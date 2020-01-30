Ваша дитина одержима динозаврами? Розповідаємо, чому це добре

Якщо ваша дитина обожнює динозаврів – це може бути ознакою того, що вона дуже розумна.

А якщо дитина повністю одержима ними й знає різницю між брахіозавром та диплококом – це може бути ознакою геніальності дитини, передає Mirror.

Нав'язливе захоплення дитини динозаврами – гарна ознака. Фото Depositphotos

Результати дослідження Університету Індіани та Університету Вісконсіна виявили, що діти, які мають "інтенсивний інтерес" до динозаврів, можуть мати більш високий рівень інтелекту.

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Наяв’язливі інтереси дітей формують в них низку переваг.

Наприклад, посилену наполегливість, покращену увагу та підвищення навичок складного мислення.

Нав'язливі інтереси розвивають дитину. Фото Depositphotos

Це може здатися чудовою новиною, якщо ваша дитина захоплюється динозаврами, але не у тому випадку, коли інтерес зникає.

Більшість дитячих нав'язливих інтересів швидко згасають. Лише 20% дітей зберігають свої інтереси до шкільного віку.

Але любов до динозаврів – не єдиний критерій високого інтелекту у дітей.

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Професор Пітер Флемінг, який працює над здоров'ям дітей та психологією розвитку в університеті в Брістолі, стверджує, що діти, які не сплять всю ніч, потенційно розумніші, ніж ті, хто любить сон.

"Людські немовлята не розраховані на тривалий сон. Це не добре для них.

Це, мабуть, не те, що хотіла б почути більшість батьків", – розповів він.

Флемінг додав, що зазвичай діти сплять вдень, а з 18:00 до опівночі – це час, коли вони найбільше хочуть бути активними.

Та наголошує, що це абсолютно нормально з біологічної точки зору.

"Активний вечірній час – велика перевага, тому що діти будуть мати більше уваги з боку своїх батьків", – розповів професор.

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