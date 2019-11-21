Українці – одні з лідерів серед антисемітів у Європі. Дослідження

Українці стали другими у рейтингу антисемітських настроїв у Європі.

Це показало дослідження, яке провела Антидефамаційна ліга, повідомляє Assosiated Press.

Опитали більше 9000 людей із 18 країн, серед яких 14 – європейські.

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Респондентів запитували, чи вважають вони певні негативні стереотипи "ймовірно правдивими" або "ймовірно помилковими".

Вважалося, що ті, для кого від 6 до 11 пунктів були правдивими, підживлюють антисемітські настрої.

Результати показали, що антисемітські настрої найбільше поширені в Польщі.

З 37% у 2015 році вони виросли до 48% у 2019-му.

В Україні рівень антисемітизму у 2016 році був 32%. У 2019-му – вже 46%.

Третьою стала Угорщина – антисемітські настрої у 42% жителів у 2019-му, порівняно з 40% у 2016 році.

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Останнім часом уряди всіх трьох країн критикували єврейські групи, хоча всі вони заперечують антисемітизм, стверджують у дослідженні.

Наприклад, на початку 2018 року в Польщі консервативна правляча націоналістична партія ухвалила закон, що забороняє деякі види промов про Голокост.

В Ізраїлі це сприйняли як спробу "відбілити" участь у ньому деяких поляків.

Рішення України у 2018 році про вшанування лідера націоналістів Степана Бандери викликало різкі зауваження від посла Ізраїлю.

В Угорщині націоналістичний уряд Віктора Орбана розкритикували за кампанію проти єврейського фінансиста Джорджа Сороса.

Вплив євреїв у бізнесі – поширена думка в Східній Європі: 72% українців, 71% угорців, 56% поляків і 50% росіян погодилися з тим, що євреї мають занадто багато влади.

Майже половина опитаних німців та австрійців (42% і 44% відповідно) вважають, що євреї забагато говорять про те, що з ними трапилося під час Голокосту.

Найнижчі показники антисемітизму у Швеції – 4%, Данії – 10%, Франції – 17% та Бельгії – 24%.

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