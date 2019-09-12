Радуцький хоче контролювати всю медицину та нав’язує команду Скалецькій – Супрун

Зоряна Скалецька не була готова зайти як міністр в Міністерство охорони здоров’я, вона не має своєї команди і не знає, де взяти людей.

Про це в інтерв’ю lb.ua розповіла колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун.

"Їх (людей в команду, – УП) їй нав’язує Радуцький (Михайло Радуцький, голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, – УП), який хоче контролювати всю медичну сферу без того, щоб брати на себе відповідальність.

Бо він не буде підписувати документи, документи буде підписувати міністр".

Уляна Супрун, колишня очільниця МОЗ. Фото lb.ua

За словами Супрун, Радуцький прийшов від приватного медичного бізнесу:

"Він лише цим займався в Україні, і ніколи не бачив, як реформа охорони здоров’я відбувається в інших країнах.

Думаю, що його інтерес – заробляти гроші. Бо чим інакше пояснити рішення змінювати курс на те, щоб якісь приватні страхові оплачували медичні послуги. Це, по-перше, неможливо. По-друге, це не дасть можливості надавати в справедливій спосіб медичну допомогу всім громадянам.

Крім того, Радуцький завжди хотів бути частиною тусовки, групи елітних лікарів, медичної спільноти. І зараз він цю мрію реалізовує, пригортає до себе багато людей, для яких професійність, справедливість і чесність не є цінними. Для них важливі тільки бізнес і гроші".

Михайло Радуцький, голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги

та медичного страхування. Фото zhitomir.info

Супрун сподівається, що продовжать розпочате, чого вимагає Закон України та всі підзаконні акти, які були прийняті:

"Те, чого вимагають 28 мільйонів українців, які вже мають свого сімейного лікаря, і 25 тисяч сімейних лікарів, яким дуже комфортно працювати за новими правилами.

Те, чого вимагають міжнародні партнери, які вклали дуже багато зусиль і дуже багато коштів в те, щоб відбувалися зміни.

Також цього вимагають лікарі в лікарнях, які хочуть, аби з нового року в них теж почалися зміни.

І, в кінці кінців, пацієнти, які хочуть вчасно отримувати медичну допомогу і не боятися, що треба буде продавати машину, аби заплатити лікарю".

Читайте також:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на нашій сторінці у Facebook.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.