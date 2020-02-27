Чи звільнятимуть масово вчителів-пенсіонерів зі шкіл? Пояснює Новосад

За Законом "Про повну загальну середню освіту", який ухвалили у січні цього року, усіх вчителів-пенсіонерів з 1 липня переведуть на строкові контракти терміном на один рік.

Профспілка працівників освіти і науки заявила, що "реалізація таких нововведень призведе до одночасного звільнення до 1 липня 2020 року понад 70 000 вчителів".

Очільниця Міністерства освіти і науки Ганна Новосад в інтерв’ю "Українській правді. Життя" повідомила, що масових звільнень не буде.

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Очільниця МОН Ганна Новосад

"Передбачається переведення на однорічний строковий контракт. Але це не означає, що ми говоримо про масове звільнення. Це абсолютно не так", – пояснила Новосад.

За її словами, директор закладу матиме можливість визначати, продовжувати після цього року контракт, чи ні.

А якщо вчитель-пенсіонер якісно виконує роботу, то його контракт можна і потрібно продовжити.

Це також можливість для директорів відкривати шлях молодим вчителям, пояснює Новосад.

На запитання "Якщо ця людина погано викладає, але має зв'язки з директором, то нічого змінюватися не буде?", міністерка відповіла так:

"Це повноваження, яке належить до прав директора визначати, з ким він чи вона продовжує контракт.

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Але оскільки директори також переводяться на контракт, вони мають бути природно зацікавлені у тому, аби у них були фахові вчителі".

За її словами, МОН за допомогою закону намагалося запровадити максимум інструментів, які природно мотивують усіх учасників освітнього процесу працювати на результат.

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