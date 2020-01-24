94 університети у 2020 році отримають більше коштів: політехнічні, аграрні, які ще?

У 2020 році Міністерство освіти і науки витратить 16,26 млрд грн на фінансування університетів.

Для 17 університетів фінансування зросте на 15 млн грн і більше.

Найбільше коштів отримає Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського – 84,4 млн грн, повідомляє пресслужба МОН.

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МОН профінансує університети на 16,26 млрд грн в 2020 році. Фото пресслужба міністерства

Всього фінансування отримають 136 закладів вищої освіти (ЗВО) та 12 їхніх філій, які мають власні кошториси.

З 2020 року ЗВО фінансуватимуться за формулою, де університети з кращими результатами діяльності отримують більше грошей порівняно із бюджетом минулого року.

Критерії, за якими розраховувались обсяги фінансування:

масштаб університету ;

контингент (кількість студентів-бюджетників);

регіональний коефіцієнт;

позиції у міжнародних рейтингах;

обсяг коштів на дослідження, які університет залучає від бізнесу чи з міжнародних грантів.

З 2021 року до цих показників додасться працевлаштування випускників, які МОН буде відслідковувати через онлайн-систему.

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"Нова система фінансування вищої освіти стимулює університети розвиватись та відповідати на запити ринку праці.

Отримавши збільшене фінансування вже цього року, вони можуть вкласти ці гроші в підвищення якості.

Наприклад, збільшити заробітну плату сильним викладачам. Це підвищить їхню мотивацію та покращить якість освіти у виші", – повідомив заступник Міністра освіти і науки Єгор Стадний.

Система фінансування вищої освіти стимулює університети розвиватись та відповідати запитам ринку праці. Фото пресслужба МОН

Тепер кількість студентів, що навчаються на бюджеті – лише один із семи показників, які впливають на фінансування університету.

Протягом наступних трьох років важливість кількості бюджетників буде зменшуватись.

Держава стимулюватиме університети зберігати свій профіль, наприклад технічним університетам зберігати саме технічні спеціальності.

Також, буде заохочуватись об'єднання університетів, бо ті, в яких навчається менше 1000 студентів, отримуватимуть менше коштів.

"Ті (університети), що отримали менше, мають час та можливість покращити свої показники. Або не покращити і швидко перестати отримувати державне фінансування.

Кожен показник – це стимул до певної поведінки закладів", – пише у Facebook Міністерка освіти і науки Ганна Новосад.

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