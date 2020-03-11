Київ іде на карантин – Кличко

Щоб запобігати поширенню COVID-19, в школах та вишах Києва з 12 березня впроваджують дистанційне навчання.

Про це повідомляє у зверненні мер Києва Віталій Кличко.

Щоб запобігати поширенню COVID-19, в школах та вишах Києва з 12 березня впроваджують дистанційне навчання.

Також навчання буде тимчасово призупинено у спортивних та мистецьких школах й дитячих садочках столиці.

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"Ми обмежуємо масові заходи у Києві. Це стосується конференцій, концертів та інших заходів.

Кінотеатри скасують сеанси, розважальні центри також закриються", – додав мер.

Кличко каже, що у торговельних центрах буде також посилений контроль, там чергуватимуть санітарні лікарі.

Обмеження діятимуть до кінця березня.

"Я звертаюсь до керівників установ та підприємств міста за можливості переглянути графік роботи працівників, у яких є діти.

Окремо зазначу, що громадський транспорт поки працюватиме у звичайному режимі. Транспорт будуть обробляти дезінфекційними засобами", – каже він.

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