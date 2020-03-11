Через можливе розповсюдження коронавірусної інфекції в країні перенесуть пробне Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).
Про це повідомляють на прес-брифінгу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
У 2020 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури мало відбутися 21 березня.
З історії України, з математики, з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 28 березня.
|Через можливе розповсюдження коронавірусної інфекції в країні перенесуть пробне Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).
Наразі учні та студенти Києва переводяться на дистанційне навчання.
Учням планують проводити телеуроки.
Пробне ЗНО будуть продовжувати вже після карантину.
Нагадаємо, що З 12 березня впроваджується карантин на 3 тижні у всій країні.
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