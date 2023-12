Відчуй себе Святим Миколаєм: як подбати про інших, коли в тебе нема суперсил, мішка і бороди

View this post on Instagram

Привіт, Львів! Давай привітаємо бідних та бездомних з Миколаєм 🎅 Став ➕ у коментах, якщо хочеш приєднатися) В середу о 16:30 ми зустрічаємося біля пам'ятника Шевченку на проспекті Свободи. Бери з собою солодощі, фрукти та шапку Санти :) Потім ідемо в гостинний @compass.coworking готувати чай та їжу для бідних. І йдемо вітати бідних зі святом 🎉 🧤🧣 Також збираємо теплі речі: шалики, рукавички, шапки. Приєднуйся!

