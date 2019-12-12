Українці в 20-й раз змагатимуться на Дефлімпійських іграх. Що це таке

34 спортсмени – 15 жінок та 19 чоловіків з України їдуть до Італії, щоб вибороти перемогу на Дефлімпійських іграх.
Це спортивні змагання, в яких беруть участь люди з порушеннями слуху.
Зимові Дефлімпійські ігри 2019 розпочинаються 12 грудня на півночі Італії.
Їх було засновано в Парижі у 1924 році й це були перші міжнародні спортивні змагання, де брали участь люди з інвалідністю.
Спочатку захід називався "Міжнародні ігри для людей з порушеннями слуху". У 1996 році назва змінилась на "Світові ігри для людей з порушеннями слуху", а потім у 2001 році на "Дефлімпійські ігри" (від англ. deaf – той, хто не чує).
На початку в іграх брало участь 9 країн та 148 атлетів. І були представлені такі види спорту: велоперегони, стрибки у воду, футбол, стрільба, плавання та теніс.
Цього року між собою змагається 97 країн та 3000 атлетів.
|Фото: Ukrainian Deaf Sport Federation
Ігри проходять кожні два роки та бувають зимовими та літніми.
Цієї зими на іграх буде розіграно 36 комплектів нагород у 6 видах спорту. Українці претендують на 19 комплектів нагород.
Цьогоріч українці змагатимуться у таких видах спорту:
- гірськолижний спорт;
- лижні перегони;
- шахи;
- керлінг;
- сноуборд.
|Фото: Ukrainian Deaf Sport Federation
Зимова Дефлімпіада – 2019 стане знаковою для української команди, яка вже вп’яте бере участь у змаганнях.
Адже саме на іграх в Італії збірна відзначить 20-літній ювілей участі українських спортсменів з порушеннями слуху у зимових Дефлімпіадах.
|Фото: Ukrainian Deaf Sport Federation
На останніх Дефлімпійських іграх – 2015 спортсмени показали найкращий результат за всю зимову дефлімпійську історію України, увійшовши до четвірки найсильніших команд світу за загальною кількістю нагород та виборовши вісім медалей, серед яких п’ять срібних і три бронзових.
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Сьогодні на півночі Італії розпочинаються зимові Дефлімпійські ігри. На жаль, не змогла особисто провести наших спортсменів. Компенсую свою відсутність відеозверненням. Мені дуже подобається, як мовою жестів буде слово «ПЕРЕМОГА». Цей рух рукою демонструє силу, зібраність, націленість на результат. Саме цього бажаю нашій збірній! Нехай усі омріяні вами вершини будуть підкорені! А ми вболіваємо й чекаємо на вас удома. P.S. Цього року до Італії їдуть змагатися 34 українських спортсмени – 15 жінок і 19 чоловіків. Це найчисленніша збірна за всю історію участі України у зимових Дефлімпіадах. #Дефлімпіада2019
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