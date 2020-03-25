Патон залишає посаду президента НАН України – джерело

101-річний Борис Патон, який з 1962 року очолював Національну академію наук України, залишає посаду.

Про це повідомляють джерела "Української правди. Життя".

Він не подав свою кандидатуру на вибори нового президента, які мають відбутися 16 квітня.

Борис Патон. Фото: Укрінформ

Натомість на посаду претендують 5 академіків НАНУ віком від 55 до 79 років.

Серед них:

науковець у галузі фізики, хімії, біології, технології води, хімічної кінетики Владислав Гончарук (79 років);

академік-секретар Відділення біохімії, фізіології, і молекулярної біології НАН України Сергій Комісаренко (78 років);

науковець у галузі матеріалознавства, доктор фізмат-наук Володимир Семиноженко (70 років);

віце-президент НАН України, директор і завідувач відділу теорії та моделювання плазмових процесів Інституту теоретичної фізики НАНУ Анатолій Загородній (68 років);

український державний та політичний діяч, економіст, доктор економічних наук, професор, академік НАН України Богдан Данилишин (55 років).

Засідання, на якому будуть затверджені кандидати, має відбутися 25 березня.

Востаннє Бориса Патона обирали президентом НАНУ у 2015 році.

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