господарства
|186
|1083
|129.6
|131.2
|474/1029
|96
|Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Спеціалізована школа №124 з поглибленим вивченням інформаційних технологій" Подільського р-ну м.Києва
|187
|1084
|129.6
|151
|19/61
|98
|Медична гімназія №33 міста Києва
|188
|1096
|129.4
|150.1
|26/91
|98
|Школа І-ІІІ ст. № 306 Деснянського р-ну міста Києва
|189
|1106
|129.4
|147.8
|56/191
|97
|Оптико-механічний коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка
|190
|1112
|129.3
|142.4
|169/435
|97
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням французької мови №269 міста Києва
|191
|1159
|129
|148.6
|39/135
|96
|Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №316 з поглибленим вивченням української мови
|192
|1165
|128.9
|148.2
|45/147
|97
|Середня ЗОШ №161 Солом’янського р-ну м.Києва
|193
|1188
|128.7
|148.1
|38/138
|98
|Школа І-ІІІ ст. №219 Оболонського р-ну м. Києва
|194
|1194
|128.6
|146.8
|52/194
|95
|Середня ЗОШ №72 Святошинського р-ну м.Києва
|195
|1200
|128.6
|149.9
|17/57
|98
|Школа І-ІІІ ст. № 263 імені Євгена Коновальця Деснянського р-ну міста Києва
|196
|1202
|128.5
|148.9
|29/100
|98
|Середня ЗОШ №229 м.Києва
|197
|1204
|128.5
|150.2
|13/43
|100
|Школа І-ІІІ ст. №284 Дарницького р-ну м.Києва
|198
|1211
|128.4
|148.9
|28/94
|98
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №24 ім. О.Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов
|199
|1235
|128.3
|148.6
|30/98
|97
|Ліцей інформаційних технологій №79
|200
|1239
|128.3
|149
|24/81
|98
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 251 імені Хо Ши Міна з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського р-ну міста Києва
|201
|1257
|128.1
|148.5
|25/94
|98
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 97 імені О.Теліги з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва
|202
|1263
|128.1
|148.6
|26/88
|97
|Спеціалізована школа №196 Святошинського р-ну м.Києва
|203
|1270
|128
|147.4
|40/134
|97
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №139 з поглибленим вивченням математики Шевченківського р-ну м.Києва
|204
|1282
|127.9
|148.7
|20/73
|99
|Київський військовий ліцей імені Івана Богуна
|205
|1283
|127.9
|129.5
|297/1025
|93
|Середня ЗОШ №221 Солом’янського р-ну м.Києва
|206
|1306
|127.7
|148.7
|19/63
|100
|Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Середня ЗОШ № 156" Подільського р-ну м. Києва
|207
|1311
|127.6
|147.6
|30/108
|96
|Школа ІІ - ІІІ ст. №328 Оболонського р-ну м.Києва
|208
|1317
|127.5
|142
|115/358
|93
|Київська гімназія №154 Святошинської районної у м.Києві державної адміністрації
|209
|1322
|127.5
|146.9
|39/131
|98
|Школа І-ІІІ ст. № 225 Оболонського р-ну міста Києва
|210
|1352
|127.2
|146.7
|37/131
|96
|Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Міжнародна українська школа"
|211
|1369
|127.2
|147.7
|26/81
|95
|Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр дистанційної освіти "Джерело"
|212
|1370
|127.2
|141.5
|119/366
|95
|школа І-ІІІ ст. № 104 імені О.Ольжича Оболонського р-ну м.Києва
|213
|1371
|127.1
|146.4
|40/137
|97
|Школа І-ІІІ ст. №163 ім.М.Кирпоноса Шевченківського р-ну м.Києва
|214
|1374
|127.1
|148
|20/66
|97
|ЗНЗ "Школа екстернів"
|215
|1383
|127.1
|146.3
|46/139
|97
|НВК № 30 "ЕКОНАД" спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням іноземних мов - гімназія
|216
|1389
|127
|147.1
|32/100
|97
|Приватна Лінгвістична гімназія
|217
|1434
|126.7
|148.3
|10/32
|97
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №148 імені Івана Багряного з поглибленим вивченням української мови та літератури м. Києва
|218
|1451
|126.5
|147.3
|20/66
|98
|Київське державне хореографічне училище
|219
|1459
|126.4
|147.5
|26/54
|98
|Гімназія "Київська Русь"
|220
|1471
|126.4
|144.1
|64/203
|97
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №128 м. Києва
|221
|1505
|126.1
|145.8
|29/109
|96
|Гімназія №237 м.Києва
|222
|1517
|126
|146.4
|25/80
|96
|Середня ЗОШ №166 Солом’янського р-ну м.Києва
|223
|1544
|125.8
|145
|40/132
|97
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 207 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського р-ну міста Києва
|224
|1557
|125.7
|145.3
|32/117
|97
|Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №305 з поглибленим вивченням іноземної мови
|225
|1582
|125.6
|145.6
|28/95
|100
|Спеціалізована школа №64 м.Києва
|226
|1587
|125.6
|145.6
|27/93
|97
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 301 імені Ярослава Мудрого з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського р-ну міста Києва
|227
|1609
|125.4
|145.7
|24/79
|97
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови №165 міста Києва
|228
|1615
|125.4
|146
|21/66
|98
|КЗ "НВК "Школа І ст. - гімназія "Потенціал" Оболонського р-ну м. Києва
|229
|1702
|124.5
|143.9
|34/117
|97
|Школа І-ІІІ ст. №233 Оболонського р-ну м.Києва
|230
|1703
|124.5
|144
|30/111
|98
|Ліцей податкової та рекламної справи №21 міста Києва
|231
|1714
|124.4
|145
|21/64
|98
|Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Середня ЗОШ №63" Подільського р-ну м.Києва
|232
|1735
|124.3
|143.1
|36/140
|99
|Спеціалізована школа №113 технологічного та спортивного профілю навчання
|233
|1765
|124.1
|145
|14/46
|98
|Спеціалізована школа ІІ-ІІІ ст. №325 "Щастя"
|234
|1768
|124.1
|144.4
|21/68
|97
|Приватний загальноосвітній навчальний заклад "Ліцей Київського міжнародного університету"
|235
|1777
|124
|144.2
|21/77
|97
|Спеціалізована школа №7 імені М.Т.Рильського м.Києва
|236
|1789
|123.9
|143.7
|28/94
|94
|Школа І-ІІІ ст. №108 міста Києва
|237
|1810
|123.8
|143.7
|26/86
|97
|Школа І-ІІІ ст. № 232 Оболонського р-ну м.Києва
|238
|1822
|123.7
|144.5
|14/46
|91
|Юридичний ліцей імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ
|239
|1837
|123.6
|138.9
|81/301
|95
|Школа І-ІІІ ст. №169 Шевченківського р-ну м.Києва
|240
|1846
|123.6
|143.3
|24/90
|97
|Середня ЗОШ №140 Святошинського р-ну м.Києва
|241
|1858
|123.5
|143.6
|22/72
|99
|Середня ЗОШ №235 імені В’ячеслава Чорновола Святошинського р-ну м.Києва
|242
|1954
|122.8
|142.2
|28/99
|96
|Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Спеціалізована школа № 114 з поглибленим вивченням англійської мови" Подільського р-ну м. Києва
|243
|1975
|122.6
|143.2
|13/45
|93
|Школа І-ІІІ ст. № 170 Оболонського р-ну м. Києва
|244
|1978
|122.6
|141
|44/148
|96
|Університетський коледж Київського університету імені Бориса Грінченка
|245
|1980
|122.6
|127.6
|348/828
|92
|Коледж інформаційних систем і технологій Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
|246
|2013
|122.4
|132.3
|246/561
|95
|Середня ЗОШ №281 Святошинського р-ну м.Києва
|247
|2022
|122.3
|141.9
|28/91
|95
|Школа І-ІІІ ст. №9 Оболонського р-ну м. Києва
|248
|2035
|122.2
|140.6
|40/145
|97
|Економічний коледж державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
|249
|2064
|122.1
|136.5
|223/330
|96
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260 міста Києва
|250
|2082
|122
|141.9
|22/71
|99
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №158 м. Києва
|251
|2116
|121.7
|140.2
|39/134
|97
|Школа І-ІІІ ст. №36 імені С.П.Корольова міста Києва
|252
|2126
|121.6
|140.8
|30/98
|97
|КЗ "НВК "Спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням української мови - гімназія № 39 імені гетьмана України Богдана Хмельницького" Деснянського р-ну міста Києва"
|253
|2200
|121
|138
|52/201
|95
|Школа І-ІІІ ст. № 259 Деснянського р-ну м. Києва
|254
|2221
|120.8
|139.8
|29/108
|95
|КЗ "НВК "Спеціалізована школа І-ІІ ст. з поглибленим вивчення природничих наук - ліцей №293" Деснянського р-ну міста Києва
|255
|2230
|120.8
|140.6
|20/69
|97
|Торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету
|256
|2256
|120.6
|126.2
|390/791
|93
|Приватний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. "Ліцей гуманітарної освіти та комунікаційних технологій "Гармонія"
|257
|2260
|120.6
|141.3
|8/24
|92
|Гімназія №261 м.Києва
|258
|2261
|120.6
|139.3
|34/116
|95
|Школа І-ІІІ ст. № 134 імені Ю.О. Гагаріна Печерського р-ну м. Києва
|259
|2317
|120.2
|140.2
|18/57
|98
|Школа І-ІІІ ст. №1 Шевченківського р-ну м.Києва
|260
|2331
|120.1
|139.4
|26/85
|94
|Школа І-ІІІ ст. № 282 Деснянського р-ну міста Києва
|261
|2338
|120.1
|137
|53/198
|94
|Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Спеціалізована школа №193 з поглибленим вивченням української мови і літератури" Подільського р-ну м.Києва
|262
|2376
|119.8
|136.4
|62/209
|94
|Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу №302 м.Києва
|263
|2378
|119.8
|136.6
|56/201
|93
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 152 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського р-ну міста Києва
|264
|2387
|119.7
|138.8
|26/93
|98
|Середня ЗОШ №35 Святошинського р-ну м.Києва
|265
|2398
|119.6
|137.3
|46/162
|93
|Ліцей - інтернат №23 "Кадетський корпус" з посиленою військово-фізичною підготовкою Шевченківського р-ну м.Києва
|266
|2417
|119.5
|137.6
|38/141
|94
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №31 м. Києва з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу
|267
|2422
|119.5
|138.2
|28/109
|94
|Київський коледж зв’язку
|268
|2423
|119.5
|129.4
|286/548
|93
|Спеціалізована школа №88 Печерського р-ну м.Києва з поглибленим вивченням російської мови
|269
|2435
|119.4
|137.6
|39/133
|95
|Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Середня ЗОШ № 262" Подільського р-ну м. Києва
|270
|2536
|118.7
|138.4
|17/59
|93
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №195 ім. В.І.Кудряшова м. Києва
|271
|2588
|118.2
|135.7
|47/161
|94
|Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Середня ЗОШ № 243" Подільського р-ну м. Києва
|272
|2636
|117.9
|137.5
|18/60
|97
|Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Середня ЗОШ №93" Подільського р-ну м.Києва
|273
|2666
|117.8
|135.2
|45/159
|94
|Середня ЗОШ №297 Святошинського р-ну м.Києва
|274
|2681
|117.7
|137.2
|17/61
|93
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №65 м. Києва з поглибленим вивченням іноземних мов
|275
|2686
|117.6
|135.7
|40/126
|94
|Школа І-ІІІ ст. № 190 Деснянського р-ну міста Києва
|276
|2697
|117.6
|136.2
|30/100
|94
|Школа І-ІІІ ст. №27 Шевченківського р-ну м.Києва
|277
|2716
|117.5
|136.6
|22/74
|93
|Школа І-ІІІ ст. №168 Оболонського р-ну м.Києва
|278
|2717
|117.5
|137
|16/56
|95
|НВК № 176 (спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням іспанської мови - суспільно-гуманітарна гімназія) імені Мігеля де Сервантеса
|279
|2735
|117.3
|135.9
|31/101
|94
|Вищий навчальний заклад Київський міський медичний коледж
|280
|2744
|117.3
|127.3
|234/533
|92
|Коледж мистецтв та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну
|281
|2781
|117
|126.6
|280/559
|92
|Школа І-ІІІ ст. №29
|282
|2783
|117
|135.2
|33/118
|97
|Середня ЗОШ №54 м.Києва
|283
|2796
|117
|136.2
|18/66
|95
|Спеціалізована школа №210 м.Києва
|284
|2807
|116.9
|135.1
|32/113
|95
|Відокремлений структурний підрозділ ПВНЗ "Київський міжнародний університет"-"Коледж Київського міжнародного університету"
|285
|2822
|116.8
|122.5
|250/772
|91
|КЗ вищої освіти Київської обласної ради "Академія мистецтв"
|286
|2876
|116.5
|131.8
|125/250
|94
|Школа І-ІІІ ст. №285 Оболонського р-ну м. Києва
|287
|2877
|116.5
|133.8
|44/154
|94
|Школа І-ІІІ ст. №133 Печерського р-ну м. Києва
|288
|2914
|116.3
|134.8
|29/94
|91
|Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну
|289
|2929
|116.2
|121.9
|353/769
|91
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №99 м. Києва
|290
|2956
|116
|133.9
|33/121
|93
|Середня ЗОШ №253 Святошинського р-ну м.Києва
|291
|2985
|115.8
|134.5
|26/85
|94
|Спеціалізована школа №187 з поглибленим вивченням української та англійської мов м. Києва
|292
|2996
|115.7
|133.2
|45/143
|92
|Школа І-ІІІ ст. № 309 Дарницького р-ну м.Києва
|293
|3018
|115.6
|131.6
|65/214
|93
|Середня ЗОШ №162 Святошинського р-ну м.Києва
|294
|3020
|115.6
|134.1
|26/89
|92
|Вищий навчальний заклад "Перший Київський медичний коледж"
|295
|3021
|115.6
|125
|231/558
|88
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №258 м. Києва
|296
|3026
|115.5
|132.9
|44/147
|93
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №120 м. Києва з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу
|297
|3051
|115.3
|134
|24/81
|91
|Середня ЗОШ №74 Солом’янського р-ну м.Києва
|298
|3098
|115
|133.5
|25/89
|93
|Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Середня ЗОШ № 242" Подільського р-ну м. Києва
|299
|3115
|115
|133.2
|26/98
|94
|Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Спеціалізована школа № 2 ім. Д. Карбишева з поглибленим вивченням предметів природничого циклу" Подільського р-ну м. Києва
|300
|3123
|114.9
|133.4
|23/84
|95
|Середня ЗОШ №174 Солом’янського р-ну м.Києва
|301
|3177
|114.6
|132.6
|29/109
|94
|Коледж хореографічного мистецтва "Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря"
|302
|3266
|114
|133
|27/54
|98
|Школа І-ІІІ ст. №217 Дарницького р-ну м.Києва
|303
|3271
|114
|131.8
|33/115
|91
|Середня загальносвітня школа І-ІІІ ст. № 62
|304
|3291
|113.9
|131.1
|40/141
|95
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 23 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського р-ну міста Києва
|305
|3305
|113.8
|129.9
|57/194
|92
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №265 м. Києва з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу
|306
|3392
|113.3
|131.4
|27/92
|95
|Школа І-ІІІ ст. №151 міста Києва
|307
|3412
|113.2
|131.4
|26/87
|92
|Київський коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету
|308
|3444
|113
|117.9
|381/808
|88
|Середня ЗОШ №67 м.Києва
|309
|3515
|112.6
|131.2
|17/58
|97
|Школа І-ІІІ ст. № 308 Деснянського р-ну міста Києва
|310
|3568
|112.2
|128.4
|52/179
|90
|Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Середня ЗОШ № 45" Подільського р-ну м. Києва
|311
|3573
|112.2
|130.5
|21/75
|92
|Приватний вищий навчальний заклад "Коледж міжнародної торгівлі"
|312
|3596
|112.1
|131.4
|12/24
|96
|Школа І-ІІІ ст. №245 Оболонського р-ну м.Києва
|313
|3620
|111.9
|128.9
|39/139
|91
|Середня ЗОШ №230 Святошинського р-ну м.Києва
|314
|3638
|111.8
|129.5
|29/101
|92
|Середня ЗОШ №5
|315
|3651
|111.7
|130.4
|14/51
|94
|Школа І-ІІІ ст. №231 Оболонського р-ну м. Києва
|316
|3681
|111.6
|128.4
|42/143
|95
|Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Спеціалізована школа №271 з поглибленим вивченням інформаційних технологій" Подільського р-ну м.Києва
|317
|3704
|111.5
|129.3
|28/93
|91
|Приватний вищий навчальний заклад "Фінансово-правовий коледж"
|318
|3718
|111.4
|125.6
|125/276
|90
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №184 м. Києва
|319
|3742
|111.3
|128.8
|27/103
|94
|Коледж економіки, права та інформаційних технологій Вищого навчального закладу "Університет економіки та права "КРОК"
|320
|3749
|111.2
|118.3
|291/676
|91
|Середня ЗОШ №50 Святошинського р-ну м.Києва
|321
|3788
|111.1
|128.9
|26/88
|93
|Київський спортивний ліцей-інтернат міського підпорядкування
|322
|3798
|111
|125
|76/285
|93
|Школа І-ІІІ ст. № 226 Оболонського р-ну м. Києва
|323
|3805
|111
|126.3
|61/216
|92
|Школа І-ІІІ ст. № 248 Деснянського р-ну міста Києва
|324
|3806
|111
|127.5
|42/151
|90
|Дочірнє підприємство "Київський хореографічний коледж"
|325
|3824
|110.9
|129.5
|20/46
|96
|Школа І-ІІІ ст. № 275 імені Кравчука Володимира Деснянського р-ну міста Києва
|326
|3856
|110.7
|128.9
|17/64
|98
|Коледж інженерії та управління Національного авіаційного університету
|327
|3875
|110.6
|119.1
|275/591
|91
|Середня ЗОШ №26 м.Києва
|328
|3880
|110.6
|129.1
|15/52
|96
|Середня ЗОШ №69 Солом’янського р-ну м.Києва
|329
|3881
|110.6
|128.6
|21/71
|92
|Заклад загальної середньої освіти №83 Святошинського р-ну м.Києва
|330
|3890
|110.5
|129
|15/51
|94
|Державний вищий навчальний заклад "Київський коледж легкої промисловості"
|331
|3906
|110.4
|124.2
|140/293
|94
|ЗОШ-інтернат спортивного профілю ІІ-ІІІ ст. Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного"
|332
|3980
|110
|122.5
|103/357
|92
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №126 м. Києва
|333
|3986
|109.9
|126.9
|34/120
|88
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №180 м. Києва
|334
|4003
|109.9
|126.7
|35/126
|89
|Школа І-ІІІ ст. №150 міста Києва
|335
|4066
|109.4
|128.2
|7/26
|92
|Школа І-ІІІ ст. №289 Дарницького р-ну міста Києва
|336
|4085
|109.3
|127.7
|12/46
|91
|Вечірня (змінна) школа №7 Святошинського р-ну м.Києва
|337
|4110
|109.2
|127.1
|27/70
|93
|Державний вищий навчальний заклад "Київський електромеханічний коледж"
|338
|4147
|108.9
|122
|166/322
|92
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м. Києва
|339
|4255
|108.4
|125.5
|29/107
|93
|Школа І-ІІІ ст. № 238 Деснянського р-ну міста Києва
|340
|4299
|108.2
|123.8
|54/179
|87
|Школа І-ІІІ ст. № 276 Деснянського р-ну міста Києва
|341
|4342
|107.9
|125.2
|27/89
|91
|Школа І-ІІІ ст. № 294 Деснянського р-ну міста Києва
|342
|4363
|107.8
|125.5
|19/70
|90
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 189 з поглибленим вивченням англійської та німецької мови Деснянського р-ну міста Києва
|343
|4367
|107.8
|124.9
|28/96
|90
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №42 м. Києва
|344
|4390
|107.7
|124.5
|28/111
|89
|Коледж бізнесу та аналітики національної академії статистики, обліку та аудиту
|345
|4396
|107.7
|124.6
|49/104
|92
|Середня ЗОШ №46 м.Києва
|346
|4406
|107.6
|124.8
|26/93
|90
|Коледж ресторанного господарства Національного університету харчових технологій
|347
|4457
|107.3
|117.3
|215/486
|91
|Середня ЗОШ №223 Святошинського р-ну м.Києва
|348
|4476
|107.2
|124.6
|23/76
|89
|Бізнес-коледж приватного вищого навчального закладу "Європейський університет"
|349
|4481
|107.2
|123.1
|93/152
|91
|Школа І-ІІІ ст. №236 міста Києва
|350
|4488
|107.1
|124.3
|24/86
|88
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №96 ім.О.К.Антонова
|351
|4516
|107
|124.8
|16/55
|93
|Спеціалізована школа №14 імені українського професора Грушевського Сергія Федоровича Оболонського р-ну м.Києва
|352
|4518
|107
|123.9
|28/101
|86
|Школа І-ІІІ ст. № 119 Деснянського р-ну міста Києва
|353
|4522
|106.9
|123.4
|37/122
|92
|Школа І-ІІІ ст. №266 Дарницького р-ну м.Києва
|354
|4566
|106.6
|122.9
|50/131
|91
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 313 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Деснянського р-ну міста Києва
|355
|4579
|106.6
|124.3
|17/59
|86
|НВК №299
|356
|4663
|106.1
|124.5
|6/18
|89
|Середня ЗОШ №222 Святошинського р-ну м.Києва
|357
|4681
|106.1
|123.9
|14/46
|93
|Вечірня (змінна) школа №3 м.Києва
|358
|4720
|105.8
|123.2
|21/67
|88
|Коледж "Освіта" вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
|359
|4728
|105.8
|119.4
|145/270
|93
|Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка
|360
|4753
|105.6
|117.8
|142/345
|88
|Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету
|361
|4755
|105.6
|114.8
|224/523
|89
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №201 м. Києва
|362
|4814
|105.2
|122.7
|19/54
|93
|Спеціалізована школа І- ІІІ ст. №188 м. Києва з поглибленим вивченням російської мови
|363
|4820
|105.1
|122.2
|23/77
|87
|ТОВ "Політико-правовий коледж "АЛСКО"
|364
|4824
|105.1
|122.5
|32/62
|92
|Середня ЗОШ №55 Святошинського р-ну м.Києва
|365
|4868
|104.9
|122.1
|20/68
|88
|Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням української мови та літератури №127 Дарницького р-ну м.Києва
|366
|4892
|104.7
|121.3
|25/96
|91
|Київський коледж Приватного вищого навчального закладу "Університет сучасних знань"
|367
|4897
|104.7
|122.3
|19/46
|93
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №234 м.Києва з поглибленим вивченням економіки і права
|368
|4903
|104.6
|120
|43/164
|86
|Школа І-ІІІ ст. №256 Оболонського р-ну м.Києва
|369
|5008
|104
|120.3
|30/105
|90
|Школа І-ІІІ ст. №111 імені С.А.Ковпака Дарницького р-ну м.Києва
|370
|5018
|103.9
|119.8
|37/128
|85
|Спеціальна школа-інтернатІ-ІІІ ст. №4 Оболонського р-ну м. Києва
|371
|5110
|103.5
|121.3
|7/24
|96
|Школа І-ІІІ ст. № 95 Шевченківського р-ну м.Києва
|372
|5135
|103.3
|119.8
|25/94
|88
|Школа І-ІІІ ст. №280 Дарницького р-ну м.Києва
|373
|5166
|103.1
|119.8
|24/80
|88
|Медично-фармацевтичний коледж ПВНЗ "Міжнародна академія екології та медицини"
|374
|5177
|103.1
|120.7
|7/28
|96
|Київський коледж міського господарства Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського
|375
|5359
|101.9
|114.7
|132/287
|89
|Школа І -ІІІ ст. № 292 імені гетьмана України Івана Мазепи Деснянського р-ну міста Києва
|376
|5400
|101.6
|117.9
|26/91
|85
|Середня ЗОШ №205 Святошинського р-ну м.Києва
|377
|5412
|101.5
|118.4
|18/58
|86
|Спеціалізована християнська ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов "Ріка життя"
|378
|5418
|101.5
|118.6
|12/42
|88
|Школа І-ІІІ ст. №37 міста Києва
|379
|5440
|101.4
|118
|19/68
|90
|Київський технікум електронних приладів
|380
|5502
|101
|112.3
|189/369
|86
|Приватний вищий навчальний заклад "Деснянський економіко-правовий коледж при Міжрегіональній Академії управління персоналом"
|381
|5504
|101
|116.9
|52/101
|91
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №182 м. Києва
|382
|5510
|100.9
|117.5
|18/65
|83
|Школа І-ІІІ ст. № 270 Деснянського р-ну міста Києва
|383
|5514
|100.9
|117.3
|25/78
|86
|Школа І-ІІІ ст. №122 міста Києва
|384
|5553
|100.8
|117.6
|16/55
|89
|Середня ЗОШ №215 Святошинського р-ну м.Києва
|385
|5649
|100.2
|116.6
|21/73
|82
|Школа І-ІІІ ст. № 300 Деснянського р-ну міста Києва
|386
|5696
|99.9
|116.2
|21/73
|89
|Школа І-ІІІ ст. № 321 Деснянського р-ну міста Києва
|387
|5764
|99.5
|115.3
|24/93
|82
|Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Середня ЗОШ № 10" Подільського р-ну м. Києва
|388
|5778
|99.4
|116.1
|15/48
|85
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №81 м. Києва
|389
|5859
|98.9
|114.3
|36/112
|81
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №66 м. Києва
|390
|5894
|98.6
|113.2
|44/158
|87
|Школа І-ІІІ ст. № 218 Деснянського р-ну міста Києва
|391
|5998
|98
|114.3
|17/55
|84
|Приватний вищий навчальний заклад "Економіко-правовий технікум при Міжрегіональній Академії управління персоналом"
|392
|6061
|97.7
|110.2
|130/272
|88
|Коледж вищого навчального закладу "Київський університет ринкових відносин"
|393
|6104
|97.3
|113.4
|25/56
|88
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням французької мови № 110 імені К.Гапоненка міста Києва
|394
|6122
|97.1
|113.4
|15/47
|81
|Економіко-технологічний коледж ПВНЗ "Київський інститут бізнесу та технологій"
|395
|6210
|96.5
|108.6
|81/290
|84
|Коледж ПВНЗ "Міжнародний науково-технологічний університет імені академіка Юрія Бугая"
|396
|6231
|96.4
|111
|71/136
|88
|Школа І-ІІІ ст. № 249 Деснянського р-ну м. Києва
|397
|6243
|96.4
|112
|21/75
|84
|Спеціалізована школа №131 Святошинського р-ну м.Києва
|398
|6363
|95.5
|110.7
|28/97
|84
|Державний вищий навчальний заклад "Київський транспортно-економічний коледж" Національного транспортного університету
|399
|6384
|95.3
|103
|283/565
|82
|Київський коледж транспортної інфраструктури
|400
|6400
|95.2
|108.8
|102/189
|88
|Школа І-ІІІ ст. №175 ім.В Марченка Шевченківського р-ну м.Києва
|401
|6435
|94.9
|109.9
|30/103
|83
|КЗ "Вечірня (змінна) школа ІІ-ІІІ ст. №18" Деснянського р-ну міста Києва
|402
|6479
|94.6
|110.3
|19/59
|85
|Вищий навчальний заклад "Київський авіаційний технікум"
|403
|6530
|94.3
|108.7
|76/132
|84
|Школа І-ІІІ ст. № 213 Деснянського р-ну міста Києва
|404
|6537
|94.2
|109.2
|26/96
|85
|Економіко- правовий коледж Київського кооперативного інститута бізнесу і права
|405
|6600
|93.8
|105.6
|139/287
|83
|Середня ЗОШ №12 м. Києва
|406
|6645
|93.5
|109
|14/54
|87
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №224 м. Києва
|407
|6689
|93.1
|108.3
|20/75
|79
|Вищий навчальний заклад "Київський медичний коледж №3"
|408
|6758
|92.7
|101.3
|231/488
|79
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №146 м. Києва
|409
|6761
|92.7
|107.7
|25/82
|84
|Приватний вищий навчальний заклад "Мистецький коледж художнього моделювання та дизайну"
|410
|6774
|92.6
|105.6
|101/204
|80
|Школа І-ІІІ ст. №199 Шевченківського р-ну м.Києва
|411
|6781
|92.5
|107.3
|27/94
|84
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №11 м. Києва
|412
|6798
|92.4
|107.7
|17/61
|85
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №103 м. Києва
|413
|6886
|91.8
|106.6
|23/86
|81
|Навчально-професійний центр "Академія мистецтва краси"
|414
|6895
|91.8
|104.4
|111/221
|85
|Середня ЗОШ №13 імені І.Хитриченка Святошинського р-ну м.Києва
|415
|7024
|90.7
|105.1
|28/98
|81
|Коледж морського і річкового флоту Державного університету інфраструктури та технологій
|416
|7034
|90.6
|100.8
|173/365
|80
|Коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка
|417
|7083
|90.2
|103
|84/196
|78
|Школа ІІ-ІІІ ст. №319 імені Валерія Лобановського міста Києва
|418
|7196
|89.3
|101.2
|73/238
|81
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням української мови та літератури № 273 міста Києва
|419
|7316
|88.2
|103
|14/48
|81
|Відокремлений структурний підрозділ Київський індустріальний коледж Київського національного університету будівництва і архітектури
|420
|7344
|87.9
|99.5
|132/252
|79
|Коледж Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"
|421
|7391
|87.4
|100.5
|72/147
|76
|Державний професійно-технічний навчальний заклад "Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва"
|422
|7452
|86.9
|98.9
|93/213
|80
|Київський транспортно-технологічний коледж Державного університету інфраструктури та технологій КТТК ДУІТ
|423
|7515
|86.4
|100.1
|55/98
|81
|ТОВ "Гімназія "Наше майбутнє" Шевченківського р-ну міста Києва
|424
|7564
|85.8
|100.6
|7/24
|75
|Державний навчальний заклад" Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"
|425
|7617
|85.3
|88.8
|275/832
|74
|Вище професійне училище № 33 м. Києва
|426
|7662
|84.8
|93.5
|170/429
|79
|Київське вище професійне училище будівництва і дизайну
|427
|8074
|80.8
|90.4
|130/326
|75
|Вище професійне училище Національного авіаційного університету
|428
|8316
|77.8
|87.9
|76/267
|74
|Державний вищий навчальний заклад" Київський механіко-технологічний коледж"
|429
|8317
|77.8
|86.5
|182/374
|70
|Державний навчальний заклад "Центр професійної освіти інформаційних технологій, поліграфії та дизайну м.Києва"
|430
|8501
|75.1
|84.2
|128/311
|69
|Державний вищий навчальний заклад "Київський енергетичний коледж"
|431
|8502
|75.1
|86.9
|99/103
|73
|Київське вище професійне училище швейного та перукарського мистецтва
|432
|8516
|74.9
|83.7
|151/330
|72
|Вечірня (змінна) школа №20 Солом’янського р-ну м.Києва
|433
|8564
|74.2
|86.9
|10/29
|72
|Приватний Вищий навчальний заклад "Міжнародний коледж Святого Луки"
|434
|8642
|72.7
|84.1
|53/106
|70
|Державний професійно-технічний навчальний заклад "Київське вище професійне училище машинобудування та комп’ютерно-інтегрованих технологій"
|435
|8721
|71.2
|80.4
|94/269
|69
|Вечірня середня школа ІІ-ІІІ ст. №4 м. Києва
|436
|8740
|70.9
|82.8
|16/51
|67
|Київський професійний енергетичний ліцей
|437
|8766
|70.5
|80.6
|77/191
|69
|Державний навчальний заклад "Київський центр професійно-технічної освіти"
|438
|8859
|68.8
|78.4
|92/212
|67
|Державний навчальний заклад "Київське регіональне вище професійне училище будівництва"
|439
|8891
|68.1
|76.2
|138/327
|66
|Київське вище професійне училище технологій та дизайну одягу
|440
|8892
|68.1
|77.3
|103/232
|66
|Вечірня (змінна) школа ІІ-ІІІ ст. № 8 "Школа самоосвіти" Печерського р-ну м. Києва
|441
|8909
|67.7
|79
|19/48
|63
|Вище професійне училище № 25 м. Києва
|442
|8914
|67.6
|75.9
|128/307
|66
|Економіко-юридичне училище Київського університету туризму економіки і права
|443
|8956
|66.9
|78.1
|26/49
|65
|Державний професійно-технічний навчальний заклад "Київське вище професійне училище водного транспорту"
|444
|9053
|64.7
|73.7
|78/214
|64
|Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України
|445
|9091
|64.1
|73.3
|85/187
|63
|Київське вище професійне училище деревообробки
|446
|9134
|63.2
|71.6
|121/250
|61
|Школа І-ІІІ ст. № 212 Деснянського р-ну м.Києва
|447
|9277
|59.4
|69.2
|18/63
|57
|Київське вище професійне училище залізничного транспорту ім.В.C.Кудряшова
|448
|9317
|58
|65.7
|90/243
|56
|Київський професійний ліцей транспорту
|449
|9333
|57.3
|65.4
|87/202
|57
|Державний навчальний заклад "Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва"
|450
|9352
|56.5
|64.6
|82/181
|57
|Київський професійний ліцей будівництва і комунального господарства
|451
|9430
|54.2
|61.3
|135/249
|53
|Спеціальна школа-інтернат І-ІІІ ст. № 9 міста Києва
|452
|9474
|52.4
|61.6
|8/12
|58
|Державний навчальний заклад "Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації"
|453
|9478
|52.3
|60
|98/163
|54
|Київське вище професійне училище будівництва і архітектури
|454
|9659
|45.4
|52.7
|51/88
|47
|Київський професійний будівельний ліцей
|455
|9821
|37.5
|42.5
|113/236
|39
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