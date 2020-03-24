Коли карантин – це не так і нудно! Pornhub тимчасово став безкоштовним

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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24 березня 2020

Порносайт відкриває безкоштовний доступ до преміум підписки на місяць. 

Така акція буде доступна всім підписникам до 23 квітня, сказано на сторінці компанії в Instagram.

Таким чином, компанія хоче закликати людей залишатися вдома, щоб зменшити поширення захворювання. 

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"Будьте вдома і допоможіть згладити цю криву!

Оскільки COVID-19 продовжує впливати на всіх нас, Pornhub вирішив продовжити Free Pornhub Premium у всьому світі до 23 квітня.

Тож насолоджуйтесь, залишайтеся вдома і будьте в безпеці!", –  зазначено в повідомленні. 

 

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Допис, поширений Pornhub (@pornhub) 23 Бер 2020 р. о 6:44 PDT

Нагадаємо, раніше безкоштовна преміум-підписка від порносайту була доступна лише у Італії.

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Компанія також обіцяла фінансово допомогти країні для боротьби з масовим поширенням коронавірусної інфекції. 

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