Новосад розповіла, чи планує підвищувати стипендії наступного року

Підвищення стипендій нового року не очікується.

Про це міністерка освіти й науки Ганна Новосад повідомила в інтерв'ю РБК-Україна.

Вона стверджує, що важливо зрозуміти, що є два типи стипендій: соціальні та академічні.

Ганна Новосад

"Соціальні стипендії дійсно потрібно верифікувати. Ці стипендії повинні отримувати саме ті категорії студентів, які їх потребують.

Коли ж ми говоримо про академічні стипендії, то, на мою думку, це має бути інструментом мотивації кращих.

Вони повинні бути набагато вище, ніж є зараз. На наступний рік поки збільшення не закладали", – каже Новосад.

Вона додає, що через суттєве збільшення стипендій ми повинні поступово зменшувати відсоток тих, хто потенційно їх може отримувати.

"У нас поки що немає кінцевої моделі того, як ми будемо міняти підхід до стипендій. Але, на мою думку, ми повинні рухатися в напрямку того, коли академічні стипендії — це інструмент нагородження кращих студентів", – зазначила міністерка.

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