Видання Time назвало Ґрету Тунберг людиною року

Наталiя Бушковська спеціально для УП.Життя
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11 грудня 2019

Підліток та екоактивістка Ґрета Тунберг стала людиною року за версією журналу Time.

 

"Тунберг не є лідером якоїсь політичної сили. Вона не перша, хто б’є на спалах через кліматичну кризу.

Вона не найкваліфікованіша людина, щоб цю проблему вирішити. 

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Вона не науковець, і не політик, і не має доступу до традиційних сфер впливу: вона не мільярдер, не принцеса, не поп-зірка і навіть не доросла людина.

Вона просто підліток, яка мала мужність не мовчати й стала іконою покоління. 

Вона з гнівом розповідала про абстрактну небезпеку.

Вона стала найбільш переконливим голосом, який розповідав про найбільшу проблему планети", — пише видання у своєму редакційному матеріалі.

Ґрета почала свою діяльність з пропуску уроків: в серпні 2018 року вона провела декілька днів у наметі перед будівлею шведського парламенту. 

В руках у неї був плакат з надписом: "Шкільний страйк за клімат". 

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Пройшло 16 місяців з того моменту і Тунберг встигла виступити в ООН, зустрітись з Папою Римським та надихнути 4 мільйони людей приєднатись до руху проти кліматичної кризи 20 вересня 2019 року.

Це стало найбільшою демонстрацією за клімат в історії людства. 

"Я хочу, щоб ви панікували.

Я хочу, щоб ви відчували страх, який я відчуваю щодня. А потім я хочу, щоб ви діяли",  заявила вона на Міжнародному економічному форумі в Давосі. 

Слова Тумберг, які вона промовила в ООН, вже повторює весь світ.

"Да як ви смієте", - вигукнула вона

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