Коли карантин – це не так і нудно! Pornhub тимчасово став безкоштовним

Порносайт відкриває безкоштовний доступ до преміум підписки на місяць.
Така акція буде доступна всім підписникам до 23 квітня, сказано на сторінці компанії в Instagram.
Таким чином, компанія хоче закликати людей залишатися вдома, щоб зменшити поширення захворювання.
"Будьте вдома і допоможіть згладити цю криву!
Оскільки COVID-19 продовжує впливати на всіх нас, Pornhub вирішив продовжити Free Pornhub Premium у всьому світі до 23 квітня.
Тож насолоджуйтесь, залишайтеся вдома і будьте в безпеці!", – зазначено в повідомленні.
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Нагадаємо, раніше безкоштовна преміум-підписка від порносайту була доступна лише у Італії.
Компанія також обіцяла фінансово допомогти країні для боротьби з масовим поширенням коронавірусної інфекції.
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