64% українців проти перенесення дати Різдва. Опитування

25% опитаних українців підтримують ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня.

64% респондентів проти такої ідеї. Ще 7% зазначили, що їм байдуже це питання і 4% - не змогли відповісти.

Такі результати дослідження Соціологічної групи Рейтинг.

У динаміці зросла кількість тих, хто висловлюється на підтримку перенесення дати святкування Різдва (у 2016 році лише 15% підтримували цю ідею, 69% – були

проти).

Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва на Заході: 43% підтримують і майже стільки ж не підтримують.

У інших макрорегіонах опитані скоріше проти перенесення: у Центрі 23% – за і 66% – проти, на Півдні – 15% і 74% відповідно, на Сході – 14% і 74%.

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Дещо більше підтримують цю ініціативу більш забезпечені та опитані середнього й старшого віку.

Для дослідження опитали 2000 респондентів від 18 років і старше.

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