Чи можна змити гріхи купанням на Водохреща? Пояснює ПЦУ

Протягом останніх років 19 січня на Водохреща все частіше спостерігаємо таку картину: у водоймах влаштовуються масові пірнання й купання з метою "змити гріхи" в освяченій воді.
Проте обмивання в ополонці на Водохреща ніяк не призводить до духовного очищення і не "звільняє" від гріхів, стверджують в Православній церкві України на сторінці у Фейсбук.
|Церква не забороняє пірнати у зимову воду, це право і вибір для кожного
Жодного церковного припису для звершення такого дійства немає, йдеться у повідомленні.
У країнах грецької церковної традиції поширений звичай освячувати води через кидання в них дерев’яного хреста, який чоловіки виловлюють з водойми. Але цей звичай - це не купання чи занурення, та й кліматичні умови у південних країнах суттєво відрізняються від України.
Дуже важливо розуміти суть християнського свята і не плутати його з модою, традиціями, народними віруваннями, тим більше – із забобонами чи марновірством, кажуть у ПЦУ.
Цього дня також освячують воду.
Та в ПЦУ попереджають, що освячена вода – не чарівна, але має благодатні властивості для тих, хто приймає її з вірою. А занурення в ополонку ніколи не замінить сповіді та причастя.
"Вода не змиває гріхи, бо гріх – це не зовнішня проблема, а внутрішня хвороба душі. І щоб зцілитися від неї, потрібно її спочатку виявити, від щирого серця покаятися та змінитися за допомогою Божою", – пояснюють в ПЦУ.
Церква також дає декілька практичних порад на Водохреща:
- немає потреби просити священника "побризкати більше", адже нема поняття "розбавленої святості";
- нема потреби запасатися водою у найбільших бідонах чи каністрах – адже той, хто принесе на водосвяття навіть найбільшу банку, але разом із темними помислами і порожнім серцем, не отримає "більшої святості";
- не від кількості води залежить святість і міра отриманих дарів Божественної благодаті, а від того, як ви наближаєтеся до Господа, від вашого способу життя, ваших змін в душі, віри, ваших діл.
Також ПЦУ каже, що Церква не забороняє пірнати у зимову воду, це право і вибір для кожного.
Головне – не перетворювати таке купання на якийсь магічний ритуал, привід до пияцтва, гордості чи осудження ближнього.
Якщо ж ви не вірите у Бога, але відчуваєте, що вам психологічно погано, просто "змийте гріхи" у психолога.
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