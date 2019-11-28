У Києві затримано можливого ґвалтівника 10-літньої дівчинки. Нагадайте дітям про безпеку

Цей випадок стривожить всіх: у Києві 41-річний чоловік підозрюється у зґвалтуванні 10-річної дівчинки.

Про це повідомляє прокуратура міста Києва.

41-річний киянин підозрюється у зґвалтуванні 10-річної дівчинки.

Фото: luislouro/Depositphotos

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"Встановлено, що підозрюваний через соціальні мережі знайомився з малолітніми дітьми, додавався їм у друзі та починав спілкування.

Так, познайомившись з 10-річною школяркою, чоловік почав надсилати їй повідомлення сексуального змісту та фотографії порнографічного характеру.

У подальшому підозрюваний зустрівся з потерпілою, відвів її в закинуту недобудовану будівлю, де всупереч її волі здійснив дії сексуального характеру", – йдеться у повідомлені прокуратури.

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Зловмисника вдалося встановити та затримати.

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Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи) та ч. 4 ст. 153 (вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років) КК України.

Ґвалтівника затримали на 2 місяці.

Нагадаємо, нещодавно в Україні намагалися прийняти закон про посилення відповідальності за злочини сексуального характеру проти дітей.

11 липня Верховна Рада підтримала такий законопроект.

Але 4 вересня президент Володимир Зеленський ветував його.

Документом передбачалася, зокрема, примусова хімічна кастрація для педофілів.

У пропозиціях президента було зазначено, що закон, що надійшов на підпис, "не містить чітко визначеного порядку примусового застосування хімічної кастрації".

3 жовтня Верховна Рада відхилила законопроект, після вето президента, й буде працювати над новим законом про хімічну кастрацію педофілів.

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