Чи можна змити гріхи купанням на Водохреща? Пояснює ПЦУ

Протягом останніх років 19 січня на Водохреща все частіше спостерігаємо таку картину: у водоймах влаштовуються масові пірнання й купання з метою "змити гріхи" в освяченій воді.

Проте обмивання в ополонці на Водохреща ніяк не призводить до духовного очищення і не "звільняє" від гріхів, стверджують в Православній церкві України на сторінці у Фейсбук.

Церква не забороняє пірнати у зимову воду, це право і вибір для кожного

Жодного церковного припису для звершення такого дійства немає, йдеться у повідомленні.

Реклама:

У країнах грецької церковної традиції поширений звичай освячувати води через кидання в них дерев’яного хреста, який чоловіки виловлюють з водойми. Але цей звичай - це не купання чи занурення, та й кліматичні умови у південних країнах суттєво відрізняються від України.

Дуже важливо розуміти суть християнського свята і не плутати його з модою, традиціями, народними віруваннями, тим більше – із забобонами чи марновірством, кажуть у ПЦУ.

Цього дня також освячують воду.

Та в ПЦУ попереджають, що освячена вода – не чарівна, але має благодатні властивості для тих, хто приймає її з вірою. А занурення в ополонку ніколи не замінить сповіді та причастя.

"Вода не змиває гріхи, бо гріх – це не зовнішня проблема, а внутрішня хвороба душі. І щоб зцілитися від неї, потрібно її спочатку виявити, від щирого серця покаятися та змінитися за допомогою Божою", – пояснюють в ПЦУ.

Церква також дає декілька практичних порад на Водохреща:

Реклама:

немає потреби просити священника "побризкати більше", адже нема поняття "розбавленої святості";

нема потреби запасатися водою у найбільших бідонах чи каністрах – адже той, хто принесе на водосвяття навіть найбільшу банку, але разом із темними помислами і порожнім серцем, не отримає "більшої святості";

не від кількості води залежить святість і міра отриманих дарів Божественної благодаті, а від того, як ви наближаєтеся до Господа, від вашого способу життя, ваших змін в душі, віри, ваших діл.

Також ПЦУ каже, що Церква не забороняє пірнати у зимову воду, це право і вибір для кожного.

Головне – не перетворювати таке купання на якийсь магічний ритуал, привід до пияцтва, гордості чи осудження ближнього.

Якщо ж ви не вірите у Бога, але відчуваєте, що вам психологічно погано, просто "змийте гріхи" у психолога.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.