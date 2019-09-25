"Це 100% фейк": радник міністра про російські соцмережі в МОЗ

Радник міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької Дмитро Раімов стверджує, що історія з доступом до російських соцмереж у будівлі МОЗ - неправдива.

Про це він повідомив на брифінгу журналістам.

Ось його версія подій:

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"Минулого тижня у п’ятницю міністр, заступник і радник проводили зустріч з громадськістю. Там один з присутніх сфотографував на телефоні, що в нього відкриваються російські соцмережі. Вона потрапляє в новини.

Це 100% фейк. Не міністр і нова команда МОЗ займаються закупкою туалетного паперу, ручок, ним займається держсекретар. Інтернет ми отримали, який є, з того часу нічого не змінились.

Ми звернулися через держсекретаря до провайдера Gigatrans, який повідомив: у них заблоковані соцмережі. Але повідомляють, що будь-хто може зайти в російські соцмережі через VPN.

Навіщо цей фейк поширювали, з якою метою намагались підставити політичну команду - питання до людей, які це робили".

Нагадаємо, що публічно про це повідомила керівниця експертної групи eHealth Міністерства охорони здоров’я України Анастасія Халєєва:

"Російські соцмережі в МОЗ. На жаль, не фейк.

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Вчора соцмережами поширювалась інформація, що у wifi мережі МОЗ працюють заборонені рішенням РНБО російські соціальні мережі. Тому, перше що я зробила, коли прийшла на роботу сьогодні зранку – перевірила цю інформацію. Так, це правда".

Доступ до них відкривався через робочий Wi-fi.

Цю інформацію УП підтверджували декілька джерел у МОЗ. Одне з джерел у міністерстві повідомило УП, що зараз Вконтакті і Однокласники не відкриваються, але mail.ru через робочий wi-fi працює.