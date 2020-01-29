Facebook, Twitter та Google будуть боротися з фейками про коронавірус

Facebook, Twitter та Google приймають екстрені заходи, щоб побороти дезінформацію щодо поширення нового китайського коронавірусу в Інтернеті.
Наразі в Китаї вже зафіксовано 6057 випадків захворювання. Кількість смертей дійшла до 132.
Спалах вірусу обговорює весь світ і соціальні мережі буквально кишать фейками.
Люди розповсюджують інформацію щодо того, що існує вакцина, або, що ефірна олія орегано ефективна проти вірусу, пише Daily Mail.
|Facebook, Twitter та Google приймають екстрені заходи, щоб побороти дезінформацію щодо поширення нового китайського коронавірусу в Інтернеті. Фото: elwin/Depositphotos
Компанія Facebook підтвердила виданню Washington Post, що 7 організацій-партнерів зробили 9 факт-чеків щодо коронавірусу.
"Ситуація дуже динамічна, тому ми продовжуємо співпрацювати з міжнародними та регіональними службами охорони здоров'я, щоб надати необхідну підтримку та допомогу", – каже прес-секретар компанії Facebook Енді Стоун.
Twitter теж намагається перенаправити своїх користувачів до надійніших джерел.
В США – це Центр з контролю захворювань (CDC).
Аналогом такого центру в Україні є Центр громадського здоров'я (ЦГЗ).
Прес-секретар YouTube Фаршад Шадлу каже, що компанія дуже багато інвестує в те, щоб підвищити популярність авторитетного контенту та зменшити кількість дезінформації.
Проте, попри намагання, теорії змови все ще б'ють рекорди переглядів та поширень.
Наприклад, поширюють відео, що вірус – це усього лише намагання відвернути увагу від президента Трампа.
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