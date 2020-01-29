Facebook, Twitter та Google будуть боротися з фейками про коронавірус

Facebook, Twitter та Google приймають екстрені заходи, щоб побороти дезінформацію щодо поширення нового китайського коронавірусу в Інтернеті.

Наразі в Китаї вже зафіксовано 6057 випадків захворювання. Кількість смертей дійшла до 132.

Спалах вірусу обговорює весь світ і соціальні мережі буквально кишать фейками.

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Люди розповсюджують інформацію щодо того, що існує вакцина, або, що ефірна олія орегано ефективна проти вірусу, пише Daily Mail.

Facebook, Twitter та Google приймають екстрені заходи, щоб побороти дезінформацію щодо поширення нового китайського коронавірусу в Інтернеті. Фото: elwin/Depositphotos

Компанія Facebook підтвердила виданню Washington Post, що 7 організацій-партнерів зробили 9 факт-чеків щодо коронавірусу.

"Ситуація дуже динамічна, тому ми продовжуємо співпрацювати з міжнародними та регіональними службами охорони здоров'я, щоб надати необхідну підтримку та допомогу", – каже прес-секретар компанії Facebook Енді Стоун.

Twitter теж намагається перенаправити своїх користувачів до надійніших джерел.

В США – це Центр з контролю захворювань (CDC).

Аналогом такого центру в Україні є Центр громадського здоров'я (ЦГЗ).

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Прес-секретар YouTube Фаршад Шадлу каже, що компанія дуже багато інвестує в те, щоб підвищити популярність авторитетного контенту та зменшити кількість дезінформації.

Проте, попри намагання, теорії змови все ще б'ють рекорди переглядів та поширень.

Наприклад, поширюють відео, що вірус – це усього лише намагання відвернути увагу від президента Трампа.

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