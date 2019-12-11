Видання Time назвало Ґрету Тунберг людиною року

Підліток та екоактивістка Ґрета Тунберг стала людиною року за версією журналу Time.

"Тунберг не є лідером якоїсь політичної сили. Вона не перша, хто б’є на спалах через кліматичну кризу.

Вона не найкваліфікованіша людина, щоб цю проблему вирішити.

Реклама:

Вона не науковець, і не політик, і не має доступу до традиційних сфер впливу: вона не мільярдер, не принцеса, не поп-зірка і навіть не доросла людина.

Вона просто підліток, яка мала мужність не мовчати й стала іконою покоління.

Вона з гнівом розповідала про абстрактну небезпеку.

Вона стала найбільш переконливим голосом, який розповідав про найбільшу проблему планети", — пише видання у своєму редакційному матеріалі.

Ґрета почала свою діяльність з пропуску уроків: в серпні 2018 року вона провела декілька днів у наметі перед будівлею шведського парламенту.

В руках у неї був плакат з надписом: "Шкільний страйк за клімат".

Реклама:

Пройшло 16 місяців з того моменту і Тунберг встигла виступити в ООН, зустрітись з Папою Римським та надихнути 4 мільйони людей приєднатись до руху проти кліматичної кризи 20 вересня 2019 року.

Це стало найбільшою демонстрацією за клімат в історії людства.

"Я хочу, щоб ви панікували.

Я хочу, щоб ви відчували страх, який я відчуваю щодня. А потім я хочу, щоб ви діяли", — заявила вона на Міжнародному економічному форумі в Давосі.

Слова Тумберг, які вона промовила в ООН, вже повторює весь світ.

"Да як ви смієте", - вигукнула вона

Вас також може зацікавити: