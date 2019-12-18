Відчуй себе Святим Миколаєм: як подбати про інших, коли в тебе нема суперсил, мішка і бороди

В ніч з 18 на 19 грудня, поки ми сопемо в обіймах з подушкою, дарунки розносить Святий Миколай. Якщо ви в це вірите, звісно.
Святий Миколай, за переказами, був реальною людиною. Жив у 3-4 сторіччі нашої ери. Народився в багатій родині, виріс і став священником. А згодом – єпископом.
Коли його батьки померли, Миколай не став жити в розкошах, а роздав свій спадок бідним.
За його любов до дітей та тих, кому потрібна підтримка, про святого складають легенди більш ніж 1500 років.
І хай у вас немає великого спадку, білої бороди і легенди за спиною, ви можете стати Святим Миколаєм для інших і подарувати радість, турботу і навіть шматочок здоров’я.
|Фото twixx/Depositphotos
МИКОЛАЙ БАБУСЯМ І ДІДУСЯМ
1. Подарувати стареньким в будинки для літніх людей радіоприймачі для настрою
Де: вся Україна
Бабусі та дідусі люблять слухати музику, новини, прогноз погоди, та й просто програми по радіо.
Ви можете стати для них Миколайчиком, подарувавши звуки світу.
Благодійний фонд Let’s help спільно з "Радіо НВ" збирають кошти на радіоприймачі для дідусів та бабусь, які проживають у будинках для літніх людей (геріатричних пансіонатах).
|Марія Лукерівна, 90 років, живе в геріатричному центрі на Київщині, яким опікується фонд Let`s Help
Середня вартість 1 радіоприймача - 400 гривень.
Деталі тут.
2. Подарувати дідусям і бабусям новорічні пакуночки
Де: вся Україна
Благодійний фонд Let`s help також має Різдвяну ельфійську майстерню.
Вони збирають подаруночки бабусям і дідусям, котрі живуть у будинках для літніх людей.
Мова про 8 тисяч новорічних подарунків. Вартість одного подарунку в середньому 65 грн. Деталі тут.
Ви також можете привітати їх з 15 грудня до 7 січня у Ocean Plaza. Приходите, у резиденції Санта Клауса обираєте мрію бабусі чи дідуся, здійснюєте її!
Можете також стати волонтером у ТРЦ у період акції. Залишайте свої дані тут і куратор волонтерів з вами зв'яжеться.
Дізнатись більше про дідусів і бабусь можна тут:
Протанцювати життя: три теплі історії бабусь
3. Подарувати продуктові набори і підписати листівки до святкового столу дідусям і бабусям
Де: Київ
Кожен може стати Суперонуком та зробити свято Ба і Ді ще більш яскравим та щасливим!
Цього року "Життєлюб" хоче подарувати продуктові набори до святкового столу близько 1700 бабусям і дідусям.
Вартість одного набору 190 гривень. Наразі зібрали чверть потрібної для подарунків суми. Деталі тут.
До святкових наборів проект хоче подарувати кожному підопічному привітання: вітальну листівку.
Тому приносьте в точки Обід без бід листівки і підписувайте їх святковими побажаннями на наступний рік для бабусів і дідусів.
|Один з "Обідів без бід"
4. Подарувати тепло бабусям і дідусям
Де: Київ
Ви можете зігріти бабусів і дідусів, коли віднесете свої старі теплі светри, куртки та інший зимовий одяг у Благодійний магазин Ласка.
Там ваші речі легко знайдуть нових турботливих власників.
"Життєлюб" спільно з "Ласкою" проводять акцію "Подаруй тепло Життєлюбам". Що можна зробити:
✔️ Принести теплі речі до Благодійного магазин у Ласка. Найкраще приносити речі в магазин за адресою Малопідвальна, 15, з 10 до 21 без вихідних.
✔️ Переказати кошти за реквізитами.
✔️ Взяти участь в кампанії на платформі.
5. Стати волонтером "Обід без бід" і поділитись своїм часом
Де: Київ
Для цього потрібне лише бажання допомогти і роздати обід людям, які його потребують.
Заповнюйте анкету волонтера Супервнука! Заповніть свої дані, оберіть точки, де хочете ділитися любов’ю і теплою їжею, опишіть свої суперсили - і вперед!
Творитимете чудеса, на які мішка і бороди не треба!
6. Прийти на Різдвяний обід для літніх, бідних, бездомних та дітей
Де: Київ, Львів, Івано-Франківськ, Харків
Щороку "Молодь за мир" та Спільнота святого Егідія організовують Різдвяні обіди для бездомних і бідних, для літніх у будинках престарілих, бідних сімей на Закарпатті та дітей із дитячих будинків сімейного типу.
Ви можете взяти участь у святковій роздачі їжі бездомним і літнім у день святого Миколая і на Новий рік, прийти на Різдвяні обіди 6 січня у будинках престарілих, а 7 січня - на Різдвяні обіди для бездомних, літніх, людей з інвалідністю.
У Львові 18 грудня о 16:30 підходьте до пам'ятника Шевченку на проспекті Свободи. Беріть з собою солодощі, фрукти та шапку Санти.
Звідти волонтери ідуть готувати чай та їжу для бідних, а потім вирушають вітати бідних зі святом. Можете приносити також теплі речі для них: шалики, рукавички, шапки.
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Привіт, Львів! Давай привітаємо бідних та бездомних з Миколаєм 🎅 Став ➕ у коментах, якщо хочеш приєднатися) В середу о 16:30 ми зустрічаємося біля пам'ятника Шевченку на проспекті Свободи. Бери з собою солодощі, фрукти та шапку Санти :) Потім ідемо в гостинний @compass.coworking готувати чай та їжу для бідних. І йдемо вітати бідних зі святом 🎉 🧤🧣 Також збираємо теплі речі: шалики, рукавички, шапки. Приєднуйся! #львів #бездомні #волонтер #волонтерство #благодійність #lvivfriends #news_lviv #допомога #lviv_instacity #lviv1256 #lvivgroup #lvivlife #positive_lviv #lvivingram
МИКОЛАЙЧИК ДІТЯМ
7. Не солодощі чи іграшки: новорічні подарунки онкохворим дітям
Де: вся Україна
Благодійний фонд "Таблеточки" створив онлайн-магазин подарунків для онкохворих дітей.
Замість іграшок і солодощів можна купити дітям "день без нудоти", "зменшення пухлини", "підтримку для імунної системи" і навіть "вечірку з піцою".
Кожен подарунок тут має суперсилу - наближає дітей до одужання. А кожен благодійник перетворюється на новорічного чарівника для багатьох сімей.
Благодійний онлайн "магазин" працюватиме усі новорічні та різдвяні свята без перерв та вихідних за адресою shop.tabletochki.org.
|Дітям можна подарувати здоров'я!
Лікуй з усмішкою, зберігаючи спокій: про будні дитячого відділення "ОХМАТДИТу"
8. Мрії дітей з Івано-Франківська, які втратили тата або маму на війні
Шостий рік триває війна в Україні і шостий рік волонтерська ініціатива дарує новорічні подарунки для дітей, які втратили батька або маму на війні.
З 2014 року надіслали більше 2 тисяч подарунків. Ви можете здійснити мрії 18 дітей з Івано-Франківської області
Відкриваєте список дітей та їх новорічних мрій. Обираєте мрію, вписуйте себе як дарувальника навпроти дитини (бажано посилання на ФБ сторінку абояк з вами сконтактувати) та готуйте подарунок. Усі деталі тут.
Якщо бажаєте стати долонтером або долучитися іншим способом, звертайтеся до Оксани Левицької або Октябрини Лісовської.
9. Стати наставником для підлітка з інтернату
Де: вся Україна
Ви можете стати наставником — значущим дорослим для дитини в інтернаті, краще для підлітка.
Регулярно провідувати його в інтернаті, спілкуватися, підтримувати, вислуховувати, мотивувати на зміни і допомогти визначитися у житті. Більше тут.
10. Якщо ви готові віддавати свій час дітям:
Провести творчі та освітні майстер-класи для дітей з інтернатів:
Розвиваючі програми та мотивуючі зустрічі допомагають готувати дитину до виходу з інтернату.
Це можуть бути курси програмування, фото та відеомонтажу, кулінарні майстер-класи, профорієнтація, стажування абощо.
Головне, щоб діти вчилися спілкуватися, взаємодіяти, довіряти іншим і собі.
Ви можете стати тренером чи допомогти в організації. Деталі в Клуб Добродіїв та Майстерня Добра від Благомай.
Якщо ви дизайнер чи фотограф, можете допомогти створювати фотоісторії про дітей, які живуть у Дитячому Містечку в місті Бровари Київської області для СОС Дитячі містечка, або допомогти їм у підготовці та перекладі на англійську мову історій дітей.
Якщо ви музикант, можете навчати дітей грі на музичних інструментах (гітарі, саксофоні, валторні та ін.) чи проводити уроки з іноземної мови для дітей для цієї ж організації.
Також ви можете стати волонтером чи наставником в IT Academy.
11. Якщо хочете допомогти чимось фізичним, то ось ще варіанти:
Фабрика Чудес: закуповують теплі куртки та взуття для дітей з інтернатів.
|Чергова партія, закуплена для дітей, 14 грудня 2019 року
Фонд Майбутнє України збирає листи від дітей до Святого Миколая (Чернівці).
Фонд Волонтери: Дорослі-Дітям. Збирають продуктові набори. "Ми просимо вас не купувати солодощі до дитячих будинків - там їх вистачає під Новий рік. Ми просимо допомогти зібрати новорічні продуктові набори родинам у скруті" (Харків та область).
Притулок Місто добра. Центр підтримки для мам безхатченків із малюками на руках.
Якщо ви у Полтаві: У ТРЦ "Київ" діє благодійний проект "Ялинка янголів".
Обираєте паперового янгола на ялинці, де написані бажання дитини, та виконати одну або кілька її мрій.
Всі подарунки волонтери передають діткам, які опинились у складних життєвих ситуаціях. Це діти хворі чи з інтернатів, діти, батьки, яких загинули в зоні АТО.
"Ялинка Янголів" працюватиме до 29 грудня щоп’ятниці, щосуботи та щонеділі з 10-ї до 18-ї години на першому поверсі ТРЦ. Деталі тут.
12. Прийти на фотовиставку в Національний музей Тараса Шевченка
Де: Київ
21 грудня з 14.00 в Національному музеї Тараса Шевченка на відкритті виставки ви зможете послухати поради фахівців щодо виховання дітей, надихнутись життєвими історіями відомих особистостей, а діти можуть побавитись та взяти участь у майстер-класах.
Фотовиставка покаже два протилежних світи: дітей, які живуть в інтернатах, і світ тих, кого врятували від інтернатної системи та залишили із рідними.
Там ми зможете пожертвувати кошти для продовження будівництва кризового центру для жінок з дітьми "Місто Добра".
МИКОЛАЙ ДЛЯ ТИХ, КОМУ ВИ ПОТРІБНІ
13. Стати донором крові
Де: Київ, Львів, Одеса, інші міста України
18 грудня у Львові з 9:00 до 13:00 в Львівському обласному центрі служби крові (вул. Пекарська, 65) можна прийти і святково з настроєм здати кров у "Найтепліший день донора".
Якщо через протипокази ви не можете здати кров, але хочете допомогти, можете приносити:
- підгузники 2,3,4,5-го розміру;
- дитячий порошок, мило, шампунь;
- посуд;
- теплий одяг та взуття (необов'язково новий, головне, щоб у гарному стані) для діток від народження і до 4 років.
- є потреба в інших речах (електрочайник, манеж тощо).
Все необхідне передадуть для діток у Будинок дитини № 1.
Деталі тут.
19 грудня у Києві з 9:30 до 13:00 відбудеться святкова і благодійна здача крові під час Найтеплішого дня донора 2019-го року. Здати кров можна буде в готелі.
Того ж 19 грудня акція по здачі крові пройде в готелі в Одесі з 8 по 12 ранку. Деталі тут.
Якщо ви з іншого міста і хочете допомогти іншим, поділившись власною кров’ю, заходьте на donor.ua. Там ви навіть можете вибрати, для кого хочете здати кров.
Чому це важливо і не варто проходити повз? Дізнайтеся тут:
Кров не можна купити, або Чому ми повинні ставати донорами для незнайомців
14. Замовте Святкову вечерю в "Горіховому домі"
Де: Львів
Допомогти іншим, посмакувавши апетитною вечерею, можуть львів’яни.
З 12 грудня по 4 січня, купивши Різдвяну вечерю від "Горіхового дому", 40% коштів від кожної проданої вечері піде для приготування вечері на Святвечір людям у скрутному становищі.
Деталі тут.
Ірина Андрейців, УП.Життя
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