COVID-19: в Україні переносять пробне ЗНО

ОНОВЛЕНО 12.03.2020

Пробне Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні з української мови і літератури відбудеться 4 квітня 2020 року, тестування з інших предметів – 11 квітня 2020 року.

Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів.

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У 2020 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури мало відбутися 21 березня.

З історії України, з математики, з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 28 березня.

Через можливе розповсюдження коронавірусної інфекції в країні перенесуть пробне Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).

Наразі учні та студенти Києва переводяться на дистанційне навчання.

Учням планують проводити телеуроки.

Пробне ЗНО будуть продовжувати вже після карантину.

Нагадаємо, що З 12 березня впроваджується карантин на 3 тижні у всій країні.

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