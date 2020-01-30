Ваша дитина одержима динозаврами? Розповідаємо, чому це добре

Якщо ваша дитина обожнює динозаврів – це може бути ознакою того, що вона дуже розумна.
А якщо дитина повністю одержима ними й знає різницю між брахіозавром та диплококом – це може бути ознакою геніальності дитини, передає Mirror.
|Нав'язливе захоплення дитини динозаврами – гарна ознака. Фото Depositphotos
Результати дослідження Університету Індіани та Університету Вісконсіна виявили, що діти, які мають "інтенсивний інтерес" до динозаврів, можуть мати більш високий рівень інтелекту.
Наяв’язливі інтереси дітей формують в них низку переваг.
Наприклад, посилену наполегливість, покращену увагу та підвищення навичок складного мислення.
|Нав'язливі інтереси розвивають дитину. Фото Depositphotos
Це може здатися чудовою новиною, якщо ваша дитина захоплюється динозаврами, але не у тому випадку, коли інтерес зникає.
Більшість дитячих нав'язливих інтересів швидко згасають. Лише 20% дітей зберігають свої інтереси до шкільного віку.
Але любов до динозаврів – не єдиний критерій високого інтелекту у дітей.
Професор Пітер Флемінг, який працює над здоров'ям дітей та психологією розвитку в університеті в Брістолі, стверджує, що діти, які не сплять всю ніч, потенційно розумніші, ніж ті, хто любить сон.
"Людські немовлята не розраховані на тривалий сон. Це не добре для них.
Це, мабуть, не те, що хотіла б почути більшість батьків", – розповів він.
Флемінг додав, що зазвичай діти сплять вдень, а з 18:00 до опівночі – це час, коли вони найбільше хочуть бути активними.
Та наголошує, що це абсолютно нормально з біологічної точки зору.
"Активний вечірній час – велика перевага, тому що діти будуть мати більше уваги з боку своїх батьків", – розповів професор.
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