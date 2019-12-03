15-річні українські школярі мають серйозні проблеми з математикою. Пояснює Новосад

36% 15-річних учнів українських шкіл не досягають навіть базового рівня знання з математики.

Про це повідомила очільниця Міністерства освіти і науки Ганна Новосад під час презентації міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018.

"Результати PISA-2018, зокрема, заперечують міф про ефективність радянської математичної системи освіти.

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Учні мають проблеми із завданнями, де потрібно використовувати прості стратегії розв’язування, процентні співвідношення, оперувати дробами й десятковими числами", – наголосила Новосад.

Результати PISA-2018, зокрема, заперечують міф про ефективність радянської математичної системи освіти. Фото: Mactrunk/Depositphotos

Дослідження PISA (Programme for International Student Assessment / Міжнародна програма з оцінювання освітніх досягнень учнів) проходить під егідою Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). Уперше дослідження провели у 2000 році. Всього у списку 78 учасників.

Головне завдання – оцінити, наскільки учень може застосувати свої знання в реальних життєвих ситуаціях і готовий до повноцінної участі в житті суспільства.

Знання тестують раз на три роки у 15-річних школярів, які на час проведення опитування навчаються щонайменше у сьомому класі.

Україна цього разу вперше долучилася до дослідження.

Згідно з результатами PISA-2018, базового рівня – мінімального, якого в кінці першого етапу середньої освіти мають досягти учні, – в Україні не досягли:

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з читацької грамотності – 25,9% українських підлітків,

з математичної – 36%,

природничо-наукової – 26,4%.

Для порівняння, у країнах ОЕСР базового рівня сформованості читацької грамотності не досягли 22% підлітків, математичної – 23,9%, природничо-наукової – 21%.

Окрім країн ОЕСР, результати України доцільно порівнювати з показниками референтних для України держав – країн зі схожим соціально-економічним станом та культурно-історичною спорідненістю.

Це Білорусь, Грузія, Естонія, Молдова, Польща, Словацька Республіка та Угорщина.

Україна випередила лише Грузію та Молдову за всіма трьома показниками.

А Естонія взагалі увійшла до топ-10 країн за рейтингом ОЕСР.

Загальний рейтинг подається у діапазоні позицій з урахуванням похибок.

В України такі діапазони компетентностей:

читацької – 37-42 позиції,

математичної – 41-46 позиції,

природничо-наукової – 35-42 позиції.

Результати PISA-2018 продемонстрували:

учительська та батьківська підтримка поліпшують результати навчання,

обсяг часу, який відводиться на вивчення предметів, критично малий, а сам час навчання використовується неефективно,

булінг негативно позначається на успішності,

вищий рівень кваліфікації вчителя позитивно впливає на успішність підлітків.

Більше про результати Pisa-2018 ви можете дізнатися тут.

Ось такі основні завдання МОН бачить перед собою після результатів дослідження:

зміна змісту освіти ​– підготовка стандарту базової та старшої школи з урахуванням результатів PISA;

системний підхід до підвищення якості підготовки та професійного зростання вчителів (впровадження супервізії, сертифікації, педагогічної інтернатури (наставництва) для молодих вчителів, вдосконалення системи підвищення кваліфікації, реформа системи оплати праці);

боротьба з нерівністю освіти ​– від інвестицій в обладнання до закриття малокомплектних шкіл з низькою якістю освіти ​– ​для кращих результатів дітей;

проведення додаткових досліджень, які допоможуть правильно зрозуміти окремі тривожні тенденції, наприклад, чому в хлопців результати значно гірші, ніж у дівчат.

Міністерка додала, що 2020/2021 навчальний рік стане роком математики в Україні.

Така ініціатива матиме на меті розвиток математичної грамотності у школярів.

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