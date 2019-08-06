Більше 75% абітурієнтів отримали місця в бажаних університетах: МОН про вступ 2019

Цьогорічні вступники більш виважено підходили до вибору спеціальності та вишу, а завдяки механізму "місце йде за студентом" більш як три чверті – 75,4% – рекомендованих до зарахування отримали місця в бажаних університетах.

Тобто це ті університети, які вступники ставили за 1-м або за 2-м пріоритетом.

Вступ 2019, МОН розповіло результати

Про це розповіла Міністерка освіти і науки Лілія Гриневич під час підсумкової пресконференції щодо результатів вступу-2019.

"Це означає, що механізм широкого конкурсу (це розподіл бюджетних місць не серед закладів освіти, а серед найкращих вступників - УП) виправдовує себе і дає не просто можливість абітурієнту з високими балами ЗНО отримати місце держзамовлення, а й отримати його в тому університеті і на тій спеціальності, про які вони мріють", – каже Гриневич.

За її словами, порівняно з минулорічною кампанією, зросла кількість вступників та електронних кабінетів, які вони створили, але зменшилась кількість заяв.

Вступ 2019: статистика МОН пооказує, що абітурієнти здебільшого потрапили у виші, в які хотіли

Якщо торік створили 162 тисячі кабінетів та подали 914 тисяч заяв, то цього року – 168 тисяч кабінетів і 831 тисяч заяв. Цікаво, що на бюджет кількість заяв та спеціальностей залишились незмінними з минулого року.

Заяв подавали менше

При цьому за 6-м та 7-м пріоритетами – найменша кількість вступників отримує рекомендації до зарахування і найбільша частка відмовляється від наданого місця держзамовлення.

За 6-м та 7-м пріоритетом місця отримали лише 3,1% та 2,5% рекомендованих до зарахування, а відсоток відмов за цими пріоритетами понад 35%.

6 і 7 пріоритети показали себе неефективними

Тому Гриневич вважає, що слід змінити умови прийому наступного року.

Цьогоріч абітурієнт міг подати на бюджет 7 заяв на 4 спеціальності.

МОН хоче, щоб за спеціальностями обмеження не було, а абітурієнт мав 5 заяв.

Кожну він на власний розсуд зможе подати у будь-який виш та на будь-яку спеціальність.

Нагадаємо, що 1 серпня оприлюднили список зарахованих на бюджет.

Рекомендації до зарахування на бюджет отримали 60 тисяч 354 вступники на базі 11-ти класів.

З них до 1 серпня намір навчатися на бюджеті підтвердили 52 тисячі 561 вступник, тобто 87,1% від усіх рекомендованих.

Рекомендації до зарахування на бюджет

Терміни зарахування на контракт визначає кожен заклад вищої освіти окремо, однак воно може тривати до 30 вересня.

А ось іще кілька показових результатів:

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