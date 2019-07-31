10 найпопулярніших спеціальностей 2019 року: перші підсумки вступної кампанії

Вступна кампанія до університетів добігає кінця.

31 липня понад 60 тисяч вступників мають принести до вишів оригінали документів, щоб бути зарахованими на бюджет.

Вступна кампанія до університетів добігає кінця

Міністерство освіти та науки вже підбиває перші підсумки.

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10 спеціальностей з найвищими прохідними балами 2019 року: 1. Міжнародне право – 194,25 2. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 194,004 МОН та 186,25 Мінкульт 3. Міжнародні економічні відносини – 190,84 Реклама: 4. Стоматологія – 189,176 5. Політологія – 189,125 6. Журналістика – 188,75 МОН та 181,662 Мінкульт 7. Медична психологія – 186,9 (МОЗ) 8. Культурологія – 185,691 МОН та 172,176 Мінкульт 9. Історія та археологія – 185,05 10. Публічне управління та адміністрування – 183,804

Йдеться про вступ за широким конкурсом на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування) на денну форму навчання.

Щоб пройти на бюджет, більш як 180 балів також знадобилося вступникам на "Право", "Інженерію програмного забезпечення", "Економіку", "Сферу обслуговування", низку спеціалізацій "Філології".

Порівняно з 2018 роком у Топ-10 спеціальностей є такі зміни:

знизилися прохідні бали на "Менеджмент соціокультурної діяльності" та "Фармація, промислова фармація", які торік посідали 4-ту та 9-ту сходинки відповідно (цього року прохідний бал на них менший за 180).

піднялися "Медична психологія" та "Публічне управління та адміністрування".

Уже в найближчі 15-20 років і в Україні, і в світі будуть затребувані зовсім нові спеціалісти, які не лише розбиратимуться у своїй галузі, а й матимуть крос-галузеву спеціалізацію, зазначають спеціалісти.

Спеціалізоване видання Trade Schools Colleges Universities наводить 51 професію майбутнього, яка забезпечить найкращу кар’єру до 2020 року та надалі.

Багато завтрашніх робочих місць, ймовірно, будуть результатом сьогоднішнього науково-технічного прогресу.

Багато професій перетворяться на щось зовсім нове, або й зовсім зникнуть.

Видання публікує отакий актуальний перелік:

15 вакансій, які вже вже існують

та будуть затребувані до 2026 року

1. Технік із сонячної енергії

Сонячна енергетика і надалі буде важливою частиною переходу людства до чистого енергоносія. Вартість сонячної енергії постійно падає з року в рік, тому вона стає набагато доступнішою для бізнесу та власників будинків.

По всьому світу фахівці з сонячної енергії користуються стабільною зайнятістю у зростаючій галузі.

У США приблизно 30 000 робочих місць для "сонячних" техніків можуть стати доступними протягом десятиліття (2016 – 2026). Середня щорічна оплата за цю професію у 2018 році становила $42 680

2. Технік вітроенергетики

Оскільки зміни клімату загрожують серйозною шкодою світу, то вкрай важливо перейти до чистого джерела енергії.

Скорочення викидів вуглецю та метану означає відхід від джерел викопного палива, таких як нафта, вугілля та природний газ. Це означає, що енергія вітру, ймовірно, буде майбутнім.

Близько 14 000 відкритих вакансій можуть бути створені для техників вітроенергетики протягом десятиліття (2016 – 2026). Середня зарплата в цій галузі у 2018 році склала $54 370.

3. Медична сестра

Через старіння та довшу тривалість життя система охорони здоров’я може не справлятися із кількістю пацієнтів у майбутньому.

У багатьох регіонах може виникнути сильна нестача лікарів. Там при нагоді стануть медсестри, які отримають правильну вищу освіту.

У 2018 році середня щорічна оплата праці медичних сестер становила $107 030. Між 2016 та 2026 роками може бути створено близько 144 000 відкритих робочих місць.

Придивіться також до цих професій:

4. Розробник програмного забезпечення

5. Фізіотерапевт

6. Аналітик даних

7. Спеціаліст з цифрового контенту

8. Аналітик з цифрової безпеки

9. Розробник в технології блокчейну

10. Диспетчер безпілотника

11. Фахівець з "розумних" будівель

12. Фахівець з 3D-друку

13. Розробник з доповненої реальності

14. Радник з питань особистої приватності

15. Спеціаліст з міського сільського господарства

16. Генний інженер

17. Гід з питань персональної освіти

18. Менеджер, який допоможе завершити життя і виконає останні бажання посмертно

19. Дизайнер аватарів

20. Фахівець з відновлення вимерлих видів

Ось також професії майбутнього, які радять опановувати у різних галузях:

Біотехнології

Урбаніст-еколог;

Архітектор живих систем;

Системний біотехнолог;

Біофармаколог;

ГМО-агроном;

СІТІ-фермер;

Медицина

ІТ Медик;

Архітектор медичного обладнання;

Біоетик (спеціаліст із нормативно-правових та етичних аспектів)

Генетичний консультант;

Клінічний біоінформатик;

Медичний маркетолог;

R&D менеджер охорони здоров’я (спеціаліст із комунікацій);

Молекулярний дієтолог;

Оператор медичних роботів;

ІТ-генетик;

Спеціаліст із кіберпротезування;

Спеціаліст із кристалографії (спеціаліст із використання кристалів у медицині);

Проектант життя медичних закладів (професіонал із розробки життєвого циклу лікарень);

Експерт із персоніфікованої медицини (спеціаліст, що досліджує генетичну карту пацієнта та розробляє індивідуальні програми його супроводу, а також пропонує відповідні страхові медичні продукти);

Консультант із здорового старіння;

Мережевий лікар (лікар, що ставитиме діагнози он-лайн).

Енергетика та її накопичення

Менеджер із модернізації;

Розробник систем мікрогенерації;

Метеоенергетик;

Проектант систем рекуперації;

Спеціаліст із локальних систем енергопостачання;

Дизайнер портативних пристроїв (одяг, взуття тощо);

Проектант енергонакопичувальних пристроїв.

Енергомережі та управління енергоспоживанням

Маркетолог енергетичних ринків;

Захисник прав споживачів електроенергії;

Енергоаудитор;

Розробник систем енергоспоживання;

Системний інженер інтелектуальних мереж;

Енергозаправник;Контролер енергомереж для розподіленої енергетики.

Транспорт

Оператор автоматизованих транспортних систем;

Інженер із безпеки транспортних мереж;

Оператор крос-логістики;

Проектувальник інтермодальних транспортних вузлів (розробляє системи пересадки з одного транспортного засобу на інший);

Технік інтермодальних транспортних систем;

Будівник "Розумних" доріг;

Проектувальних композитних конструкцій для транспортних засобів;

Проектувальних високошвидкісних залізничних колій;

Архітектор інтелектуальних систем управління.

Сюди ж можна віднести и кілька професій пов’язаних із водним транспортом та авіації:

Портовий еколог;

Системний інженер морської інфраструктури;

Спеціаліст із навігації в умовах Арктики;

Проектувальник інтерфейсів безпілотної авіації;

Інженер із виробництва малої авіації;

Аналітик експлуатаціонних даних;

Проектувальних дерижаблів;

Проектувальних інфраструктури для повітряного плавання;

Розробник інтелектуальних систем управління динамічною диспетчирезацією;

Космобіолог;

Космогеолог;

Менеджер космотуризму.

Освіта

Модератор;

Розробник освітніх траекторій;

Тьютор;

Організатор проектного навчання;

Координатор освітніх он-лайн платформ;

Ментор стартапів;

Ігромастер:

Ігровикладач;

Тренер із майнд-фітнесу.

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