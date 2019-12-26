Українці вже другий рік здебільшого щасливі й більш оптимістичні. Опитування

61% українців у 2019 році були дуже або переважно щасливі.

Це на рівні 2018 року (тоді був показник 60%), свідчать дані загальнонаціонального дослідження, яке було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Фото IgorVetushko/Depositphotos

Найбільше "щасливчиків" проживають у Західному регіоні – 72%, але й в усіх інших регіонах кількість задоволених переважає: у Центральному регіоні – 58%, Південному – 65%, Східному – 55%.

Основними почуттям людей, коли вони думають про майбутнє України, є надія (56%), оптимізм (38%) та тривога (26%).

Порівняно з минулим 2018 роком істотно зріс оптимізм (на 10%) і, відповідно, дещо зменшилася тривога (на 7%).

Надія та оптимізм переважають в усіх регіонах України, оптимізм – особливо на Заході (45%), а надія – на Півдні (67%).

У більшості громадян сподівання на наступний рік доволі оптимістичні: 21% впевнений, що наступний рік обов’язково буде кращим, ніж нинішній.

Ще 61% на це сподівається, 8% передбачають, що гіршого буде більше, і лише 1% впевнений, що наступний рік буде гірший.

Дослідження було проведене з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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