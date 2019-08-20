Які школи Києва – найкращі? Рейтинг за результатами ЗНО-2019

Найкращою школою Києва є ліцей "Інтелект".

Середній бал ЗНО у його учнів – 187.7. Загальний рейтинговий бал – 164.1.

Укладачі враховували середній бал ЗНО учнів та кількість складених тестів на школу. Фото: VIPDesignUSA/Depositphotos

"Інтелект" очолює рейтинг шкіл Києва за підсумками ЗНО-2019, який щороку складає портал "Освіта.ua".

Укладачі враховували середній бал ЗНО учнів та кількість складених тестів на школу.

У всеукраїнському рейтингу ліцей – другий.

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Друге місце у Києві отримав Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва із середнім балом ЗНО 183.7.

Третє – Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва із таким же балом.

455 найкращих шкіл Києва

Назва навчального закладу Місце TOP Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%) Ліцей "Інтелект" 1 2 164.1 187.7 59/183 100 Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва 2 3 163.3 183.7 88/292 100 Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва 3 4 162.7 183.7 82/269 100 Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка 4 6 161.4 181.2 85/307 100 Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка 5 7 161.3 182.4 81/257 100 Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва 6 8 160.2 184.6 40/131 100 Ліцей "Наукова зміна" 7 11 158.5 177.7 93/314 100 Ліцей №208 м. Києва 8 14 157.9 178.5 79/262 100 Києво-Печерський ліцей № 171 "Лідер" Печерського р-ну м. Києва 9 15 157.9 178.2 80/268 100 Ліцей №142 м.Києва 10 16 157.7 178.6 72/248 100 Русанівський ліцей м. Києва 11 19 157.2 179.5 55/191 99 Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Ліцей №100 "Поділ" Подільського р-ну м.Києва 12 21 156.4 177.3 78/243 100 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №155 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва 13 22 156.2 180.3 37/124 100 Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" м. Києва 14 26 154.9 174.5 80/283 100 КЗ "Навчально - виховний комплекс "Спеціалізована школа І ст. – гімназія" №143 Оболонського р-ну м.Києва" 15 27 154.9 176.3 62/215 100 Середній загальноосвітній заклад "Слов’янська гімназія" 16 32 154.4 173.9 86/283 100 Гімназія №153 імені О.С.Пушкіна Шевченківського р-ну м.Києва 17 34 154 178.9 27/83 100 Технічний ліцей м. Києва 18 35 153.9 170.7 114/388 100 Гімназія "Троєщина" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва 19 36 153.8 170.6 113/387 100 НВК "Домінанта" (ДНЗ-спеціалізована школа І ст. - суспільно-гуманітарна гімназія – СШ №204 з поглибленим вивченням фізичної культури) 20 39 153.2 176.4 43/137 99 ТОВ "НВК "НОВОПЕЧЕРСЬКА ШКОЛА" 21 40 153.1 177.3 31/104 100 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва 22 41 152.9 175.7 47/151 100 Гімназія "Києво - Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва 23 46 152 173.8 55/182 100 Гімназія "Академія" 24 48 151.9 173.8 55/179 100 Гімназія біотехнологій №177 Солом’янського р-ну м.Києва 25 52 151.5 173.9 49/158 100 Гімназія №191 ім. П.Г.Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва 26 57 151.3 172.2 65/216 100 Загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ст. "Фінансовий ліцей" Подільського р-ну м. Києва 27 58 151.3 175.5 28/93 100 Гімназія №32 "Успіх" 28 59 151.1 175.9 22/69 100 НВК "Школа І ст. - гімназія "Оболонь" Оболонського р-ну м. Києва 29 60 150.9 176 17/56 100 КЗ "НВК "Спеціалізована школа І-ІІ ст. – ліцей" № 157 Оболонського р-ну м. Києва" 30 69 150.4 168.6 97/317 100 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №125 м.Києва з поглибленим вивченням англійської мови 31 70 150.4 174.4 28/93 100 Приватне підприємство "Спеціалізована школа "Тріумф" 32 76 150 175.7 10/30 100 НВК № 167 з поглибленим вивченням німецької мови (спеціалізована школа І ст. - гімназія) м. Києва 33 85 149.7 173.3 31/101 100 Товариство з обмеженою відповідальністю "НВК "Святошинська гімназія" 34 97 148.8 174 12/41 98 Гімназія № 283 ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва 35 101 148.5 166.4 96/319 100 Ліцей міжнародних відносин №51 36 102 148.5 169.4 63/199 99 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов №112 імені Т. Шевченка міста Києва 37 104 148.4 169.5 60/191 98 НВК "Ерудит" дошкільний заклад (дитячий садок)-школа І ст. - гімназія Солом’янського р-ну м. Києва 38 107 148.2 170.3 49/151 99 Спеціалізована школа №52 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м.Києва 39 108 148.2 169.2 60/193 100 Спеціалізована школа №16 Оболонського р-ну м.Києва 40 109 148.2 170.1 50/158 100 Ліцей "Престиж" м.Києва 41 117 147.9 172.1 20/70 100 Ліцей "Універсум" Шевченківського р-ну м. Києва 42 121 147.8 166.4 80/285 100 Український колеж імені В.О.Сухомлинського (спеціалізована школа №272) м. Києва 43 122 147.8 168.9 58/188 98 Гімназія №315 з поглибленим вивченням іноземних мов 44 123 147.6 165.7 91/309 99 Ліцей "Голосіївський" №241 міста Києва 45 124 147.6 169.4 50/160 98 Гімназія №117 імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов 46 126 147.6 171.2 27/91 100 Авіакосмічний ліцей ім. І.Сікорського НАУ м.Києва 47 127 147.6 164.4 102/358 100 Ліцей №144 ім. Г.Ващенка м.Києва 48 128 147.5 169 50/172 99 Предславинська гімназія №56 49 131 147.4 172.1 14/47 100 Гімназія Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Шевченківського р-ну м.Києва 50 134 147.3 170.2 37/118 100 "НВК "Школа І-ІІ ст.-ліцей №38 ім. В.М.Молчанова Шевченківського р-ну м.Києва" 51 136 147.3 169.5 44/142 100 Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Скандинавська гімназія 52 138 147.2 167.1 71/231 99 Загальноосвітній навчальний заклад І–ІІІ ст. "Спеціалізована школа №17 з поглибленим вивченням математики" Подільського р-ну м. Києва 53 141 147.1 170.8 26/85 100 Гімназія №172 "Нивки" Шевченківського р-ну м.Києва 54 143 147 168.9 47/153 100 Спеціалізована школа №89 55 156 146.2 166 72/230 99 НВК "Школа І-ІІ ст.- ліцей "Управлінські технології"№ 240 "Соціум"" 56 159 146 165.7 71/235 100 Ліцей "ЕКО" №198 57 166 145.6 162.9 101/328 99 Ліцей "Гранд" 58 170 145.4 170 13/39 100 Спеціалізована школа ІІ-ІІІ ст. №159 з поглибленим вивченням англійської мови м.Києва 59 172 145.4 167.4 44/138 100 Кловський ліцей № 77 60 173 145.4 167.4 44/137 99 Загальноосвітній навчальний заклад "Міжнародна школа І-ІІІ ст. "Меридіан" 61 185 145.1 169.5 15/47 100 Спеціалізована школа №197 імені Дмитра Луценка Святошинського р-ну м.Києва 62 199 144.5 166.3 42/141 99 Спеціалізована школа №115 імені І.Огієнка Солом’янського р-ну м.Києва 63 201 144.5 164.8 60/200 100 Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Гімназія №34 "Либідь" ім. Віктора Максименка" Подільського р-ну м.Києва 64 204 144.3 164.5 63/203 99 НВК "Спеціалізована школа І-ІІІ ст. - ліцей" №20 65 206 144.2 165.2 51/173 99 Школа І-ІІІ ст. №78 Печерського р-ну м.Києва 66 207 144.2 165.6 51/156 99 Спеціалізована школа №239 Оболонського р-ну м.Києва 67 218 144.1 165.3 48/161 100 Спеціалізована школа №173 Солом’янського р-ну м.Києва 68 237 143.5 165.8 35/115 100 Київська інженерна гімназія 69 241 143.4 162.9 65/226 99 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 106 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва 70 242 143.3 165.6 35/115 100 Гімназія міжнародних відносин №323 з поглибленим вивченням англійської мови 71 246 143.3 161.6 82/275 99 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 250 з поглибленим вивченням математики Деснянського р-ну міста Києва 72 251 143.2 163.9 51/176 99 Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов № 329 "Логос" імені Георгія Гонгадзе 73 253 143.2 159.6 110/353 100 Гімназія імені Т.Г.Шевченка №109 74 261 142.9 164.6 42/137 99 Спеціалізована школа №200 75 267 142.8 163.3 55/182 99 Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №314 з поглибленим вивченням іноземної мови 76 279 142.5 162.7 57/193 98 Гімназія №136 м. Києва 77 280 142.4 160.6 77/275 98 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 202 з поглибленим вивченням природничо-математичних наук Деснянського р-ну міста Києва 78 281 142.4 164.3 34/125 100 Товариство з обмеженою відповідальністю "Учбовий комплекс "Олександрійська гімназія" 79 283 142.3 166.8 8/25 100 Гімназія "Консул" №86 80 290 142.2 164.8 31/98 99 Гімназія №48 Шевченківського р-ну м.Києва 81 294 142 163.1 48/153 99 Приватна школа "Афіни" м.Києва 82 304 141.7 164.8 25/76 100 Гімназія № 59 імені О.М.Бойченка міста Києва 83 309 141.6 162.6 49/158 100 Спеціалізована школа №71 Солом’янського р-ну м.Києва 84 311 141.6 163.3 37/126 100 Спеціалізована школа №185 імені Володимира Вернадського Святошинського р-ну м.Києва 85 318 141.5 162.4 47/156 100 Спеціалізована школа №211 Оболонського р-ну м. Києва 86 321 141.4 162.3 47/158 99 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №53 з поглибленим вивченням німецької мови Шевченківського р-ну м.Києва 87 322 141.4 162.8 42/140 99 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №135 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва 88 334 141.1 163.8 28/88 98 Київська гімназія №287 Святошинського р-ну м.Києва 89 340 141 162 45/152 99 Спеціалізована школа №194 "Перспектива" Оболонського р-ну міста Києва 90 341 141 163.2 31/102 99 Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О.Богомольця 91 350 140.7 156.4 100/374 98 Спеціалізована школа №43 з поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного циклу "Грааль" 92 355 140.6 161.5 47/154 99 Приватне підприємство "Навчальний заклад "Європейський колегіум" 93 357 140.5 164.2 13/44 100 Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Гімназія №257 "Синьоозерна" Подільського р-ну м.Києва 94 359 140.5 160.5 57/191 99 Товариство з обмеженою відповідальністю "Загальноосвітній навчальний заклад "Київський ліцей бізнесу" 95 365 140.3 162.4 33/103 99 Спеціалізована школа №94 "Еллада" Печерського р-ну м. Києва 96 368 140.2 163.4 18/57 100 Школа І-ІІІ ст. №70 Шевченківського р-ну м.Києва 97 379 139.8 162.4 25/82 99 Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Спеціалізована школа №118 "Всесвіт" з поглибленим вивченням європейських мов" Подільського р-ну м.Києва 98 383 139.8 162.3 24/83 100 Гімназія №290 99 384 139.8 158.5 72/237 99 Гімназія №267 м.Києва 100 394 139.4 158.8 61/209 99 Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Гімназія №107 "Введенська""Подільського р-ну м.Києва 101 398 139.4 159.6 52/175 99 Спеціалізована школа №254 Святошинського р-ну м.Києва 102 407 139.1 159.2 54/179 99 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №98 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови 103 415 138.8 156.7 75/268 99 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови № 92 імені Івана Франка міста Києва 104 431 138.5 158.5 55/180 98 Школа І-ІІІ ст. №286 міста Києва 105 438 138.3 158.3 51/177 99 Товариство з обмеженою відповідальністю "Заклад загальної середньої освіти "МЕЙНСТРІМ" 106 455 137.9 160.8 15/56 100 Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Гімназія №19 "Межигірська" Подільського р-ну м.Києва 107 458 137.9 158.8 42/135 99 Гімназія "Міленіум" № 318 м.Києва 108 459 137.9 156.2 73/246 99 Гімназія №179 міста Києва 109 471 137.7 156.7 61/213 99 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №41 імені З.К.Слюсаренка з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва 110 486 137.4 159.6 27/82 99 Спеціалізована школа №304 Святошинського р-ну м.Києва 111 492 137.3 156.6 59/203 100 Спеціалізована школа №47 імені А.С.Макаренка 112 495 137.3 158.4 39/125 99 Приватний загальноосвітній навчальний заклад "Фінансово-правовий ліцей" 113 500 137.2 160.3 15/44 98 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 307 з поглибленим вивченням природничих наук Деснянського р-ну міста Києва 114 501 137.2 153.7 85/320 98 Комунальний навчальний заклад "НВК № 141 "Освітні ресурси та технологічний тренінг" міста Києва 115 506 137.2 154.8 84/271 100 Ліцей №303 суспільно-природничого профілю 116 512 137.1 157.1 50/167 98 Гімназія "Діалог" 117 514 137.1 154.6 77/272 99 Київська середня спеціалізована музична школа-інтернат імені М.В.Лисенка 118 518 137 158.4 37/112 99 Товариство з обмеженою відповідальністю "Київська загальноосвітня приватна школа І-ІІІ ст. "Британська міжнародна школа - Київ" 119 530 136.8 160.5 6/19 100 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 277 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського р-ну міста Києва 120 532 136.8 158.3 33/103 100 Ліцей №227 імені М.М.Громова міста Києва 121 557 136.3 155.9 54/180 99 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №129 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови 122 570 136.1 157.5 30/107 100 Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Романо-германська гімназія № 123" Подільського р-ну м. Києва 123 573 136 158.9 14/48 100 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов №220 міста Києва 124 580 135.9 158.2 20/71 99 Гімназія "Євроленд" Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" 125 586 135.9 159.2 8/26 100 Школа І-ІІІ ст. №84 Печерського р-ну м. Києва 126 592 135.8 156.7 34/123 98 Технічний ліцей Шевченківського р-ну м.Києва 127 593 135.8 156.2 44/143 99 Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №274 з поглибленим вивченням англійської мови 128 599 135.7 157.6 25/86 99 Школа І-ІІІ ст. №186 міста Києва 129 601 135.7 158 17/65 100 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №49 з поглибленим вивченням французької мови Шевченківського р-ну м.Києва 130 603 135.7 156 44/145 100 Школа І-ІІІ ст. №160 Дарницького р-ну м.Києва 131 614 135.5 156.3 40/129 98 КЗ "Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 247 з поглибленим вивченням іноземних мов" Деснянського р-ну міста Києва 132 647 135 155.4 38/138 99 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови №15 міста Києва 133 652 134.9 154.2 56/186 100 Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр освіти "Оптіма" 134 664 134.7 147.3 152/482 97 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №91 з поглибленим вивченням інформатики Шевченківського р-ну м.Києва 135 677 134.5 157 15/48 100 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 264 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського р-ну міста Києва 136 678 134.5 152 72/259 98 Школа І-ІІІ ст. № 206 імені Леся Курбаса Святошинського р-ну м.Києва 137 679 134.5 153.8 50/182 99 Спеціалізована школа №317 Святошинського р-ну м.Києва 138 685 134.4 155 39/128 98 Школа І-ІІІ ст. №90 Печерського р-ну міста Києва 139 691 134.3 156.6 17/59 98 Приватний загальноосвітній навчальний заклад "Гімназія "Апогей" 140 714 134.1 156.9 9/32 100 Спеціалізована школа №252 імені Василя Симоненка Оболонського р-ну м.Києва 141 719 134 152.3 68/221 99 НВК №209 "Сузір’я" (початкова спеціалізована школа-колегіум) м. Києва 142 734 133.6 153.3 50/160 98 Спеціалізована школа №298 Оболонського р-ну м.Києва 143 754 133.4 153.3 43/148 99 Школа І-ІІІ ст. №132 міста Києва 144 761 133.3 152.7 51/172 98 Спеціалізована школа № 216 Оболонського р-ну м. Києва 145 762 133.3 153.9 36/121 97 НВК № 183 "Фортуна" з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізована школа І ст. - гімназія) м. Києва 146 773 133.1 153.1 41/144 99 Товариство з обмеженою відповідальністю "Французький ліцей імені Анни Київської" м.Києва 147 790 132.9 155.8 8/25 96 Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №105 з поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного циклу 148 802 132.8 154.1 26/88 98 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови № 85 міста Києва 149 804 132.7 152.7 41/145 100 Еколого-природничий ліцей №116 міста Києва 150 806 132.7 154.1 22/84 96 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 320 з поглибленим вивченням української мови Деснянського р-ну міста Києва 151 815 132.5 153.4 28/102 99 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської та італійської мов № 130 імені Данте Аліг’єрі міста Києва 152 823 132.4 151.3 56/186 97 Спеціалізована школа №76 імені Олеся Гончара Святошинського р-ну м.Києва 153 825 132.4 151 56/197 98 Спеціалізована ЗОШ №291 з поглибленим вивченням іноземної мови 154 834 132.3 150 69/237 99 Київська дитяча Академія мистецтв 155 835 132.3 154 21/65 98 Середня ЗОШ №279 імені Петра Григоренка Солом’янського р-ну м.Києва 156 843 132.2 153.5 25/84 100 Спеціалізована школа №40 Святошинського р-ну м.Києва 157 850 132.1 151.8 42/152 97 Спеціалізована школа № 149 м. Києва 158 851 132.1 152.3 39/130 97 Державна художня середня школа імені Т.Г.Шевченка 159 858 132 150.7 64/191 99 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №61 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Шевченківського р-ну м.Києва 160 863 131.9 153.8 16/57 100 Гімназія-інтернат №13 Солом’янського р-ну м.Києва 161 884 131.8 152.9 25/87 98 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №137 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови 162 886 131.8 151.7 42/141 99 Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Середня ЗОШ № 6" Подільського р-ну м. Києва 163 894 131.7 150.7 54/182 97 Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №296 з поглибленим вивченням іноземної мови 164 897 131.7 151.2 47/154 99 Печерська гімназія №75 165 901 131.6 152.2 32/109 99 Школа І-ІІІ ст. № 147 Деснянського р-ну міста Києва 166 904 131.6 153.5 16/55 98 Спеціалізована школа №80 167 905 131.6 153.1 19/69 100 Товариство з обмеженою відповідальністю "Колегіум "Олімп" 168 914 131.4 154.2 6/20 100 Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Спеціалізована школа №3 з поглибленим вивченням інформаційних технологій" Подільського р-ну м.Києва 169 925 131.4 150.2 53/184 97 НВК "Міжнародний ліцей Міжрегіональної Академії управління персоналом" 170 938 131.3 153.6 10/33 97 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №246 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови 171 947 131.1 147.7 88/285 98 Школа І-ІІІ ст. №101 Шевченківського р-ну м.Києва 172 950 131.1 152.3 25/83 100 Школа І-ІІІ ст. №58 Шевченківського р-ну м.Києва 173 975 130.9 152.1 21/79 99 Економіко-правовий ліцей ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва 174 989 130.7 149.1 57/200 98 Товариство з обмеженою відповідальністю "Ліцей політики, економіки, права та іноземних мов" 175 1000 130.6 151.9 22/72 99 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №138 з поглибленим вивченням предметів природничого циклу Шевченківського р-ну м.Києва 176 1003 130.6 151.6 23/86 93 Київська гімназія східних мов №1 177 1005 130.6 148.2 68/232 96 Спеціалізована школа №181 імені Івана Кудрі 178 1014 130.4 151.5 26/83 98 Школа І-ІІІ ст. № 8 Оболонського р-ну м. Києва 179 1027 130.2 148.1 67/221 98 Школа №25 І-ІІІ ст. Шевченківського р-ну м.Києва 180 1029 130.2 149.2 50/168 95 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 255 з поглибленим вивченням природничо-математичних предметів Дарницького р-ну м.Києва 181 1039 130.1 150.7 30/102 97 Спеціалізована школа № 214 Оболонського р-ну м.Києва 182 1043 130.1 148.1 60/213 98 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №82 імені Т.Г.Шевченка з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва 183 1048 130 149.4 46/153 98 Середня ЗОШ №288 Святошинського р-ну м.Києва 184 1067 129.8 149.5 40/135 99 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №102 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва 185 1070 129.7 150.9 22/73 97 Київський державний коледж туризму та готельного господарства 186 1083 129.6 131.2 474/1029 96 Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Спеціалізована школа №124 з поглибленим вивченням інформаційних технологій" Подільського р-ну м.Києва 187 1084 129.6 151 19/61 98 Медична гімназія №33 міста Києва 188 1096 129.4 150.1 26/91 98 Школа І-ІІІ ст. № 306 Деснянського р-ну міста Києва 189 1106 129.4 147.8 56/191 97 Оптико-механічний коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка 190 1112 129.3 142.4 169/435 97 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням французької мови №269 міста Києва 191 1159 129 148.6 39/135 96 Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №316 з поглибленим вивченням української мови 192 1165 128.9 148.2 45/147 97 Середня ЗОШ №161 Солом’янського р-ну м.Києва 193 1188 128.7 148.1 38/138 98 Школа І-ІІІ ст. №219 Оболонського р-ну м. Києва 194 1194 128.6 146.8 52/194 95 Середня ЗОШ №72 Святошинського р-ну м.Києва 195 1200 128.6 149.9 17/57 98 Школа І-ІІІ ст. № 263 імені Євгена Коновальця Деснянського р-ну міста Києва 196 1202 128.5 148.9 29/100 98 Середня ЗОШ №229 м.Києва 197 1204 128.5 150.2 13/43 100 Школа І-ІІІ ст. №284 Дарницького р-ну м.Києва 198 1211 128.4 148.9 28/94 98 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №24 ім. О.Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов 199 1235 128.3 148.6 30/98 97 Ліцей інформаційних технологій №79 200 1239 128.3 149 24/81 98 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 251 імені Хо Ши Міна з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського р-ну міста Києва 201 1257 128.1 148.5 25/94 98 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 97 імені О.Теліги з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва 202 1263 128.1 148.6 26/88 97 Спеціалізована школа №196 Святошинського р-ну м.Києва 203 1270 128 147.4 40/134 97 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №139 з поглибленим вивченням математики Шевченківського р-ну м.Києва 204 1282 127.9 148.7 20/73 99 Київський військовий ліцей імені Івана Богуна 205 1283 127.9 129.5 297/1025 93 Середня ЗОШ №221 Солом’янського р-ну м.Києва 206 1306 127.7 148.7 19/63 100 Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Середня ЗОШ № 156" Подільського р-ну м. Києва 207 1311 127.6 147.6 30/108 96 Школа ІІ - ІІІ ст. №328 Оболонського р-ну м.Києва 208 1317 127.5 142 115/358 93 Київська гімназія №154 Святошинської районної у м.Києві державної адміністрації 209 1322 127.5 146.9 39/131 98 Школа І-ІІІ ст. № 225 Оболонського р-ну міста Києва 210 1352 127.2 146.7 37/131 96 Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Міжнародна українська школа" 211 1369 127.2 147.7 26/81 95 Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр дистанційної освіти "Джерело" 212 1370 127.2 141.5 119/366 95 школа І-ІІІ ст. № 104 імені О.Ольжича Оболонського р-ну м.Києва 213 1371 127.1 146.4 40/137 97 Школа І-ІІІ ст. №163 ім.М.Кирпоноса Шевченківського р-ну м.Києва 214 1374 127.1 148 20/66 97 ЗНЗ "Школа екстернів" 215 1383 127.1 146.3 46/139 97 НВК № 30 "ЕКОНАД" спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням іноземних мов - гімназія 216 1389 127 147.1 32/100 97 Приватна Лінгвістична гімназія 217 1434 126.7 148.3 10/32 97 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №148 імені Івана Багряного з поглибленим вивченням української мови та літератури м. Києва 218 1451 126.5 147.3 20/66 98 Київське державне хореографічне училище 219 1459 126.4 147.5 26/54 98 Гімназія "Київська Русь" 220 1471 126.4 144.1 64/203 97 Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №128 м. Києва 221 1505 126.1 145.8 29/109 96 Гімназія №237 м.Києва 222 1517 126 146.4 25/80 96 Середня ЗОШ №166 Солом’янського р-ну м.Києва 223 1544 125.8 145 40/132 97 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 207 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського р-ну міста Києва 224 1557 125.7 145.3 32/117 97 Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №305 з поглибленим вивченням іноземної мови 225 1582 125.6 145.6 28/95 100 Спеціалізована школа №64 м.Києва 226 1587 125.6 145.6 27/93 97 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 301 імені Ярослава Мудрого з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського р-ну міста Києва 227 1609 125.4 145.7 24/79 97 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови №165 міста Києва 228 1615 125.4 146 21/66 98 КЗ "НВК "Школа І ст. - гімназія "Потенціал" Оболонського р-ну м. Києва 229 1702 124.5 143.9 34/117 97 Школа І-ІІІ ст. №233 Оболонського р-ну м.Києва 230 1703 124.5 144 30/111 98 Ліцей податкової та рекламної справи №21 міста Києва 231 1714 124.4 145 21/64 98 Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Середня ЗОШ №63" Подільського р-ну м.Києва 232 1735 124.3 143.1 36/140 99 Спеціалізована школа №113 технологічного та спортивного профілю навчання 233 1765 124.1 145 14/46 98 Спеціалізована школа ІІ-ІІІ ст. №325 "Щастя" 234 1768 124.1 144.4 21/68 97 Приватний загальноосвітній навчальний заклад "Ліцей Київського міжнародного університету" 235 1777 124 144.2 21/77 97 Спеціалізована школа №7 імені М.Т.Рильського м.Києва 236 1789 123.9 143.7 28/94 94 Школа І-ІІІ ст. №108 міста Києва 237 1810 123.8 143.7 26/86 97 Школа І-ІІІ ст. № 232 Оболонського р-ну м.Києва 238 1822 123.7 144.5 14/46 91 Юридичний ліцей імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ 239 1837 123.6 138.9 81/301 95 Школа І-ІІІ ст. №169 Шевченківського р-ну м.Києва 240 1846 123.6 143.3 24/90 97 Середня ЗОШ №140 Святошинського р-ну м.Києва 241 1858 123.5 143.6 22/72 99 Середня ЗОШ №235 імені В’ячеслава Чорновола Святошинського р-ну м.Києва 242 1954 122.8 142.2 28/99 96 Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Спеціалізована школа № 114 з поглибленим вивченням англійської мови" Подільського р-ну м. Києва 243 1975 122.6 143.2 13/45 93 Школа І-ІІІ ст. № 170 Оболонського р-ну м. Києва 244 1978 122.6 141 44/148 96 Університетський коледж Київського університету імені Бориса Грінченка 245 1980 122.6 127.6 348/828 92 Коледж інформаційних систем і технологій Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" 246 2013 122.4 132.3 246/561 95 Середня ЗОШ №281 Святошинського р-ну м.Києва 247 2022 122.3 141.9 28/91 95 Школа І-ІІІ ст. №9 Оболонського р-ну м. Києва 248 2035 122.2 140.6 40/145 97 Економічний коледж державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" 249 2064 122.1 136.5 223/330 96 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260 міста Києва 250 2082 122 141.9 22/71 99 Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №158 м. Києва 251 2116 121.7 140.2 39/134 97 Школа І-ІІІ ст. №36 імені С.П.Корольова міста Києва 252 2126 121.6 140.8 30/98 97 КЗ "НВК "Спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням української мови - гімназія № 39 імені гетьмана України Богдана Хмельницького" Деснянського р-ну міста Києва" 253 2200 121 138 52/201 95 Школа І-ІІІ ст. № 259 Деснянського р-ну м. Києва 254 2221 120.8 139.8 29/108 95 КЗ "НВК "Спеціалізована школа І-ІІ ст. з поглибленим вивчення природничих наук - ліцей №293" Деснянського р-ну міста Києва 255 2230 120.8 140.6 20/69 97 Торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету 256 2256 120.6 126.2 390/791 93 Приватний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. "Ліцей гуманітарної освіти та комунікаційних технологій "Гармонія" 257 2260 120.6 141.3 8/24 92 Гімназія №261 м.Києва 258 2261 120.6 139.3 34/116 95 Школа І-ІІІ ст. № 134 імені Ю.О. Гагаріна Печерського р-ну м. Києва 259 2317 120.2 140.2 18/57 98 Школа І-ІІІ ст. №1 Шевченківського р-ну м.Києва 260 2331 120.1 139.4 26/85 94 Школа І-ІІІ ст. № 282 Деснянського р-ну міста Києва 261 2338 120.1 137 53/198 94 Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Спеціалізована школа №193 з поглибленим вивченням української мови і літератури" Подільського р-ну м.Києва 262 2376 119.8 136.4 62/209 94 Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу №302 м.Києва 263 2378 119.8 136.6 56/201 93 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 152 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського р-ну міста Києва 264 2387 119.7 138.8 26/93 98 Середня ЗОШ №35 Святошинського р-ну м.Києва 265 2398 119.6 137.3 46/162 93 Ліцей - інтернат №23 "Кадетський корпус" з посиленою військово-фізичною підготовкою Шевченківського р-ну м.Києва 266 2417 119.5 137.6 38/141 94 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №31 м. Києва з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу 267 2422 119.5 138.2 28/109 94 Київський коледж зв’язку 268 2423 119.5 129.4 286/548 93 Спеціалізована школа №88 Печерського р-ну м.Києва з поглибленим вивченням російської мови 269 2435 119.4 137.6 39/133 95 Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Середня ЗОШ № 262" Подільського р-ну м. Києва 270 2536 118.7 138.4 17/59 93 Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №195 ім. В.І.Кудряшова м. Києва 271 2588 118.2 135.7 47/161 94 Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Середня ЗОШ № 243" Подільського р-ну м. Києва 272 2636 117.9 137.5 18/60 97 Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Середня ЗОШ №93" Подільського р-ну м.Києва 273 2666 117.8 135.2 45/159 94 Середня ЗОШ №297 Святошинського р-ну м.Києва 274 2681 117.7 137.2 17/61 93 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №65 м. Києва з поглибленим вивченням іноземних мов 275 2686 117.6 135.7 40/126 94 Школа І-ІІІ ст. № 190 Деснянського р-ну міста Києва 276 2697 117.6 136.2 30/100 94 Школа І-ІІІ ст. №27 Шевченківського р-ну м.Києва 277 2716 117.5 136.6 22/74 93 Школа І-ІІІ ст. №168 Оболонського р-ну м.Києва 278 2717 117.5 137 16/56 95 НВК № 176 (спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням іспанської мови - суспільно-гуманітарна гімназія) імені Мігеля де Сервантеса 279 2735 117.3 135.9 31/101 94 Вищий навчальний заклад Київський міський медичний коледж 280 2744 117.3 127.3 234/533 92 Коледж мистецтв та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну 281 2781 117 126.6 280/559 92 Школа І-ІІІ ст. №29 282 2783 117 135.2 33/118 97 Середня ЗОШ №54 м.Києва 283 2796 117 136.2 18/66 95 Спеціалізована школа №210 м.Києва 284 2807 116.9 135.1 32/113 95 Відокремлений структурний підрозділ ПВНЗ "Київський міжнародний університет"-"Коледж Київського міжнародного університету" 285 2822 116.8 122.5 250/772 91 КЗ вищої освіти Київської обласної ради "Академія мистецтв" 286 2876 116.5 131.8 125/250 94 Школа І-ІІІ ст. №285 Оболонського р-ну м. Києва 287 2877 116.5 133.8 44/154 94 Школа І-ІІІ ст. №133 Печерського р-ну м. Києва 288 2914 116.3 134.8 29/94 91 Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну 289 2929 116.2 121.9 353/769 91 Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №99 м. Києва 290 2956 116 133.9 33/121 93 Середня ЗОШ №253 Святошинського р-ну м.Києва 291 2985 115.8 134.5 26/85 94 Спеціалізована школа №187 з поглибленим вивченням української та англійської мов м. Києва 292 2996 115.7 133.2 45/143 92 Школа І-ІІІ ст. № 309 Дарницького р-ну м.Києва 293 3018 115.6 131.6 65/214 93 Середня ЗОШ №162 Святошинського р-ну м.Києва 294 3020 115.6 134.1 26/89 92 Вищий навчальний заклад "Перший Київський медичний коледж" 295 3021 115.6 125 231/558 88 Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №258 м. Києва 296 3026 115.5 132.9 44/147 93 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №120 м. Києва з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу 297 3051 115.3 134 24/81 91 Середня ЗОШ №74 Солом’янського р-ну м.Києва 298 3098 115 133.5 25/89 93 Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Середня ЗОШ № 242" Подільського р-ну м. Києва 299 3115 115 133.2 26/98 94 Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Спеціалізована школа № 2 ім. Д. Карбишева з поглибленим вивченням предметів природничого циклу" Подільського р-ну м. Києва 300 3123 114.9 133.4 23/84 95 Середня ЗОШ №174 Солом’янського р-ну м.Києва 301 3177 114.6 132.6 29/109 94 Коледж хореографічного мистецтва "Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря" 302 3266 114 133 27/54 98 Школа І-ІІІ ст. №217 Дарницького р-ну м.Києва 303 3271 114 131.8 33/115 91 Середня загальносвітня школа І-ІІІ ст. № 62 304 3291 113.9 131.1 40/141 95 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 23 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського р-ну міста Києва 305 3305 113.8 129.9 57/194 92 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №265 м. Києва з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу 306 3392 113.3 131.4 27/92 95 Школа І-ІІІ ст. №151 міста Києва 307 3412 113.2 131.4 26/87 92 Київський коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету 308 3444 113 117.9 381/808 88 Середня ЗОШ №67 м.Києва 309 3515 112.6 131.2 17/58 97 Школа І-ІІІ ст. № 308 Деснянського р-ну міста Києва 310 3568 112.2 128.4 52/179 90 Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Середня ЗОШ № 45" Подільського р-ну м. Києва 311 3573 112.2 130.5 21/75 92 Приватний вищий навчальний заклад "Коледж міжнародної торгівлі" 312 3596 112.1 131.4 12/24 96 Школа І-ІІІ ст. №245 Оболонського р-ну м.Києва 313 3620 111.9 128.9 39/139 91 Середня ЗОШ №230 Святошинського р-ну м.Києва 314 3638 111.8 129.5 29/101 92 Середня ЗОШ №5 315 3651 111.7 130.4 14/51 94 Школа І-ІІІ ст. №231 Оболонського р-ну м. Києва 316 3681 111.6 128.4 42/143 95 Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Спеціалізована школа №271 з поглибленим вивченням інформаційних технологій" Подільського р-ну м.Києва 317 3704 111.5 129.3 28/93 91 Приватний вищий навчальний заклад "Фінансово-правовий коледж" 318 3718 111.4 125.6 125/276 90 Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №184 м. Києва 319 3742 111.3 128.8 27/103 94 Коледж економіки, права та інформаційних технологій Вищого навчального закладу "Університет економіки та права "КРОК" 320 3749 111.2 118.3 291/676 91 Середня ЗОШ №50 Святошинського р-ну м.Києва 321 3788 111.1 128.9 26/88 93 Київський спортивний ліцей-інтернат міського підпорядкування 322 3798 111 125 76/285 93 Школа І-ІІІ ст. № 226 Оболонського р-ну м. Києва 323 3805 111 126.3 61/216 92 Школа І-ІІІ ст. № 248 Деснянського р-ну міста Києва 324 3806 111 127.5 42/151 90 Дочірнє підприємство "Київський хореографічний коледж" 325 3824 110.9 129.5 20/46 96 Школа І-ІІІ ст. № 275 імені Кравчука Володимира Деснянського р-ну міста Києва 326 3856 110.7 128.9 17/64 98 Коледж інженерії та управління Національного авіаційного університету 327 3875 110.6 119.1 275/591 91 Середня ЗОШ №26 м.Києва 328 3880 110.6 129.1 15/52 96 Середня ЗОШ №69 Солом’янського р-ну м.Києва 329 3881 110.6 128.6 21/71 92 Заклад загальної середньої освіти №83 Святошинського р-ну м.Києва 330 3890 110.5 129 15/51 94 Державний вищий навчальний заклад "Київський коледж легкої промисловості" 331 3906 110.4 124.2 140/293 94 ЗОШ-інтернат спортивного профілю ІІ-ІІІ ст. Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного" 332 3980 110 122.5 103/357 92 Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №126 м. Києва 333 3986 109.9 126.9 34/120 88 Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №180 м. Києва 334 4003 109.9 126.7 35/126 89 Школа І-ІІІ ст. №150 міста Києва 335 4066 109.4 128.2 7/26 92 Школа І-ІІІ ст. №289 Дарницького р-ну міста Києва 336 4085 109.3 127.7 12/46 91 Вечірня (змінна) школа №7 Святошинського р-ну м.Києва 337 4110 109.2 127.1 27/70 93 Державний вищий навчальний заклад "Київський електромеханічний коледж" 338 4147 108.9 122 166/322 92 Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м. Києва 339 4255 108.4 125.5 29/107 93 Школа І-ІІІ ст. № 238 Деснянського р-ну міста Києва 340 4299 108.2 123.8 54/179 87 Школа І-ІІІ ст. № 276 Деснянського р-ну міста Києва 341 4342 107.9 125.2 27/89 91 Школа І-ІІІ ст. № 294 Деснянського р-ну міста Києва 342 4363 107.8 125.5 19/70 90 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 189 з поглибленим вивченням англійської та німецької мови Деснянського р-ну міста Києва 343 4367 107.8 124.9 28/96 90 Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №42 м. Києва 344 4390 107.7 124.5 28/111 89 Коледж бізнесу та аналітики національної академії статистики, обліку та аудиту 345 4396 107.7 124.6 49/104 92 Середня ЗОШ №46 м.Києва 346 4406 107.6 124.8 26/93 90 Коледж ресторанного господарства Національного університету харчових технологій 347 4457 107.3 117.3 215/486 91 Середня ЗОШ №223 Святошинського р-ну м.Києва 348 4476 107.2 124.6 23/76 89 Бізнес-коледж приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" 349 4481 107.2 123.1 93/152 91 Школа І-ІІІ ст. №236 міста Києва 350 4488 107.1 124.3 24/86 88 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №96 ім.О.К.Антонова 351 4516 107 124.8 16/55 93 Спеціалізована школа №14 імені українського професора Грушевського Сергія Федоровича Оболонського р-ну м.Києва 352 4518 107 123.9 28/101 86 Школа І-ІІІ ст. № 119 Деснянського р-ну міста Києва 353 4522 106.9 123.4 37/122 92 Школа І-ІІІ ст. №266 Дарницького р-ну м.Києва 354 4566 106.6 122.9 50/131 91 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 313 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Деснянського р-ну міста Києва 355 4579 106.6 124.3 17/59 86 НВК №299 356 4663 106.1 124.5 6/18 89 Середня ЗОШ №222 Святошинського р-ну м.Києва 357 4681 106.1 123.9 14/46 93 Вечірня (змінна) школа №3 м.Києва 358 4720 105.8 123.2 21/67 88 Коледж "Освіта" вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 359 4728 105.8 119.4 145/270 93 Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка 360 4753 105.6 117.8 142/345 88 Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету 361 4755 105.6 114.8 224/523 89 Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №201 м. Києва 362 4814 105.2 122.7 19/54 93 Спеціалізована школа І- ІІІ ст. №188 м. Києва з поглибленим вивченням російської мови 363 4820 105.1 122.2 23/77 87 ТОВ "Політико-правовий коледж "АЛСКО" 364 4824 105.1 122.5 32/62 92 Середня ЗОШ №55 Святошинського р-ну м.Києва 365 4868 104.9 122.1 20/68 88 Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням української мови та літератури №127 Дарницького р-ну м.Києва 366 4892 104.7 121.3 25/96 91 Київський коледж Приватного вищого навчального закладу "Університет сучасних знань" 367 4897 104.7 122.3 19/46 93 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №234 м.Києва з поглибленим вивченням економіки і права 368 4903 104.6 120 43/164 86 Школа І-ІІІ ст. №256 Оболонського р-ну м.Києва 369 5008 104 120.3 30/105 90 Школа І-ІІІ ст. №111 імені С.А.Ковпака Дарницького р-ну м.Києва 370 5018 103.9 119.8 37/128 85 Спеціальна школа-інтернатІ-ІІІ ст. №4 Оболонського р-ну м. Києва 371 5110 103.5 121.3 7/24 96 Школа І-ІІІ ст. № 95 Шевченківського р-ну м.Києва 372 5135 103.3 119.8 25/94 88 Школа І-ІІІ ст. №280 Дарницького р-ну м.Києва 373 5166 103.1 119.8 24/80 88 Медично-фармацевтичний коледж ПВНЗ "Міжнародна академія екології та медицини" 374 5177 103.1 120.7 7/28 96 Київський коледж міського господарства Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського 375 5359 101.9 114.7 132/287 89 Школа І -ІІІ ст. № 292 імені гетьмана України Івана Мазепи Деснянського р-ну міста Києва 376 5400 101.6 117.9 26/91 85 Середня ЗОШ №205 Святошинського р-ну м.Києва 377 5412 101.5 118.4 18/58 86 Спеціалізована християнська ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов "Ріка життя" 378 5418 101.5 118.6 12/42 88 Школа І-ІІІ ст. №37 міста Києва 379 5440 101.4 118 19/68 90 Київський технікум електронних приладів 380 5502 101 112.3 189/369 86 Приватний вищий навчальний заклад "Деснянський економіко-правовий коледж при Міжрегіональній Академії управління персоналом" 381 5504 101 116.9 52/101 91 Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №182 м. Києва 382 5510 100.9 117.5 18/65 83 Школа І-ІІІ ст. № 270 Деснянського р-ну міста Києва 383 5514 100.9 117.3 25/78 86 Школа І-ІІІ ст. №122 міста Києва 384 5553 100.8 117.6 16/55 89 Середня ЗОШ №215 Святошинського р-ну м.Києва 385 5649 100.2 116.6 21/73 82 Школа І-ІІІ ст. № 300 Деснянського р-ну міста Києва 386 5696 99.9 116.2 21/73 89 Школа І-ІІІ ст. № 321 Деснянського р-ну міста Києва 387 5764 99.5 115.3 24/93 82 Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Середня ЗОШ № 10" Подільського р-ну м. Києва 388 5778 99.4 116.1 15/48 85 Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №81 м. Києва 389 5859 98.9 114.3 36/112 81 Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №66 м. Києва 390 5894 98.6 113.2 44/158 87 Школа І-ІІІ ст. № 218 Деснянського р-ну міста Києва 391 5998 98 114.3 17/55 84 Приватний вищий навчальний заклад "Економіко-правовий технікум при Міжрегіональній Академії управління персоналом" 392 6061 97.7 110.2 130/272 88 Коледж вищого навчального закладу "Київський університет ринкових відносин" 393 6104 97.3 113.4 25/56 88 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням французької мови № 110 імені К.Гапоненка міста Києва 394 6122 97.1 113.4 15/47 81 Економіко-технологічний коледж ПВНЗ "Київський інститут бізнесу та технологій" 395 6210 96.5 108.6 81/290 84 Коледж ПВНЗ "Міжнародний науково-технологічний університет імені академіка Юрія Бугая" 396 6231 96.4 111 71/136 88 Школа І-ІІІ ст. № 249 Деснянського р-ну м. Києва 397 6243 96.4 112 21/75 84 Спеціалізована школа №131 Святошинського р-ну м.Києва 398 6363 95.5 110.7 28/97 84 Державний вищий навчальний заклад "Київський транспортно-економічний коледж" Національного транспортного університету 399 6384 95.3 103 283/565 82 Київський коледж транспортної інфраструктури 400 6400 95.2 108.8 102/189 88 Школа І-ІІІ ст. №175 ім.В Марченка Шевченківського р-ну м.Києва 401 6435 94.9 109.9 30/103 83 КЗ "Вечірня (змінна) школа ІІ-ІІІ ст. №18" Деснянського р-ну міста Києва 402 6479 94.6 110.3 19/59 85 Вищий навчальний заклад "Київський авіаційний технікум" 403 6530 94.3 108.7 76/132 84 Школа І-ІІІ ст. № 213 Деснянського р-ну міста Києва 404 6537 94.2 109.2 26/96 85 Економіко- правовий коледж Київського кооперативного інститута бізнесу і права 405 6600 93.8 105.6 139/287 83 Середня ЗОШ №12 м. Києва 406 6645 93.5 109 14/54 87 Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №224 м. Києва 407 6689 93.1 108.3 20/75 79 Вищий навчальний заклад "Київський медичний коледж №3" 408 6758 92.7 101.3 231/488 79 Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №146 м. Києва 409 6761 92.7 107.7 25/82 84 Приватний вищий навчальний заклад "Мистецький коледж художнього моделювання та дизайну" 410 6774 92.6 105.6 101/204 80 Школа І-ІІІ ст. №199 Шевченківського р-ну м.Києва 411 6781 92.5 107.3 27/94 84 Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №11 м. Києва 412 6798 92.4 107.7 17/61 85 Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №103 м. Києва 413 6886 91.8 106.6 23/86 81 Навчально-професійний центр "Академія мистецтва краси" 414 6895 91.8 104.4 111/221 85 Середня ЗОШ №13 імені І.Хитриченка Святошинського р-ну м.Києва 415 7024 90.7 105.1 28/98 81 Коледж морського і річкового флоту Державного університету інфраструктури та технологій 416 7034 90.6 100.8 173/365 80 Коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка 417 7083 90.2 103 84/196 78 Школа ІІ-ІІІ ст. №319 імені Валерія Лобановського міста Києва 418 7196 89.3 101.2 73/238 81 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням української мови та літератури № 273 міста Києва 419 7316 88.2 103 14/48 81 Відокремлений структурний підрозділ Київський індустріальний коледж Київського національного університету будівництва і архітектури 420 7344 87.9 99.5 132/252 79 Коледж Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" 421 7391 87.4 100.5 72/147 76 Державний професійно-технічний навчальний заклад "Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва" 422 7452 86.9 98.9 93/213 80 Київський транспортно-технологічний коледж Державного університету інфраструктури та технологій КТТК ДУІТ 423 7515 86.4 100.1 55/98 81 ТОВ "Гімназія "Наше майбутнє" Шевченківського р-ну міста Києва 424 7564 85.8 100.6 7/24 75 Державний навчальний заклад" Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою" 425 7617 85.3 88.8 275/832 74 Вище професійне училище № 33 м. Києва 426 7662 84.8 93.5 170/429 79 Київське вище професійне училище будівництва і дизайну 427 8074 80.8 90.4 130/326 75 Вище професійне училище Національного авіаційного університету 428 8316 77.8 87.9 76/267 74 Державний вищий навчальний заклад" Київський механіко-технологічний коледж" 429 8317 77.8 86.5 182/374 70 Державний навчальний заклад "Центр професійної освіти інформаційних технологій, поліграфії та дизайну м.Києва" 430 8501 75.1 84.2 128/311 69 Державний вищий навчальний заклад "Київський енергетичний коледж" 431 8502 75.1 86.9 99/103 73 Київське вище професійне училище швейного та перукарського мистецтва 432 8516 74.9 83.7 151/330 72 Вечірня (змінна) школа №20 Солом’янського р-ну м.Києва 433 8564 74.2 86.9 10/29 72 Приватний Вищий навчальний заклад "Міжнародний коледж Святого Луки" 434 8642 72.7 84.1 53/106 70 Державний професійно-технічний навчальний заклад "Київське вище професійне училище машинобудування та комп’ютерно-інтегрованих технологій" 435 8721 71.2 80.4 94/269 69 Вечірня середня школа ІІ-ІІІ ст. №4 м. Києва 436 8740 70.9 82.8 16/51 67 Київський професійний енергетичний ліцей 437 8766 70.5 80.6 77/191 69 Державний навчальний заклад "Київський центр професійно-технічної освіти" 438 8859 68.8 78.4 92/212 67 Державний навчальний заклад "Київське регіональне вище професійне училище будівництва" 439 8891 68.1 76.2 138/327 66 Київське вище професійне училище технологій та дизайну одягу 440 8892 68.1 77.3 103/232 66 Вечірня (змінна) школа ІІ-ІІІ ст. № 8 "Школа самоосвіти" Печерського р-ну м. Києва 441 8909 67.7 79 19/48 63 Вище професійне училище № 25 м. Києва 442 8914 67.6 75.9 128/307 66 Економіко-юридичне училище Київського університету туризму економіки і права 443 8956 66.9 78.1 26/49 65 Державний професійно-технічний навчальний заклад "Київське вище професійне училище водного транспорту" 444 9053 64.7 73.7 78/214 64 Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України 445 9091 64.1 73.3 85/187 63 Київське вище професійне училище деревообробки 446 9134 63.2 71.6 121/250 61 Школа І-ІІІ ст. № 212 Деснянського р-ну м.Києва 447 9277 59.4 69.2 18/63 57 Київське вище професійне училище залізничного транспорту ім.В.C.Кудряшова 448 9317 58 65.7 90/243 56 Київський професійний ліцей транспорту 449 9333 57.3 65.4 87/202 57 Державний навчальний заклад "Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва" 450 9352 56.5 64.6 82/181 57 Київський професійний ліцей будівництва і комунального господарства 451 9430 54.2 61.3 135/249 53 Спеціальна школа-інтернат І-ІІІ ст. № 9 міста Києва 452 9474 52.4 61.6 8/12 58 Державний навчальний заклад "Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації" 453 9478 52.3 60 98/163 54 Київське вище професійне училище будівництва і архітектури 454 9659 45.4 52.7 51/88 47 Київський професійний будівельний ліцей 455 9821 37.5 42.5 113/236 39

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