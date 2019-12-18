Дід Мороз програв Святому Миколаю у рейтингу віри – опитування

Святий Миколай перемагає Діда Мороза в Україні за рейтингом віри.

Половина українців сказали, що вірять у Миколая, тоді як у Діда Мороза вірить 31% опитуваних.

Такими є результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

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Джерело картинки: Радіо Свобода

Дані показують, що традиція дарувати подарунки на День Святого Миколая в Україні росте.

Опитування показало, що 76% українців мають традицію дарувати подарунки на День Святого Миколая. Це не 9% більше, ніж попереднього року.

Найбільше прихильників цієї традиції прогнозовано на Заході – майже 90%.

В інших регіонах також значна частина дотримуються цієї традиції: у Центрі – 78%, на Півдні – 70%, на Сході – 64%.

Частіше традицію підтримують жителі сіл, жінки та більш забезпечені.

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Половина українців вірять у Святого Миколая: саме стільки зізналися у цьому соціологам. Їх побільшало на 7% порівняно з попереднім роком.

У Діда Мороза українці вірять менше: 31%. Хоча динаміка позитивна - минулоріч вірили 25%.

Загалом у Діда Мороза відносно більше вірять жителі Півдня, містяни, жінки, молодші й більш забезпечені українці.

Близько 40% опитаних відзначили як найулюбленіші новорічні свята Новий Рік та Різдво.

Ще для 7% опитаних таким є День Святого Миколая, 3% – Старий Новий рік.

3% не люблять жодне з перерахованих свят.

У довгій динаміці з 2011 року поменшало тих, хто любить Новий рік (з 49% у 2011 до 43% у 2019).

На Півдні, Сході та в Центрі більше люблять Новий рік, на Заході – навпаки найулюбленішим святом є Різдво.

Більша прихильність до Нового року – серед чоловіків, мешканців міст та молоді. Різдво більше люблять в селах, старші опитані й жінки.

Майже 80% українців планують поставити новорічну ялинку вдома: 40% живу і 38% - штучну.

11% опитаних сказали, що не ставитимуть ялинки, а обмежаться новорічною композицією, стільки ж взагалі нічого не роблять.

В динаміці за кілька років побільшало тих, хто надає перевагу штучній ялинці. Прихильників живої новорічної ялинки більше на Півдні та Сході, у Центрі майже однаково, а от на Заході більше схильні ставити штучну ялинку.

Загалом тих, хто збирається ставити ялинку, більше серед забезпечених і молодших.

Для довідки:

Опитування проводили через дорослих українців 18+, вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення.

Загалом опитали 2000 людей методом особистого формалізованого інтерв’ю.

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Опитування проводили 5-8 грудня 2019 р.

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