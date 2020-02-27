Чи звільнятимуть масово вчителів-пенсіонерів зі шкіл? Пояснює Новосад

За Законом "Про повну загальну середню освіту", який ухвалили у січні цього року, усіх вчителів-пенсіонерів з 1 липня переведуть на строкові контракти терміном на один рік.

Профспілка працівників освіти і науки заявила, що "реалізація таких нововведень призведе до одночасного звільнення до 1 липня 2020 року понад 70 000 вчителів".

Очільниця Міністерства освіти і науки Ганна Новосад в інтерв’ю "Українській правді. Життя" повідомила, що масових звільнень не буде.

Очільниця МОН Ганна Новосад

"Передбачається переведення на однорічний строковий контракт. Але це не означає, що ми говоримо про масове звільнення. Це абсолютно не так", – пояснила Новосад.

За її словами, директор закладу матиме можливість визначати, продовжувати після цього року контракт, чи ні.

А якщо вчитель-пенсіонер якісно виконує роботу, то його контракт можна і потрібно продовжити.

Це також можливість для директорів відкривати шлях молодим вчителям, пояснює Новосад.

На запитання "Якщо ця людина погано викладає, але має зв'язки з директором, то нічого змінюватися не буде?", міністерка відповіла так:

"Це повноваження, яке належить до прав директора визначати, з ким він чи вона продовжує контракт.

Але оскільки директори також переводяться на контракт, вони мають бути природно зацікавлені у тому, аби у них були фахові вчителі".

За її словами, МОН за допомогою закону намагалося запровадити максимум інструментів, які природно мотивують усіх учасників освітнього процесу працювати на результат.

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