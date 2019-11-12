Рада попередньо підтримала заборону пластикових пакетів в Україні

Верховна Рада підтримала ідею зменшення кількості використання пластикових пакетів на території України.

За відповідний законопроєкт 2051-1 проголосувало 365 депутатів.

Вам пакетик більше не треба! Фото VadymVasenin/Depositphotos

Щороку кожен українець використовує близько 500 поліетиленових пакетів, йдеться у пояснювальній записці законопроєкту.

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Для порівняння: у ЄС цей показник наближається в середньому до 90 пакетів.

При цьому в Україні лише близько 6% від загального числа використаних людиною пакетів за рік будуть направлені на переробку.

Основною альтернативою пластиковим пакетам у світі є біорозкладні пакети.

24 жовтня 2018 року Європарламент підтримав запровадження в ЄС заборони на використання всіх одноразових виробів із пластику до 2021 року: тонких пластикових пакетів, соломинок для пиття, ватних паличок, а також пластикових столових приборів, стаканчиків і тарілок.

Автори законопроекту 2051-1 пояснюють, що недостатнє законодавче регулювання в Україні спричинило колізію: споживачі вводяться в оману й вважають, що пакет, який вони купують, не шкодить довкіллю.

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Проектом передбачається:

Заборона розповсюдження пластикових пакетів в об’єктах роздрібної торгівлі та об’єктах ресторанного господарства товщиною до 50 мкм з 1 січня 2022 року.

Це обмеження не буде поширюватися на біорозкладні пластикові пакети та надлегкі пластикові пакети шириною до 225 мм (без бокових складок), глибиною до 345 мм (з урахуванням бокових складок), довжиною до 450 мм (з урахуванням ручок), призначені для пакування та (або) транспортування свіжої риби і м’яса та продуктів з них, а також сипучих продуктів, льоду, які розповсюджуються у об’єктах роздрібної торгівлі в якості первинної упаковки.

Також законопроєкт пропонує заборонити:

– розповсюдження оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів в об’єктах роздрібної торгівлі та об’єктах ресторанного господарства з 1 січня 2022 року. Цей тип пакетів при розкладанні залишає після себе мільйони мікроскопічних часток пластику, які не зникають.

– схиляння споживачів до купівлі пластикових пакетів.

Ось це – наше майбутнє. Фото VadimVasenin/Depositphotos

Крім того, планують запровадити:

– обов'язкове маркування біорозкладних пластикових пакетів на відповідність Національним стандартам ДСТУ EN 14995:2018, ДСТУ EN 13432:2015. – стимулювання виробництва біорозкладних пластикових пакетів.

За порушення норм закону передбачається відповідальність:

– у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-3400 грн),

– у розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-8500 грн, за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення).

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