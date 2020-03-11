Київ іде на карантин – Кличко

Щоб запобігати поширенню COVID-19, в школах та вишах Києва з 12 березня впроваджують дистанційне навчання.
Про це повідомляє у зверненні мер Києва Віталій Кличко.
|Щоб запобігати поширенню COVID-19, в школах та вишах Києва з 12 березня впроваджують дистанційне навчання.
Також навчання буде тимчасово призупинено у спортивних та мистецьких школах й дитячих садочках столиці.
"Ми обмежуємо масові заходи у Києві. Це стосується конференцій, концертів та інших заходів.
Кінотеатри скасують сеанси, розважальні центри також закриються", – додав мер.
Кличко каже, що у торговельних центрах буде також посилений контроль, там чергуватимуть санітарні лікарі.
Обмеження діятимуть до кінця березня.
"Я звертаюсь до керівників установ та підприємств міста за можливості переглянути графік роботи працівників, у яких є діти.
Окремо зазначу, що громадський транспорт поки працюватиме у звичайному режимі. Транспорт будуть обробляти дезінфекційними засобами", – каже він.
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