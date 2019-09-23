У проекті Бюджету 2020 підвищення зарплат освітянам наразі нема, треба додаткових 45 млрд – Новосад

На виконання постанови про підвищення зарплат освітянам від 20 до 70% потрібно додаткових 45 мільярдів гривень.

Про це в інтерв’ю "Українській правді. Життя" розповіла нова міністерка освіти та науки Ганна Новосад.

Нагадаємо, що цей документ за два тижні до виборів ухвалив попередній уряд Гройсмана. Експерти назвали це рішення популістичним, оскільки воно потребує значних коштів з бюджету.

Виконання постанови лягло на плечі уряду Гончарука.

"Ми зараз з Мінфіном, з прем'єром думаємо, як знайти ці кошти і де", - розповіла Новосад. - Є різні оцінки, яка це сума. Мінфін давав зведену інформацію з регіонів, що це додаткових майже 45 млрд грн".

Фото Дмитра Ларіна, УП

За словами Новосад, для української економіки це "гігантські кошти, які треба звідкись витягнути, у когось їх забрати" і віддати освітянам.

"Я як міністр освіти була б дуже рада так зробити, але інші міністри, мабуть, не дуже зрозуміють.

Працюємо з Мінфіном, з прем'єром, щоб підвищити зарплати освітянам, але найближчим часом буде трошки інший інструмент, як це зробити".

Міністерка обіцяє, що рішення буде до другого читання Бюджету.

УП запитала Ганну, чи не ображена вона на Лілію Гриневич і попередній уряд за те, що вони прийняли таку постанову.

Адже вони ухвалили документ, який складно втілити, і негатив щодо того, що підвищення зарплати з 1 січня 2020 року не буде, виллється на неї як на нового міністра.

"Я не можу бути ображеною на Лілію Михайлівну, в нас є природні наміри як в міністрів, аби зарплати в освітян були вищими.

Можливо, тут мав прем'єр трішечки по-інакшому керувати цією ситуацією і, наприклад, не підписувати саму постанову в останній вечір перед призначенням нового Уряду, а підписати її хоча б трохи раніше.

Складність у тому, що зараз нам потрібно пояснювати, чому постанова не врахована в проекті Бюджету.

Якби в постанові сказали, з яких джерел можна взяти ці десятки мільярдів гривень, було б легше. Сподіваюся, ці кошти знайдуть".