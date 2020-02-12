Українці за останні роки стали значно щасливішими – дослідження

Рівень індексу щастя в Україні збільшився та досягнув позначки – 33%.
Про це свідчать дані дослідження Київського міжнародного інституту соціології.
Індекс щастя – це міжнародний показник, що відображає добробут людей в різних країнах світу.
Він вираховується як різниця між відсотком людей, що вважають себе щасливими та відсотком нещасливих людей.
Наприкінці 2019 року стосовно рівня щастя було опитано більше 2 тисяч українців, серед них:
- 51% – вважали себе щасливими;
- 30% – почувалися середньо;
- 18% – скаржалися на проблеми в особистому житті;
- 1% – утрималися від відповіді.
Таким чином, індекс щастя в країні склав 33% проти 8% у 2017 році.
|51% українців вважають себе щасливими. Фото КМІС
У 2018 році дослідження рівня щастя в Україні не проводилися.
Цікаво, що світовий показник щастя у 2014 році знизився до 64%, а останні два роки зупинився на позначці 48%.
Глобальним світовим дослідженням індексу щастя займається асоціація незалежних дослідницьких агентств Gallup International.
Минулоріч асоціація опитала 45 тисяч респондентів з 46 країн світу, наскільки вони задоволені чи незадоволені своїм життям.
Більше половини респондентів країн, де проводилось дослідження (59%), відповіли позитивно.
28% опитаних вважають себе ані щасливими, ані нещасними, а 11% – дали негативну відповідь.
|Світовий показник щастя зупинився на позначці 48%. Фото КМІС
На цьому фоні Україна демонструє прогрес, хоч її показник дещо нижчий за світовий.
Топ-країн за індексом щастя очолили Колумбія, Індонезія та Еквадор.
А ось Україна в загальному рейтингу поки входить в десятку країн з найвищим рівнем щастя, поруч з Великою Британією, Росією та Гонконгом.
"На рівень щастя і на рівень задоволеності житям впливає не тільки рівень забезпеченості, але й рівень дамогань.
Щастя можна розглядати як дріб, у чисельнику якого рівень забезпеченості, а у знаменнику – рівень домогань.
Якщо рівень домогань низький, то люди можуть бути щасливими і при низькому рівні забезпеченості.
І навпаки, зростання рівня домогань знижує рівень щастя.
Тому у деяких бідних країнах рівень щастя може бути більш високим, ніж у деяких багатих країнах" – пояснює генеральний директор КМІС Володимир Паніотто.
|Україна входить в десятку країн з найменшим рівнем щастя у світі. Фото КМІС
КМІС зазначає, що ступінь економічного розвитку та регіон проживання безпосередньо не впливають на відчуття щастя.
Наявність або ж відсутність військових конфліктів у тому чи іншому регіоні світу також не впливає на сприйняття щастя.
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