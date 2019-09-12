Радуцький хоче контролювати всю медицину та нав’язує команду Скалецькій – Супрун

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12 вересня 2019

Зоряна Скалецька не була готова зайти як міністр в Міністерство охорони здоров’я, вона не має своєї команди і не знає, де взяти людей.

Про це в інтерв’ю lb.ua розповіла колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун.

"Їх (людей в команду, – УП) їй нав’язує Радуцький (Михайло Радуцький, голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, – УП), який хоче контролювати всю медичну сферу без того, щоб брати на себе відповідальність.

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Бо він не буде підписувати документи, документи буде підписувати міністр".

 Уляна Супрун, колишня очільниця МОЗ. Фото lb.ua

За словами Супрун, Радуцький прийшов від приватного медичного бізнесу:

"Він лише цим займався в Україні, і ніколи не бачив, як реформа охорони здоров’я відбувається в інших країнах.

Думаю, що його інтерес заробляти гроші. Бо чим інакше пояснити рішення змінювати курс на те, щоб якісь приватні страхові оплачували медичні послуги. Це, по-перше, неможливо. По-друге, це не дасть можливості надавати в справедливій спосіб медичну допомогу всім громадянам.

Крім того, Радуцький завжди хотів бути частиною тусовки, групи елітних лікарів, медичної спільноти. І зараз він цю мрію реалізовує, пригортає до себе багато людей, для яких професійність, справедливість і чесність не є цінними. Для них важливі тільки бізнес і гроші".

Михайло Радуцький, голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги
та медичного страхування. Фото zhitomir.info

Супрун сподівається, що  продовжать розпочате, чого вимагає Закон України та всі підзаконні акти, які були прийняті: 

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"Те, чого вимагають 28 мільйонів українців, які вже мають свого сімейного лікаря, і 25 тисяч сімейних лікарів, яким дуже комфортно працювати за новими правилами. 

Те, чого вимагають міжнародні партнери, які вклали дуже багато зусиль і дуже багато коштів в те, щоб відбувалися зміни. 

Також цього вимагають лікарі в лікарнях, які хочуть, аби з нового року в них теж почалися зміни. 

І, в кінці кінців, пацієнти, які хочуть вчасно отримувати медичну допомогу і не боятися, що треба буде продавати машину, аби заплатити лікарю".

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