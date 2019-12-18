Відчуй себе Святим Миколаєм: як подбати про інших, коли в тебе нема суперсил, мішка і бороди

В ніч з 18 на 19 грудня, поки ми сопемо в обіймах з подушкою, дарунки розносить Святий Миколай. Якщо ви в це вірите, звісно.

Святий Миколай, за переказами, був реальною людиною. Жив у 3-4 сторіччі нашої ери. Народився в багатій родині, виріс і став священником. А згодом – єпископом.

Коли його батьки померли, Миколай не став жити в розкошах, а роздав свій спадок бідним.

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За його любов до дітей та тих, кому потрібна підтримка, про святого складають легенди більш ніж 1500 років.

І хай у вас немає великого спадку, білої бороди і легенди за спиною, ви можете стати Святим Миколаєм для інших і подарувати радість, турботу і навіть шматочок здоров’я.

Фото twixx/Depositphotos

МИКОЛАЙ БАБУСЯМ І ДІДУСЯМ

1. Подарувати стареньким в будинки для літніх людей радіоприймачі для настрою

Де: вся Україна

Бабусі та дідусі люблять слухати музику, новини, прогноз погоди, та й просто програми по радіо.

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Ви можете стати для них Миколайчиком, подарувавши звуки світу.

Благодійний фонд Let’s help спільно з "Радіо НВ" збирають кошти на радіоприймачі для дідусів та бабусь, які проживають у будинках для літніх людей (геріатричних пансіонатах).

Марія Лукерівна, 90 років, живе в геріатричному центрі на Київщині, яким опікується фонд Let`s Help

Середня вартість 1 радіоприймача - 400 гривень.

Деталі тут.

2. Подарувати дідусям і бабусям новорічні пакуночки

Де: вся Україна

Благодійний фонд Let`s help також має Різдвяну ельфійську майстерню.

Вони збирають подаруночки бабусям і дідусям, котрі живуть у будинках для літніх людей.

Мова про 8 тисяч новорічних подарунків. Вартість одного подарунку в середньому 65 грн. Деталі тут.

Ви також можете привітати їх з 15 грудня до 7 січня у Ocean Plaza. Приходите, у резиденції Санта Клауса обираєте мрію бабусі чи дідуся, здійснюєте її!

Можете також стати волонтером у ТРЦ у період акції. Залишайте свої дані тут і куратор волонтерів з вами зв'яжеться.

Дізнатись більше про дідусів і бабусь можна тут:

Протанцювати життя: три теплі історії бабусь

3. Подарувати продуктові набори і підписати листівки до святкового столу дідусям і бабусям

Де: Київ

Кожен може стати Суперонуком та зробити свято Ба і Ді ще більш яскравим та щасливим!

Цього року "Життєлюб" хоче подарувати продуктові набори до святкового столу близько 1700 бабусям і дідусям.

Вартість одного набору 190 гривень. Наразі зібрали чверть потрібної для подарунків суми. Деталі тут.

До святкових наборів проект хоче подарувати кожному підопічному привітання: вітальну листівку.

Тому приносьте в точки Обід без бід листівки і підписувайте їх святковими побажаннями на наступний рік для бабусів і дідусів.

Один з "Обідів без бід"

4. Подарувати тепло бабусям і дідусям

Де: Київ

Ви можете зігріти бабусів і дідусів, коли віднесете свої старі теплі светри, куртки та інший зимовий одяг у Благодійний магазин Ласка.

Там ваші речі легко знайдуть нових турботливих власників.

"Життєлюб" спільно з "Ласкою" проводять акцію "Подаруй тепло Життєлюбам". Що можна зробити:

✔️ Принести теплі речі до Благодійного магазин у Ласка. Найкраще приносити речі в магазин за адресою Малопідвальна, 15, з 10 до 21 без вихідних.

✔️ Переказати кошти за реквізитами.

✔️ Взяти участь в кампанії на платформі.

5. Стати волонтером "Обід без бід" і поділитись своїм часом

Де: Київ

Для цього потрібне лише бажання допомогти і роздати обід людям, які його потребують.

Заповнюйте анкету волонтера Супервнука! Заповніть свої дані, оберіть точки, де хочете ділитися любов’ю і теплою їжею, опишіть свої суперсили - і вперед!

Творитимете чудеса, на які мішка і бороди не треба!

6. Прийти на Різдвяний обід для літніх, бідних, бездомних та дітей

Де: Київ, Львів, Івано-Франківськ, Харків

Щороку "Молодь за мир" та Спільнота святого Егідія організовують Різдвяні обіди для бездомних і бідних, для літніх у будинках престарілих, бідних сімей на Закарпатті та дітей із дитячих будинків сімейного типу.

Ви можете взяти участь у святковій роздачі їжі бездомним і літнім у день святого Миколая і на Новий рік, прийти на Різдвяні обіди 6 січня у будинках престарілих, а 7 січня - на Різдвяні обіди для бездомних, літніх, людей з інвалідністю.

У Львові 18 грудня о 16:30 підходьте до пам'ятника Шевченку на проспекті Свободи. Беріть з собою солодощі, фрукти та шапку Санти.

Звідти волонтери ідуть готувати чай та їжу для бідних, а потім вирушають вітати бідних зі святом. Можете приносити також теплі речі для них: шалики, рукавички, шапки.

МИКОЛАЙЧИК ДІТЯМ

7. Не солодощі чи іграшки: новорічні подарунки онкохворим дітям

Де: вся Україна

Благодійний фонд "Таблеточки" створив онлайн-магазин подарунків для онкохворих дітей.

Замість іграшок і солодощів можна купити дітям "день без нудоти", "зменшення пухлини", "підтримку для імунної системи" і навіть "вечірку з піцою".

Кожен подарунок тут має суперсилу - наближає дітей до одужання. А кожен благодійник перетворюється на новорічного чарівника для багатьох сімей.

Благодійний онлайн "магазин" працюватиме усі новорічні та різдвяні свята без перерв та вихідних за адресою shop.tabletochki.org.

Дітям можна подарувати здоров'я!

Лікуй з усмішкою, зберігаючи спокій: про будні дитячого відділення "ОХМАТДИТу"

8. Мрії дітей з Івано-Франківська, які втратили тата або маму на війні

Шостий рік триває війна в Україні і шостий рік волонтерська ініціатива дарує новорічні подарунки для дітей, які втратили батька або маму на війні.

З 2014 року надіслали більше 2 тисяч подарунків. Ви можете здійснити мрії 18 дітей з Івано-Франківської області



Відкриваєте список дітей та їх новорічних мрій. Обираєте мрію, вписуйте себе як дарувальника навпроти дитини (бажано посилання на ФБ сторінку абояк з вами сконтактувати) та готуйте подарунок. Усі деталі тут.

Якщо бажаєте стати долонтером або долучитися іншим способом, звертайтеся до Оксани Левицької або Октябрини Лісовської.





9. Стати наставником для підлітка з інтернату

Де: вся Україна

Ви можете стати наставником — значущим дорослим для дитини в інтернаті, краще для підлітка.

Регулярно провідувати його в інтернаті, спілкуватися, підтримувати, вислуховувати, мотивувати на зміни і допомогти визначитися у житті. Більше тут.

10. Якщо ви готові віддавати свій час дітям:

Провести творчі та освітні майстер-класи для дітей з інтернатів:

Розвиваючі програми та мотивуючі зустрічі допомагають готувати дитину до виходу з інтернату.

Це можуть бути курси програмування, фото та відеомонтажу, кулінарні майстер-класи, профорієнтація, стажування абощо.

Головне, щоб діти вчилися спілкуватися, взаємодіяти, довіряти іншим і собі.

Ви можете стати тренером чи допомогти в організації. Деталі в Клуб Добродіїв та‍ Майстерня Добра від Благомай.

Якщо ви дизайнер чи фотограф, можете допомогти створювати фотоісторії про дітей, які живуть у Дитячому Містечку в місті Бровари Київської області для СОС Дитячі містечка, або допомогти їм у підготовці та перекладі на англійську мову історій дітей.

Якщо ви музикант, можете навчати дітей грі на музичних інструментах (гітарі, саксофоні, валторні та ін.) чи проводити уроки з іноземної мови для дітей для цієї ж організації.

Також ви можете стати волонтером чи наставником в IT Academy.

11. Якщо хочете допомогти чимось фізичним, то ось ще варіанти:

Фабрика Чудес: закуповують теплі куртки та взуття для дітей з інтернатів.

Чергова партія, закуплена для дітей, 14 грудня 2019 року

Фонд Майбутнє України збирає листи від дітей до Святого Миколая (Чернівці).

Фонд Волонтери: Дорослі-Дітям. Збирають продуктові набори. "Ми просимо вас не купувати солодощі до дитячих будинків - там їх вистачає під Новий рік. Ми просимо допомогти зібрати новорічні продуктові набори родинам у скруті" (Харків та область).

Притулок Місто добра. Центр підтримки для мам безхатченків із малюками на руках.

Якщо ви у Полтаві: У ТРЦ "Київ" діє благодійний проект "Ялинка янголів".

Обираєте паперового янгола на ялинці, де написані бажання дитини, та виконати одну або кілька її мрій.

Всі подарунки волонтери передають діткам, які опинились у складних життєвих ситуаціях. Це діти хворі чи з інтернатів, діти, батьки, яких загинули в зоні АТО.

"Ялинка Янголів" працюватиме до 29 грудня щоп’ятниці, щосуботи та щонеділі з 10-ї до 18-ї години на першому поверсі ТРЦ. Деталі тут.

12. Прийти на фотовиставку в Національний музей Тараса Шевченка

Де: Київ

21 грудня з 14.00 в Національному музеї Тараса Шевченка на відкритті виставки ви зможете послухати поради фахівців щодо виховання дітей, надихнутись життєвими історіями відомих особистостей, а діти можуть побавитись та взяти участь у майстер-класах.

Фотовиставка покаже два протилежних світи: дітей, які живуть в інтернатах, і світ тих, кого врятували від інтернатної системи та залишили із рідними.

Там ми зможете пожертвувати кошти для продовження будівництва кризового центру для жінок з дітьми "Місто Добра".



МИКОЛАЙ ДЛЯ ТИХ, КОМУ ВИ ПОТРІБНІ

13. Стати донором крові

Де: Київ, Львів, Одеса, інші міста України

18 грудня у Львові з 9:00 до 13:00 в Львівському обласному центрі служби крові (вул. Пекарська, 65) можна прийти і святково з настроєм здати кров у "Найтепліший день донора".

Якщо через протипокази ви не можете здати кров, але хочете допомогти, можете приносити:

підгузники 2,3,4,5-го розміру;

дитячий порошок, мило, шампунь;

посуд;

теплий одяг та взуття (необов'язково новий, головне, щоб у гарному стані) для діток від народження і до 4 років.

є потреба в інших речах (електрочайник, манеж тощо).

Все необхідне передадуть для діток у Будинок дитини № 1.

Деталі тут.

19 грудня у Києві з 9:30 до 13:00 відбудеться святкова і благодійна здача крові під час Найтеплішого дня донора 2019-го року. Здати кров можна буде в готелі.

Того ж 19 грудня акція по здачі крові пройде в готелі в Одесі з 8 по 12 ранку. Деталі тут.

Якщо ви з іншого міста і хочете допомогти іншим, поділившись власною кров’ю, заходьте на donor.ua. Там ви навіть можете вибрати, для кого хочете здати кров.

Чому це важливо і не варто проходити повз? Дізнайтеся тут:

Кров не можна купити, або Чому ми повинні ставати донорами для незнайомців

14. Замовте Святкову вечерю в "Горіховому домі"

Де: Львів

Допомогти іншим, посмакувавши апетитною вечерею, можуть львів’яни.

З 12 грудня по 4 січня, купивши Різдвяну вечерю від "Горіхового дому", 40% коштів від кожної проданої вечері піде для приготування вечері на Святвечір людям у скрутному становищі.

Деталі тут.

Ірина Андрейців, УП.Життя

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