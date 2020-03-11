COVID-19: в Україні переносять пробне ЗНО

Наталiя Бушковська спеціально для УП.Життя
38312
11 березня 2020

ОНОВЛЕНО 12.03.2020

Пробне Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні з української мови і літератури відбудеться 4 квітня 2020 року, тестування з інших предметів – 11 квітня 2020 року.

Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів.

Реклама:

У 2020 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури мало відбутися 21 березня.

З історії України, з математики, з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 28 березня.

 Через можливе розповсюдження коронавірусної інфекції в країні перенесуть пробне Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).

Наразі учні та студенти Києва переводяться на дистанційне навчання. 

Учням планують проводити телеуроки.

Пробне ЗНО будуть продовжувати вже після карантину.

Нагадаємо, що З 12 березня впроваджується карантин на 3 тижні у всій країні. 

Реклама:

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.


Реклама:


Реклама:
 20
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2141
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2987
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат