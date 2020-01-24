94 університети у 2020 році отримають більше коштів: політехнічні, аграрні, які ще?

У 2020 році Міністерство освіти і науки витратить 16,26 млрд грн на фінансування університетів.
Для 17 університетів фінансування зросте на 15 млн грн і більше.
Найбільше коштів отримає Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського – 84,4 млн грн, повідомляє пресслужба МОН.
|МОН профінансує університети на 16,26 млрд грн в 2020 році. Фото пресслужба міністерства
Всього фінансування отримають 136 закладів вищої освіти (ЗВО) та 12 їхніх філій, які мають власні кошториси.
З 2020 року ЗВО фінансуватимуться за формулою, де університети з кращими результатами діяльності отримують більше грошей порівняно із бюджетом минулого року.
Критерії, за якими розраховувались обсяги фінансування:
- масштаб університету;
- контингент (кількість студентів-бюджетників);
- регіональний коефіцієнт;
- позиції у міжнародних рейтингах;
- обсяг коштів на дослідження, які університет залучає від бізнесу чи з міжнародних грантів.
З 2021 року до цих показників додасться працевлаштування випускників, які МОН буде відслідковувати через онлайн-систему.
"Нова система фінансування вищої освіти стимулює університети розвиватись та відповідати на запити ринку праці.
Отримавши збільшене фінансування вже цього року, вони можуть вкласти ці гроші в підвищення якості.
Наприклад, збільшити заробітну плату сильним викладачам. Це підвищить їхню мотивацію та покращить якість освіти у виші", – повідомив заступник Міністра освіти і науки Єгор Стадний.
|Система фінансування вищої освіти стимулює університети розвиватись та відповідати запитам ринку праці. Фото пресслужба МОН
Тепер кількість студентів, що навчаються на бюджеті – лише один із семи показників, які впливають на фінансування університету.
Протягом наступних трьох років важливість кількості бюджетників буде зменшуватись.
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Держава стимулюватиме університети зберігати свій профіль, наприклад технічним університетам зберігати саме технічні спеціальності.
Також, буде заохочуватись об'єднання університетів, бо ті, в яких навчається менше 1000 студентів, отримуватимуть менше коштів.
"Ті (університети), що отримали менше, мають час та можливість покращити свої показники. Або не покращити і швидко перестати отримувати державне фінансування.
Кожен показник – це стимул до певної поведінки закладів", – пише у Facebook Міністерка освіти і науки Ганна Новосад.
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