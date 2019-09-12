Богатирьова повертається через своїх людей в МОЗ і комітеті Радуцького – Супрун

Колишня очільниця МОЗ часів Януковича Раїса Богатирьова уже зараз повертається в медицину через "своїх людей, які стають радниками в міністерстві та в комітеті охорони здоров’я".

Про це в інтерв’ю lb.ua розповіла колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун.

Фото Макса Левіна

"Не думаю, що вона повернеться на якусь офіційну посаду, але для того, щоб впливати на ситуацію, не обов’язково мати офіційну посаду.

Достатньо мати свого Підтуркіна, який буде працювати на рівні комітету Верховної Ради".

Колишній радник Богатирьової Дмитро Підтуркін працює помічником нардепа Валерія Дубіля, який є першим заступником голови парламентського комітету з питань здоров’я нації.

Супрун додала, що МОЗ передавав дані по діяльності Богатирьової правоохоронним органам у 2014-2015 роках.

Тоді докази були передані в Генпрокуратуру, а до МОЗ вона потім зверталася за додатковою інформацією.

"Здебільшого ці документи стосувалися закупівель ліків або вакцин. Ми подавали ціни, які були на той момент.

Показати, що міністерство купувало ліки за завищеними цінами, зафіксувати злочин - це вже мала зробити прокуратура.

Хоча я маю сказати, що так, якщо порівняти ціни і врахувати курс долара, то виходить, що зараз ми купуємо ліки набагато дешевше, ніж купував МОЗ в часи Богатирьової".

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