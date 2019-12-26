Українці найчастіше святкуватимуть Новий рік вдома і за 1390 грн. Дані соціологів

Цього року українці святкуватимуть Новий рік скромніше.

Про це свідчать дані загальнонаціонального дослідження, яке було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Абсолютна більшість українців (86%) повідомили, що полюбляють новорічні свята (по-різному буває у 9% і не люблять ці свята лише 5%), й саме новорічну ніч наші співгромадяни проведуть удома, в колі сім’ї. Останні наміри озвучили 67%.

Ще 16,5% – в гостях у друзів чи родичів, 3% – у громадському закладі чи на публічному святкуванні, 0,5% – "у колі" інтернету, 2% – на самоті перед телевізором, 1% – у цікавій подорожі по Україні, 1% – за кордоном, 3% не святкуватимуть, а просто підуть спати, і ще 6% не вирішили, що їм робити.

3% українців підуть на публічне святкування Нового року. Фото slava296/Depositphotos

Середня сума, яку українці готові витратити на новорічний стіл, становить 1390 грн.

Цікаво, що це дещо менше, ніж минулого року – 1752 грн.

Водночас 23% опитаних (як і торік) відповіли, що у них на новорічний стіл немає грошей.

Більшість українців, як і минулого року, має намір святкувати Різдво 7 січня наступного року – 67% (у 2017 р. – 76%, у 2018 р. – 69%), ще 21% (у 2018 р. – 17%) святкуватимуть обидва рази – і 25 грудня, і 7 січня, і лише 4% (4% й у 2018 р.) відповіли, що святкуватимуть лише 25 грудня.

Не святкуватимуть Різдво взагалі 6% (8% торік).

У заочному "змаганні" – кого б люди хотіли бачити у ролі роздавача подарунків, переміг традиційний Дід Мороз – 28% (стільки ж минулого року), за Святого Миколая "проголосували" 17% (12% – у 2018 р.) і ще менше – за Санта Клауса (1%, у 2018 р. – 3,5%).

Водночас 31% відповіли, що для них не має значення, хто роздаватиме подарунки.

Щодо подарунків, то, як і торік, найбільше українці в новому році хотіли б отримати: здоров’я (49%),

мир у країні (40%),

лад у сім’ї, розуміння близьких (29%),

гроші (24%),

хорошу роботу (16%),

успіхи дітей (12%).

Не чекають подарунків лише 1% населення.

Дослідження було проведене з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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